75 százalékos emelkedés alig 3 hónap alatt - Megérte ránk hallgatni!

Nincs hiány izgalmas befektetési lehetőségekből a tőzsdéken: miközben a piacok már a szeptemberi amerikai kamatvágást árazzák, több részvény és eszköz árfolyama is történelmi csúcsra ugrott. Egy júniusi elemzésünkben mi magunk is felhívtuk a figyelmet egy lehetőségre, amely azóta közel 75 százalékos hozamot hozott a kitartó befektetőknek. A nagy kérdés most az: aki kimaradt, érdemes-e még beszállni, és aki eddig tartotta a pozícióját, vajon mikor lehet jó döntés kiszállni? Ezekre keressük a választ.

Idehaza és a nemzetközi piacon is kiváló a hangulat a piacokon, különösen igaz ez Amerikára, ugyanis Jerome Powell pénteki Jackson Hole-i beszédét követően a piaci szereplők már azt árazzák, hogy szeptemberben végre elkezdődik a várva várt kamatcsökkentés az Egyesült Államokban.

Ennek a hírnek több nagy nyertese is van: Az amerikai és más nemzetközi részvényindexek mellett a kriptók is nagyot emelkedtek a bejelentés hatására, a dollár pedig újra gyengülni kezdett.

De lendületet kapott az a befektetés is, melyre még júniusban hívtuk fel előfizetőink figyelmét: