Mutatjuk, miért érdemes idén is Nvidiába fektetni

2024 egyik legfontosabb tőzsdei sztorija az Nvidia menetelése volt. Az AI zászlóshajójának árfolyama rakétaként lőtt ki az izgalmasabbnál izgalmasabb bejelentések hatására, akkora lett az őrület a részvény körül, hogy az Nvidia többször is a világ legértékesebb tőzsdei cégévé vált. Egy ilyen ralit követően mindenki más székből nézheti a sztorit, de a kérdőjel ugyanaz: „Most már el kéne adni az Nvidiát?" vagy: „Már lekéstem erről a sztoriról?" Elemzésünkben megnézzük, hogy mi fűtheti tovább idén is a ralit az Nvidiánál, de kitérünk a részvény körüli legfontosabb kockázatokra is, illetve utánajárunk, hogy mit gondolnak jelenleg a vállalatot követő elemzők az Nvidiáról.