Meglepőt lépett Buffett cége: abból a részvényből vásárolt be, amit korábban messzire került
Üzlet

Meglepőt lépett Buffett cége: abból a részvényből vásárolt be, amit korábban messzire került

Portfolio
A Berkshire Hathaway a harmadik negyedévben váratlanul 17,8 millió darab Alphabet-részvényt vásárolt, mintegy 4,9 milliárd dollár értékben, ami a portfólió legnagyobb bővítése volt - közölte a Cnbc.

17,8 millió darab Alphabet-részvényt vásárolt a harmadik negyedévben a Berkshire Hathaway, aminek jelenlegi értéke 4,9 milliárd dollár - derül ki a pénteken zárás után közzétett portfóliójelentésből.

A hírre az Alphabet papírjai 3,5%-ot emelkedtek pénteken a zárás utáni kereskedésben.

alphabet

Egyelőre nem tudni, ki döntött a vásárlásról. Warren Buffett gyakran ekkora tételekben vásárol, ugyanakkor ez a részvény nem igazán "az ő stílusa". Az Alphabet árfolyama idén eddig 51,3%-ot emelkedett, ebből 37% a harmadik negyedévben jött össze. Buffett hagyományosan kerüli a technológiai részvényeket, az Apple-t is azért vásárolt, mivel fogyasztási cikkeket gyártó vállalatnak tekinti.

A 2019-es Berkshire-közgyűlésen Buffett és Charlie Munger beszéltek az Alphabetről, sajnálkozott, hogy "elszúrták", amiért nem vettek korábban részvényt, pedig

saját működésünkben is láttuk, milyen hatékony a Google-hirdetés.

Akkoriban a részvények nagyjából 59 dollár körül forogtak, de semmi sem utalt akkor arra, hogy rövid időn belül jóvá akarják tenni a "hibát". A leendő vezérigazgató, Greg Abel nem cipeli ezt a múltat, és Buffett számos feladatát már át is vette. Az is lehet, hogy a két portfóliómenedzser, Ted Weschler vagy Todd Combs egyike – esetleg mindkettő – áll a mostani lépés mögött.

Az Alphabet messze a legnagyobb bővítés volt a negyedévben, jócskán megelőzve a Chubb 1,2 milliárd dolláros növelését. A legnagyobb csökkentéseket – az Apple és a Bank of America pozícióinak mérséklését – a Berkshire csaknem két hete megjelent 10-Q jelentése már előrevetítette. A Berkshire az Apple-pozícióját majdnem 15%-kal, azaz 10,6 milliárd dollárral vágta vissza, nagyjából 238 millió darab részvényre. A két évvel ezelőtt megkezdett eladások óta az állomány összességében 74%-kal apadt. Az Apple ugyanakkor továbbra is a Berkshire legnagyobb részvénykitettsége 64,9 milliárd dollárral, ami a portfólió aktuális értékének 21%-a.

apple

A Bank of America-részesedést 6,1%-kal csökkentette, körülbelül 1,9 milliárd dollár értékben. A megmaradt 568 millió darab részvény jelenlegi értéke 29,9 milliárd dollár, ezzel ez a Berkshire harmadik legnagyobb pozíciója, a portfólió közel 10%-át adva. Összességében 43%-kal csökkent a részvényei száma a tavaly év eleje óta.

bofa

Címlapkép forrása: Shutterstock

