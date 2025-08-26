Nagyot menetelt az izgalmas befektetés, de most már jobb lesz vigyázni

Február közepén közzétett elemzésünkben egy ígéretes befektetési sztorira hívtuk fel a figyelmet, amely azóta látványosan beigazolódott: az általunk említett részvény árfolyama komoly emelkedést produkált. Egy ilyen lendületes rali után azonban óhatatlanul felmerül a kérdés: merre tovább? Célszerű továbbra is tartani a papírt, esetleg növelni a pozíciót, vagy inkább a profitrealizálás mellett dönteni? A válasz megtalálásához több elemzési szempontot is végigveszünk.

Az idei évben több olyan elemzést is publikáltunk az árupiaci és energetikai befektetések területéről, amelyek utólag visszatekintve helyes előrejelzésnek bizonyultak. Olyan lehetőségekre hívtuk fel a figyelmet, amelyek időben történő felismerése komoly hozamot eredményezhetett.

Néhány példa, a teljesség igénye nélkül: