Alig pár óra kellett neki, máris kitört az olcsó magyar részvény

Szerda délután előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagy potenciállal rendelkező magyar részvényt, amely éppen kitörés előtt állt. Az árfolyam végül már a szerdai zárásra megcsinálta a kitörést, ezt követően pedig csütörtökön is tovább száguld. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az idei évben is a világverők között van a magyar tőzsde. A BUX index a héten már a 107 000 pontos szintet is átlépte.

A nagyok közül az OTP szárnyalása szolgáltatta a fő sztorit és hajtóerőt az elmúlt időszakban, emellett azonban akadtak még bőven izgalmas egyedi sztorik a magyar piacon.

Ezek közé tartozik az a hazai részvény is, melyre szerdán hívtuk fel előfizetőink figyelmét,