Megint változtat a magyar kormány az ingatlanalapoknál, íme a részletek

2023 őszén jelent meg az a kormányrendelet , amely az ingatlanalapok versenyhelyzetének javítását célozta volna azzal, hogy ismét vásárolhatóak lehetnek a korábban sokak által keresett, gyors (maximum T+7 napos) visszaváltású ingatlanalapok. A szándék úgy tűnik, nem érte el a kívánt hatást, a befektetői kereslet gyér maradt. Most egy újabb rendeletmódosítást hozott az ügyben az NGM, azonban az iparági szakértők szerint ez nem hoz nagy változást. Sőt, az előírt minimum követelmények éppen a kormány szándékával tűnnek ellentétesnek, hiszen sok ingatlanalap esetében ellehetetleníti az ingatlankitettség növelését.

Mi az előzmény?

Az MNB 2019. május 15-tel éppen amiatt hozta meg az ingatlanalapokra vonatkozó friss ajánlását, hogy növelje a tudatos befektetői magatartást és közelítse a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek likviditását az ingatlaneszközök likvidálhatóságához (az alap ugyan pár napon belül visszaváltható, a mögöttes befektetést jelentő ingatlant nem lehet egyik napról a másikra pénzzé tenni).

2019. május 15-étől kell megfelelni az MNB ingatlanalapokra vonatkozó ajánlásának, amelynek lényege, hogy az újonnan kibocsátott ingatlanalapok és sorozatok esetében T+180 napra nőtt a visszaváltási idő, szemben a piacon korábban bevett T+3 munkanapos gyakorlattal. Ez azt jelenti, hogy aki új ingatlanalapot vesz és azt később visszaváltaná, 6 hónapot kell, hogy várjon a pénzére.

Gyakorlatilag egy kiskaput adott aztán a magyar kormány az MNB korábbi ajánlásának megkerülésére azzal, hogy a 2023 októberében megjelent kormányrendelet szerint az az ingatlanalap, amely jelentősebb T+180 napos visszaváltású állománnyal bír, újfent értékesítheti a magyarok egykori kedvenc, gyors visszaváltású befektetését.

A 2023-as szabályok értelmében az ingatlanalapoknak 2026. október 1-től ingatlanvagyonuk legalább 15 százalékára kell emelniük azon befektetési jegyek arányát, amelyek visszaváltási ideje 180 nap (vagy 130 forgalmazási nap).

Amennyiben ezt az arányt az ingatlanalap már elérte, úgy ezt követően az alapkezelőknek lehetősége mutatkozik a jövőben gyorsabb visszaváltású befektetési jegyek (max. T+7 napos visszaváltás) kibocsátására is. Ezen gyors visszaváltású befektetési jegyek összértéke azonban maximálisan a 15 százalékon túlmutató 180 napos visszaváltású befektetési jegyek értékének felét teheti ki.

Mindennek van azért árnyoldala is: mivel a szabályok értelmében 2026. október 1-től kezdődően minden nyilvános, nyíltvégű ingatlanalap esetében teljesülnie kell a 15%-os minimum szintnek, extrém esetben akár kényszerű ingatlan-értékesítéssel is járhat egyes alapoknál a megfelelés.

Mi most az újdonság?

Vélhetően a kormányzati segítő szándék akart volna megnyilvánulni a napokban megjelent rendeletmódosításban, mivel azt írják:

Kiemelt cél, hogy a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok esetében a befektetési jegyek és a befektetett eszközök időbelisége közötti összhang biztosítva legyen portfólió szintjén is. Ennek érdekében kellő időt szükséges biztosítani arra, hogy a nyilvános nyílt végű ingatlanalapok ingatlanállományuk esetében a kitűzött arányt elérjék.

Ennek érdekében két fontosabb dolgot módosítottak a másfél évvel ezelőtti rendelet kapcsán:

15%-os minimum szintnek való megfelelést egy évvel kitolták , 2027. október 1-re.

, 2027. október 1-re. A 2026 és 2027 októbere közötti átmeneti időszakban pedig 15% helyett csak 10%-os minimumot kell teljesíteni az ingatlanalapoknak.

Mit mondanak az iparági- és ingatlanpiaci szakértők?

A rendeletmódosítást megjelenés előtt társadalmi egyeztetésre bocsátották, az alapkezelőket tömörítő szervezet, a BAMOSZ, illetve az IFK (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal) is elküldte az észrevételeit és javaslatait, amelyek úgy tűnik, nem érték el a kormány ingerküszöbét.

Tudomásunk szerint az iparág részben azzal érvelt, hogy az alapkezelők nem tudják garantálni a T+180-as befektetési jegyek befektetők általi keresletét vagy a forgalmazók értékesítési szándékát, ezért adott esetben önhibájukon kívül kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak megfelelni a hivatkozott „minimum szint” előírásnak.

Ezt támasztja alá, hogy a statisztikák szerint a T+180-as sorozatok 2018-as bevezetése és a rövid visszaváltású sorozatok értékesítésének korlátozása óta eltelt több, mint 6 év alatt – amennyiben a Baross Gábor Program során befektetett összegeket figyelmen kívül hagyjuk – a lakossági és intézményi befektetőknek eladott T+180-as sorozatok aránya összességében az érintett alapok teljes befektetési jegy állományának kb. 3%-át teszi ki.

A Portfolio-nak nyilatkozó források szerint így fennáll a veszélye annak,

hogy ha nincs kellő befektetői igény, az alapkezelő adott esetben csak úgy tud megfelelni a „minimum szint” előírásnak, ha csökkenti az alapban lévő ingatlanok arányát.

Ezen a helyzeten valamelyest most segít a Baross Gábor Program, de az érdemi befektetői kereslet hiányában hosszú távon az alapkezelők nem fogják tudni növelni az alapok ingatlankitettségét, ami pedig egy ördögi kört indíthat el, hiszen ezzel romolhat az alapok hozamtermelő képessége, ami pedig tovább rontja a T+180-as sorozatok értékesíthetőségét.

Fontos érvként merült fel az is, hogy ha az ingatlanalapok nem jelennek meg a befektetői oldalon, kárt szenved az egész ingatlanpiac – ideértve a lakáspiacot is – mivel kezdenek lassulni a fejlesztések, újak pedig nem indulnak a befektetői kereslet hiánya miatt (ide kapcsolódó hír, hogy az ingatlanalapok számára 100 milliárd forinttal megnövelte a kormány a lakásfejlesztések finanszírozását célzó új tőkeprogramját, így az öt év alatt évi 40 helyett 60 milliárdnyi állami forrást jelenthet a piac számára). Tekintettel arra, hogy az ingatlanalapok akkora vagyontömeget kezelnek és mozgatnak, ami hatással tud lenni az egész ingatlanpiacra, segíthetnek az ingatlanpiac szinten tartásában, megtámaszthatják a keresletet, de akár a konszolidált lassú növekedést is elősegíthetik. Mindezt viszont gátolja a 15%-os limit elvárása.

Mindezek alapján a piac javaslata szerint a „minimum szint” követelményt nem előírásként kellett volna megfogalmazni minden érintett, nyilvános ingatlanalapra, hanem lehetőségként arra, hogy akik szeretnének, élhessenek a forgalmazási lehetőséggel.

Felmerült olyan javaslat is, hogy a limit mértékét 5%-ra kellene csökkenteni a jelenlegi 15%-ról, és a limitnek való megfelelés határidejét 2030. október 1-re kellene elhalasztani, ami a forrásaink szerint ösztönzőleg hathatott volna az ingatlanpiacra.

A fenti javaslatok ellenére az új rendeletmódosítás lényegében csak haladékot adott az ingatlanalapoknak a továbbra is minden érintett számára kötelező érvényű megfelelésre azzal, hogy a határidőt egy évvel kitolták.

