Megérte ránk hallgatni: alig 3 hónap alatt 80 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel

A mesterséges intelligencia fékezhetetlen térnyerésének árnyékában a befektetők próbálják kitalálni, hogy melyik lehet a következő nagy sztori a tőzsdéken. Júliusban felhívtuk előfizetőink figyelmét egy részvényre, amelynek árfolyama azóta kilőtt: mintegy 80 százalékos profitra lehetett szert tenni alig 3 hónapot. Az emelkedést azonban nem csak a kedvező piaci hangulat hajtja, hanem komoly sztori is van a háttérben.

Az AI után új szupersztár születik a tőzsdéken

Továbbra is a mesterséges intelligencia a nagy sztár a tőzsdéken, jól mutatja ezt az iparág meghatározó szereplőinek meredek árfolyamemelkedése, illetve az S&P 500-ban megnövő koncentrációja is.

Miközben az olyan nagy nevek, mint az Nvidia, a Microsoft, vagy az Alphabet hasítanak, új nevek is feltűnnek: nagyot ralizott az elmúlt hetekben a Broadcom, valamint az Oracle is.

A mesterséges intelligencia mellett azonban van még egy másik fontos trend is, amely még csak most kezdett berobbanni,