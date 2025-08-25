Azzal lehet pénzt keresni, amiről nem beszélnek - tanulságok Jackson Hole-ból

Pénteken nagyon megörültek a részvénypiacok Jerome Powell jegybanki elnök beszédének, hiszen szeptemberben jöhet a kamatcsökkentés. Nem furcsa ez? A beszéd előtt még az inflációtól féltek jobban. Mi változott? Hogyan lehetséges ilyen pálfordulás ilyen hamar? Mi az, amiről úgy beszélt Powell, hogy nem beszélt róla? Ezek a fontos kérdések és ezekből kerekednek ki a nagy befektetési sztorik, ezért erre koncentrálunk most.

A Jackson Hole-i konferencia ismét bebizonyította, hogy érdemes a dátumot a naptárunkban tartani, hiszen múlt pénteken az amerikai jegybankelnök rakétára ültette a részvénypiacokat, és a mélybe lökte a dollárt.

Azonban amit mondott, közel sem biztos, hogy annyira jót jelent, és érdemes megnézni, mi lehet a szavak mögött. Döntési pontnál van a dollár, és a részvénypiacok emelkedése is lassul már, ilyenkor sokszor az apró üzenetek azok, amelyek az első különbséget jelenthetik.

Ráadásul bennünket nem csak a szeptember érdekel: a nagy kérdés az, hogy megismétlődik-e a múltkori fiaskó.