Mindenki az aranyra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb!

Mi is beszámoltunk róla, hogy ma új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama, idén már közel 40%-os pluszban van a jegyzés. A ralinak több oka is van, például a vámháború felerősödése, a költségvetési hiányok emelkedése és a gyengülő dollár, de a stagflációs félelmek is az arany felé terelték a fókuszt.
A fentieken túl az elmúlt napok meredek raliját az amerikai jegybank várható kamatcsökkentése támogatja, ráadásul a pénteken megjelent amerikai munkaerőpiaci jelentés csak újabb olaj volt a tűzre.
Van azonban egy másik eszköz, aminek bár az aranyéhoz hasonlóan elszállt az elmúlt hetekben az árfolyama, de
