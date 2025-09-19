  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Megérte ránk hallgatni: alig 3 hónap alatt 80 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel

Portfolio
A mesterséges intelligencia fékezhetetlen térnyerésének árnyékában a befektetők próbálják kitalálni, hogy melyik lehet a következő nagy sztori a tőzsdéken. Júliusban felhívtuk előfizetőink figyelmét egy részvényre, amelynek árfolyama azóta kilőtt: mintegy 80 százalékos profitra lehetett szert tenni alig 3 hónapot. Az emelkedést azonban nem csak a kedvező piaci hangulat hajtja, hanem komoly sztori is van a háttérben.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az AI után új szupersztár születik a tőzsdéken

Továbbra is a mesterséges intelligencia a nagy sztár a tőzsdéken, jól mutatja ezt az iparág meghatározó szereplőinek meredek árfolyamemelkedése, illetve az S&P 500-ban megnövő koncentrációja is.

Miközben az olyan nagy nevek, mint az Nvidia, a Microsoft, vagy az Alphabet hasítanak, új nevek is feltűnnek: nagyot ralizott az elmúlt hetekben a Broadcom, valamint az Oracle is.

A mesterséges intelligencia mellett azonban van még egy másik fontos trend is, amely még csak most kezdett berobbanni,

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility