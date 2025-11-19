Elérkezett az ítélet napja: ma megpecsételődhet a tőzsdék sorsa

Várakozások
Ahhoz, hogy kontextusban tudjuk értelmezni a ma esti gyorsjelentéssel kapcsolatos számokat, érdemes kicsit visszamenni az időben. Az Nvidia már most az AI-őrület főnyertese: az elmúlt két évben negyedévről negyedévre 50 százalék feletti ütemben nőtt a bevétel, és a forgalom döntő részét adó adatközponti üzletág kis túlzással egyenlővé vált a generatív AI-infrastruktúrával. A brutális növekedés mellé extrém magas, 70 százalék feletti marzsok társultak, miközben a cég már olyan nagyságrendben szállít GPU-kat a nagy felhőszolgáltatóknak és vállalati ügyfeleknek, ami önmagában képes megmozgatni a teljes technológiai szektort. A kép azonban nem hibátlan: az USA–Kína feszültség, a kínai piac gyakorlatilag teljes elvesztése és a H20-chipek milliárd dolláros leírása azt is megmutatta, mennyire sérülékeny ez a történet geopolitikai oldalról.
Ebben a helyzetben kell most az Nvidiának újra bizonyítania, hogy a látványos számok egy tartós, többéves növekedési pálya állomásai.
A menedzsment a harmadik negyedévre 54 milliárd dolláros, plusz-mínusz 2 százalékos sávban adott árbevételi előrejelzést, ami nagyjából 16 százalékos negyedéves és 50 százalék feletti éves növekedést jelentene. A társaság 73,3–73,5 százalékos bruttó árréssel számol, az egy részvényre jutó eredmény (EPS) a guidance szerint 1,17 dollár körül alakulhat. Az előrejelzés alapján az adatközponti forgalom 48,5 milliárd dollár közelébe emelkedhet, ami 18 százalékos negyedéves, 52 százalékos éves bővülésnek felelne meg.
