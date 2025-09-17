Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény

A hét legfontosabb napján mindenki a Fed kamatdöntésére és annak potenciális piaci hatásaira fókuszál, eközben azonban több izgalmas tőzsdei sztorit is láthatunk. Ezekkel mi is rendszeresen foglalkozunk, most egy olyan részvényt hoztunk, amely az egyik elemző szerint több mint 50 százalékkal többet érhet, ráadásul több szempontból is izgalmas befektetés. Nézzük mit érdemes tudni erről a részvényről.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Szerda este hosszú idő után jön az első kamatcsökkentés a Federal Reserve részéről, melyet a várakozások szerint további kettő fog még követni az idei évben.

Az elmúlt napokban már foglalkoztunk azzal, hogy mely papírok járhatnak igazán jól a kamatok csökkenésével:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 12. Így lehet nagyon sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén

Most azonban visszakanyarodunk napjaink legforróbb befektetési sztorijához, és egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, amelyben óriási felértékelődési potenciál van, hamarosan pedig iparágának megkerülhetetlen szereplőjévé válhat.