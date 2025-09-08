  • Megjelenítés
 
Mindenki az aranyra figyel, pedig van egy befektetés, ami most sokkal izgalmasabb!

Az egyre borúsabb amerikai reálgazdasági folyamatok, az egyre biztosabbá váló kamatcsökkentés és a szűnni nem akaró geopolitikai konfliktusok hatására ma is új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama. Van azonban egy olyan, jóval kisebb figyelmet kapó és egyben kisebb piaci kapitalizációjú eszköz, amiben a friss, sokat mondó háttérfolyamatok apropóján joggal gondolhatjuk, hogy még az aranynál is nagyobb szárnyalás előtt nyílhat meg a tér.

Mi is beszámoltunk róla, hogy ma új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama, idén már közel 40%-os pluszban van a jegyzés. A ralinak több oka is van, például a vámháború felerősödése, a költségvetési hiányok emelkedése és a gyengülő dollár, de a stagflációs félelmek is az arany felé terelték a fókuszt.

A fentieken túl az elmúlt napok meredek raliját az amerikai jegybank várható kamatcsökkentése támogatja, ráadásul a pénteken megjelent amerikai munkaerőpiaci jelentés csak újabb olaj volt a tűzre.

Van azonban egy másik eszköz, aminek bár az aranyéhoz hasonlóan elszállt az elmúlt hetekben az árfolyama, de

