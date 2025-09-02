Ez már nagyon csúnya: zuhan az Alteo árfolyama

Tegnap tette közzé második negyedéves gyorsjelentését az Alteo, ahol a vállalat vezetősége kimondottan borús kilátásokat közölt, ráadásul az EBITDA jelentősen elmaradt az előző évitől elsősorban a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedése miatt. A jelentést követően esni kezdett tegnap az árfolyam, az eladói nyomás ma reggel sem enyhül, sőt.

Tegnap délután tette közzé legfrissebb negyedéves gyorsjelentését az Alteo, amely az árbevétel növekedése ellenére visszaesést mutatott a profit és az EBITDA tekintetében. A prezentáció szerint a lezárt időszakban kedvezőtlen jelenség volt, hogy a kiegyenlítő energia piacon időszakosan drasztikus költségoldali áremelkedés volt tapasztalható, emellett a hazai szélerőmű termelés a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az utóbbi 5 év legalacsonyabb értékét hozta, ami jelentősen rontotta a tavalyi év során belépő új szélerőművi kapacitásoktól remélt eredményjavító hatást.

Ezen felül az Alteo vezetősége borús kilátásokat közölt: a piaci körülmények kedvezőtlenebbé váltak a szabályozási energia, azon belül is a kiegyenlítő energiapiacon, ráadásul ezek a tendenciák az év hátralévő részében folytatódhatnak,

ami a bázis év profitabilitási szintjéhez mérten akár további elmaradást eredményezhet.