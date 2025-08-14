Mutatunk egy elit klubot Magyarországon, ahova 400 ezer forintos fizetéssel bekerülhetsz!

Több mint 9700 milliárd forintos prémium banki vagyon és közel 670 ezret elérő ügyfélszámla – erős ütemben folytatódott a bővülés a prémium banki szolgáltatók számaiban idén is. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet, bár sok helyen emelkedtek a prémium banki limitek. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de az első három sorrendjében történt egy helycsere. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek jelentős részének 10 milliót meghaladó vagyona van, ezt bizonyítja, hogy egy átlagos számlán közel 15 millió forintnyi megtakarítás hever.

A Portfolio prémium banki piacra kiterjedő, féléves gyakoriságú felmérésének célja, hogy a hazai nagybankokat és prémium szolgáltatókat megszólaltatva bemutassa az egyik legdinamikusabb növekedést mutató lakossági szegmens fontosabb jellemzőit.

9700 milliárd felett a prémium banki vagyon

Egyre többen vannak és egyre nagyobb vagyonnal: kitart a lendülete a magyar prémium banki szegmensnek,

június végén 9747 milliárd forintot kezeltek a szolgáltatók, ami fél év alatt több mint 4%-os, egy év alatt pedig több mint 13%-os növekedést jelent.

Úgy tűnik tehát, hogy a nagyobb piaci csapkodás ellenére a prémium banki állományok is ellenállónak bizonyultak, ahogyan azt a privátbanki számoknál is láthattuk.

Érdekes ugyanakkor, hogy míg tavaly megtorpant a prémium és privátbanki vagyon közötti különbség csökkenése, az idei első félévben egyértelműen nőtt a szakadék, ugyanis a leggazdagabb magyarok vagyona magasabb növekedési ütemet mutatott fel. Ennek egyik magyarázata a befektetési portfólió megoszlása, a vagyonosabb magyarok lényegesen diverzifikáltabb befektetésekkel rendelkeznek, amelyek főleg az ilyen turbulens piaci időszakokban tudnak kifizetődőek lenni (nem mellesleg sok privátbanki ügyfél egyben cégtulajdonos is, akiknél a különféle osztalékfizetések még megdobhatták a vagyont).

Az adatokat szolgáltatók közül

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont immár több mint 2500 milliárd forinttal, ami fél év alatt 11, egy év alatt közel 23%-os bővülés,

ami fél év alatt 11, egy év alatt közel 23%-os bővülés, ezt követi nem sokkal lemaradva a második helyen az Erste , ahol összesen 2104 milliárdot kezeltek június végén, ami féléves szinten most mindössze 2%-os, éves szinten viszont több mint 9%-os vagyongyarapodás,

, ahol összesen 2104 milliárdot kezeltek június végén, ami féléves szinten most mindössze 2%-os, éves szinten viszont több mint 9%-os vagyongyarapodás, a harmadik helyen pedig ezúttal az MBH futott be a K&H előtt 1100 milliárd forint körüli vagyonnal (a K&H volt az egyetlen adatszolgáltató, ahol féléves viszonylatban visszaesett a kezelt vagyon).

A legnagyobb féléves vagyonnövekedési ütemet ezúttal is Hold Alapkezelő prémium szegmense mutatta fel 52,5%-kal, igaz, nagyon alacsony bázisról. A Hold 2022-ben indította útjára online prémium vagyonkezelési üzletágát. A Holdot a VIG Alapkezelő prémium szegmense követi 20,4%-os növekedéssel, a harmadik helyre pedig az MBH prémium üzletága fért fel, ahol közel 11%-kal tudott gyarapodni a prémium banki vagyon hat hónap alatt.

A Hold mellett viszonylag új szolgáltató a prémium banki összesítésünkben a VIG (korábban Aegon) Alapkezelő, amely online prémium banki szolgáltatást is nyújt. Itt június végével közel 38 milliárdos állományt kezeltek.

A kezelt vagyon növekedési dinamikája az idei eddigi évben is meghaladta az ügyfélszámlákét, nem véletlen, hogy az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon 14,6 millió forintra tudott emelkedni. Itt nagyobb mértékben megmutatkozik a prémium és privátbanki átlag ügyfélszámla közötti különbség, hiszen utóbbin már több mint 190 millió forint van.

Közel 670 ezernyi prémium ügyfélszámla

Június végén az adatot közlő prémium szolgáltatók összesen közel 670 ezer ügyfélszámlát kezeltek, tehát fél éves szinten közel 3%-os bővülést lehetett látni, éves szinten pedig több mint 8%-ot, ami elmarad a vagyongyarapodás ütemétől, ugyanakkor a korábbi időszakok számlabővülési adatától is.

Az adatok alapján a legtöbb szolgáltatónak sikerült új ügyfeleket bevonzani a rendszerbe, voltak azonban olyan szolgáltatók, ahol visszaesett az első félévben a számlaszám. Ilyen volt például az UniCredit, a K&H, a Raiffeisen és a VIG is. Közülük a Raiffeisen elárulta, hogy a visszaesés oka esetükben a tavalyi évben elindított új prémium - privátbanki szegmentációs és kiszolgálási modell, amely mostanra pár ügyfél kivételével lezárult, és ennek eredményeképp már csak az új számlákban vannak prémium ügyfelek.

Kiemelkedik

megint csak a Hold , ahol fél év alatt 36%-kal, 3230-ról 4386-ra nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást);

, ahol fél év alatt 36%-kal, 3230-ról 4386-ra nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást); az OTP , ahol közel 8%-kal nőtt a számlaszám;

, ahol közel 8%-kal nőtt a számlaszám; valamint szinte fej-fej mellett az MBH és a CIB, ahol közel 3%-os bővülést mutatott a prémium ügyfélszámlák száma.

Az adatokat közlő szolgáltatók között ügyfélszámlákat tekintve

az OTP, az UniCredit és a K&H az első három sorrendje, ebben tehát nincs változás.

Már havi 400 ezres fizetéssel is prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján

5-50 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 400 ezer- egymillió forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Látható tehát, hogy továbbra is igen nagy a szórás a szolgáltatók belépési limitjei között.

A tavalyi év után idén is több szolgáltatónál változott a belépési limit:

A Gránit Alapkezelő esetében már csak egy prémium szegmens maradt, mégpedig a magasabb belépési küszöbbel rendelkező (tavaly még 20 és 30 millió forintos szegmens is volt);

esetében már csak egy prémium szegmens maradt, mégpedig a magasabb belépési küszöbbel rendelkező (tavaly még 20 és 30 millió forintos szegmens is volt); magasabb lett a CIB prémium szegmensének belépési korlátja is, a korábbi 750 ezer forintos jövedelem-jóváírás helyett havi szinten már 800 ezret vár el a szolgáltató;

prémium szegmensének belépési korlátja is, a korábbi 750 ezer forintos jövedelem-jóváírás helyett havi szinten már 800 ezret vár el a szolgáltató; ugyancsak emelt a VIG Alapkezelő is, itt a korábbi 3,5 millió forintos megtakarítási küszöb 5 millió forintra ugrott.

is, itt a korábbi 3,5 millió forintos megtakarítási küszöb 5 millió forintra ugrott. Érdemes külön kitérni a Hold Alapkezelőre, amelynél az online vagyonkezelésnél nincs meghatározva belépési limit.

A számokból kiolvasható, hogy egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (az OTP-nél például akár 20 millióval is privátbanki ügyféllé lehet válni), igaz, 50 millió forint alatti limittel egyre kevesebb privátbanki szolgáltató rendelkezik a piacon, sőt, egyre inkább terjed a legalább 100 milliós belépési küszöb.

(Fontos kiemelni, hogy bár az OTP digitális privátbanki szolgáltatása valóban 20 millió forintos, ám ez a lehetőség jelenleg csupán a bank meglévő ügyfelei számára nyitott. Új ügyfelek esetében a privátbanki szolgáltatáshoz kapcsolódó 40 millió forintos limit érvényes.)

Az alábbi táblázatban azt is feltüntettük, hogy egy ügyfélszámlára lebontva mely szolgáltatónál milyen átlagvagyonok vannak. Látható, hogy

az Ersténél van a legmagasabb átlagvagyon 34 milliót elérő összeggel;

összeggel; ezt követi a Gránit Alapkezelő 33,6 millióval ;

; a harmadik helyre az MBH Bank jött be 27,4 milliós átlagvagyonnal.

Hány ügyfélnek van 10 milliót meghaladó vagyona?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szolgáltatóknál milyen arányt képviselnek azok a prémium banki ügyfelek, akiknek 10 millió forintot meghaladó vagyonuk van. Az adatközlés alapján június végén arányuk 63%-ot tett ki (még úgyis, hogy volt egy szolgáltató, aki erre vonatkozóan nem közölt adatot), elmondható tehát, hogy

a magyar prémium banki számlák többségén lévő vagyon meghaladja a 10 millió forintot.

Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák mintegy 28%-án van csak 10 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

Még a vidékiek vannak túlsúlyban

Idén is a vidékiek vannak túlsúlyban a prémium banki ügyfelek körében, csökken azonban az előnyük, ugyanis a szolgáltatók adatközlése szerint június végével a vidéki ügyfelek a prémium ügyfélbázis 51%-át adták, a fennmaradó 49%-ot pedig a fővárosiak alkották (ez két bázispontos ugrás a fővárosiak javára fél év alatt).

További érdekes adat, hogy a szolgáltatók adatközlése szerint a Hold Alapkezelő prémium ügyfeleinek átlagéletkora a legalacsonyabb a mezőnyben 42 évvel, míg a másik oldalon a VIG Alapkezelő ügyfelei állnak átlagosan 63 évvel.

A teljes szegmenst nézve pedig a prémium ügyfelek átlagéletkora valamivel több mint 53 év.

Tarolnak a befektetési alapok

Június végére a prémium banki ügyfélportfóliók közel 60%-át tették ki a befektetési alapok, a kategória ilyen magas súlyának oka, hogy van olyan szolgáltató, ahol a vagyont szinte 100%-ban ezekbe allokálják. Ugyanakkor a készpénz és bankbetét így is a második helyen szerepel, a prémium portfóliók közel 24%-a gyakorlatilag semmit nem hoz a konyhára.

Mindeközben a kötvények aránya tovább csökkent, a 2024-es 11%-ról 10%-ra, és a részvényeknél is hasonló volt a trend, itt egy bázispontos csökkenést lehet megfigyelni az allokációban.

Úgy tűnik tehát, hogy a prémium banki portfóliók kockázatvállalása idén tovább csökkent,

ez persze betudható az idei korántsem nyugodt tőkepiaci helyzetnek is.

Egyre nagyobb a megosztottság a jövőt illetően

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények igencsak megoszlanak: egyéves időtávon saját vagyon tekintetében a 0-16% között szóródott a növekedési előrejelzés, a piaci vagyon növekedése kapcsán pedig 0-12% közötti várakozásról számoltak be:

Hároméves időtávon már dominált a 8-12, illetve a 16% feletti növekedési előrejelzés a saját vagyont tekintve, míg a piac kapcsán 4-8% közötti növekedést várnak a legtöbben:

A fenti, sokszor visszafogottabb növekedési előrejelzések értelmet nyernek, ha azt is megnézzük, hogy a prémium szektorra leselkedő kockázatok közül ezúttal a hazai gazdaságpolitika jelenti a legnagyobb fejfájást, de aggódnak a szolgáltatók a szabályozói/piaci környezet és a magyar gazdaság helyzete miatt is.

Voltak, akik kifejtették, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az ügyfelek bizonytalannak ítélik meg a gazdasági kilátásokat, az általános gazdasági hangulat is inkább pesszimista. Mások a jövő évi választások kedvezőtlen hatásait emelték ki abból a szempontból, hogy a rövid távú politikai célok még inkább átírhatják a hosszú távú gazdasági szempontokat, tartósan elromló egyensúlyi mutatókat, gazdasági szereplők további bizalomvesztését eredményezve.

Kockázatként értékelik a kriptopiacon végmenő változásokat is, a pénzügyi stabilitás és kiszámíthatóság minden befektető és megtakarító számára nagyon fontos, így a kriptopiacot érintő változásokhoz hasonló szabálymódosítás csökkentheti a bizalmat – írják.

Nem utolsó sorban pedig ott van az is kockázati elemként, hogy 3%-os otthonteremtési hitellel a megtakarítások egy része ingatlanvásárlásra fordítódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ