Nagy esés jöhet az Nvidia részvényénél

Az Nvidia papírjai nagy nyomás alá kerülhetnek a piacnyitáskor, miután a The Information szerint

a Meta mérlegeli, hogy a Google fejlesztésű chipekre váltson.

Az Nvidia részvényei 3,2%-os eséssel indíthatják a napot, miközben a Google anyavállalata, az Alphabet papírjai 2,1%-kal kerülhetnek feljebb.

A The Information hétfői jelentése szerint a Meta fontolgatja, hogy 2027-ben Google tensor feldolgozó egységeket (TPU) telepít adatközpontjaiba. A közösségi média óriás emellett már jövőre bérelhet TPU-kat a Google felhőszolgáltatási részlegétől.

A Google 2018-ban mutatta be első generációs TPU chipjét, amelyet eredetileg saját felhőszámítási üzletágához fejlesztett. Azóta a vállalat egyre fejlettebb verziókat dobott piacra, amelyeket kifejezetten mesterséges intelligencia munkaterhelések kezelésére terveztek.

A TPU-k testreszabott chipek, és szakértők szerint ez versenyelőnyt biztosít a Google-nak, mivel rendkívül hatékony terméket kínálhat ügyfeleinek az AI-alkalmazásokhoz. Ha a Meta valóban használni kezdené ezeket a chipeket, az jelentős győzelem lenne a Google számára.

Az Nvidia továbbra is piacvezető a grafikus feldolgozó egységeivel (GPU), amelyek a hatalmas AI-infrastruktúra kiépítésének alapvető hardverelemei. Bár az Nvidia dominanciája rövid távon valószínűleg nem fog megrendülni, a Google TPU-i erősödő versenyt jelentenek az AI félvezetőpiacon.

Az AI-infrastruktúrát építő vállalatok már régóta keresik a chipek diverzifikáltabb beszerzési forrásait, hogy csökkentsék az Nvidia-függőséget. A Meta az egyik legnagyobb AI-infrastruktúra beruházó, a vállalat idei tőkeberuházásait 70-72 milliárd dollár közé prognosztizálja.

