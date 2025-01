8 ok, amiért az idei év nagy nyertese lehet ez a részvény

Hétfőn beiktatták hivatalába Donald Trumpot, ezzel pedig ha nem is karnyújtásnyira, de érzékelhetően közelebb került egy ukrajnai fegyverszünet esélye. Ez befektetői szemmel is egy nagyon érdekes helyzetet teremt, hiszen a konfliktus bármilyen mértékú enyhülése alaposan átárazhatja a régiós részvénypiacokat. Ahogy arról egy elemzésünkben beszámoltunk, a magyar mellett a lengyel tőzsde vállalatai is nagyot profitálhatnak az ukrajnai békéből, az emelkedés előtt azért is van nagy tér, mert rendkívül olcsó most a lengyel piac, ráadásul a technikai kép is bíztató. Ebben az írásunkban az egyik legnagyobb lengyel vállalat részvényével foglalkozunk, a helyzet nagyon izgalmas: kitörés a csökkenő trendből, európai és régiós szintű alulárazottság, szemmel láthatóan javuló elemzői hozzáállás, rendkívül magas osztalék, és még sorolhatnánk. Lássuk, miről van szó! A lengyel és a magyar részvénypiaccal, és a legizgalmasabb részvénybefektetésekkel is kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánkon.