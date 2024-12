Mutatjuk a 7%-os román lakossági állampapírt! De hogy lehet magyarként megvenni?

Írtunk már arról korábban is, hogy az állampapír-portfólió diverzifikálása érdekében nem ördögtől való dolog azon gondolkodni, hogy vajon magyarként lehet-e szomszédos országokban eurós vagy egyéb devizás állampapírt vásárolni. Jó hír, hogy többek között az osztrákok mellett a románok is kínálnak lakossági papírokat, méghozzá igen vonzó, 8% körüli lejes és közel 6%-os eurós kamatozás mellett. A Portfolio kérdésére a román pénzügyminisztérium azt is elárulta, hogy magyarként miképpen juthatunk ezekhez hozzá.