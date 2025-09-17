Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény

Szerda este hosszú idő után jön az első kamatcsökkentés a Federal Reserve részéről, melyet a várakozások szerint további kettő fog még követni az idei évben.
Az elmúlt napokban már foglalkoztunk azzal, hogy mely papírok járhatnak igazán jól a kamatok csökkenésével:
Most azonban visszakanyarodunk napjaink legforróbb befektetési sztorijához, és egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, amelyben óriási felértékelődési potenciál van, hamarosan pedig iparágának megkerülhetetlen szereplőjévé válhat.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés