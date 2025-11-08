Nézd meg te is a Portfolio Investment and Wealth Management Awards legjobb pillanatait!

A Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönség-visszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, mintegy 70 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Sok esetben nagyon szoros volt a verseny, erős mezőnyben dőlt el többek között az, hogy ki lett az Év Alapkezelője, Privát- és Prémium bankja, vagy éppen melyik lett a legjobbnak ítélt piaci fejlesztés. Gratulálunk a díjazottaknak! Képgalériánk azok számára is bepillantást enged a díjátadó legjobb pillanataiba, akik nem vettek részt a rendezvényen.

Tíz kategóriában választotta ki az év legjobb vagyonkezelési és befektetési piaci fejlesztéseit, szolgáltatóit és az egyedi teljesítményeket a 10 tagból álló szakmai zsűri, de nem csak az ő szavuk döntött: a Portfolio olvasói és a szakmai közönség több kategóriában is leadták szavazatukat. Az élő zsűrit alkotta: Cselovszki Róbert, Duda Ernő, Kállay András, Kovács Nimród, Nagy Péter Gábor, Orbók Ilona, Oszkó Péter, Pallos Noémi, Pozvai Zsolt és Vízkeleti Sándor.

2025-ben ők lettek a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjazottjai:

Az Év Private Banking Szolgáltatója – OTP Private Banking

– OTP Private Banking Az Év Prémium Banking Szolgáltatója – Erste Prémium Szegmens

– Erste Prémium Szegmens Az Év Alapkezelője – Hold Alapkezelő

– Hold Alapkezelő Az Év Magyarországon Kezelt Alapja – VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (VIG Alapkezelő)

– VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (VIG Alapkezelő) Az Év Privátbanki fejlesztése – Privátbanki vagyonkezelés külföldi (írországi) befektetési számlán (Concorde Értékpapír)

– Privátbanki vagyonkezelés külföldi (írországi) befektetési számlán (Concorde Értékpapír) Az Év Alapkezelői fejlesztése – OTP CETOP UCITS ETF (OTP Alapkezelő)

– OTP CETOP UCITS ETF (OTP Alapkezelő) Az Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása – K&H Alapkezelő (KBC Asset Management N.V.)

– K&H Alapkezelő (KBC Asset Management N.V.) Az Év Privátbankára – Kovács Edit, Private Banking Vezető Befektetési Szakreferens, Raiffeisen Private Banking

– Kovács Edit, Private Banking Vezető Befektetési Szakreferens, Raiffeisen Private Banking Az Év Portfóliómenedzsere – Cser Tamás, Vezető részvényportfólió-kezelő, szenior portfóliókezelő, partner, Hold Alapkezelő

– Cser Tamás, Vezető részvényportfólió-kezelő, szenior portfóliókezelő, partner, Hold Alapkezelő Az Év Intézményi Alapkezelője – VIG Alapkezelő

A díjátadót megelőzően a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián Európa és Magyarország gazdasági helyzetéről, a vagyonkezelési szakma kihívásairól, sőt a 2026-ban legjobbnak tartott befektetési célpontjairól hallgathatták meg a meghívott előadókat a résztvevők. Többek között Zsiday Viktor, a Citadella befektetési alap portfóliómenedzsere, Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter, az O3 Partners vezérigazgatója is megosztotta gondolatait a közönséggel.

A győztesek teljesítményéről itt írtunk részletesen, a konferencián elhangzottak összefoglalója pedig itt olvasható.

Nézd végig a képgalériánkat, és éld át te is a díjátadó legjobb pillanatait!

Címlapkép forrása: Portfolio

