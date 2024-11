Nyakunkon a történelmi fordulat – Ide érdemes tenni a pénzt

Hatalmasat robbant a mögöttünk álló hetekben a Trump-hatás, a republikánus elnök újraválasztásából olyan iparágak fognak profitálni, amelyek a Biden-éra alatt inkább a háttérbe szorultak. A tőzsdék pedig azonnal reagáltak a nyakunkon lévő történelmi fordulat hivatalossá válására: elszállt a bitcoin árfolyama, új csúcsra került a kis, amerikai piacra termelő vállalatokat tömörítő részvényindex, de a védelmi vállalatok árfolyamai is megindultak felfelé. Van azonban a védelmi szektornak egy olyan szegmense, amiről egyelőre közel sem esik annyi szó, mint a hagyományos katonai szegmensről, pedig egyre nagyobb veszélyeket rejt ez a terület, főleg Trump érkezésével. A növekvő veszély azonban remek lehetőségként is értelmezhető az élelmes befektetők számára – nézzük, miről is van szó!

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A szakértők szerint Trump hatalomra kerülése jelentős hatással lesz az európai és magyar gazdaságra, valamint a befektetésekre is. Mire számíthatunk pontosan? Erről fogunk beszélgetni meghívott szakértőinkkel december 10-én, az idei utolsó Portfolio Signature klub eseményünkön.

Új világ, új befektetések

Az elmúlt hetekben több elemzésben is foglalkoztunk azzal, hogy Donald Trump elnökké választása milyen fundamentális változásokat hozhat a tőzsdéken – alapvetően más szektorok, más vállalatok profitálhatnak a republikánus elnök második ciklusából, mint a Biden-adminisztráció alatt, ezért is nagyon fontos most újragondolni, hogy hová is tegyük a pénzünket.

Eddigi elemzéseinkben rengeteget foglalkoztunk a bitcoinnal és a kisebb kapitalizációjú kriptodevizákkal, de részletesen tárgyaltuk az amerikai védelmi vállalatok kilátásait, az amerikai piacra termelő kiscégek helyzetét és az olajszállítással foglalkozó midstream vállalatok is terítékre kerültek – van azonban még egy terület, amiben nagy fantázia lehet az újabb Trump-éra alatt,

ez pedig nem más, mint a kibervédelem.