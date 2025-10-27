  • Megjelenítés
 
Kitört a béke, beszakadt a népszerű befektetés

Donald Trump és Hszi Csi Ping csütörtöki találkozója előtt tovább enyhülnek a feszültségek az Egyesült Államok és Kína között, ennek hatására pedig az utóbbi időszak egyik legnépszerűbb befektetését ütni kezdték.
Az elmúlt hetekben feszültségben tartotta a befektetőket az Egyesült Államok és Kína között körvonalazódó újabb kereskedelmi feszültségek, amely azt követően alakultak ki, hogy az ázsiai ország szigorította a ritkaföldfémek és azok feldolgozásához kapcsolódó technológiák exportját.

Donald Trump Kína lépésére jelentős vámemeléseket helyezett kilátásba, amely gyorsan nagy esést hozott a tőzsdékre:

Volt egy befektetés, amely különösen profitált a feszültségből,

