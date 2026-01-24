Két hete mutattuk, máris 58 százalékot szárnyalt ez a részvény – De a java még csak most jön!

Alig két hét telt el azóta, hogy felhívtuk a figyelmet erre a részvényre – azóta pedig már közel 60 százalékos nyereséget hozott. Ez önmagában is komoly teljesítmény, de ami igazán izgalmassá teszi a sztorit, az az, ami ezután következik: az elmúlt hetekben és napokban ugyanis olyan fejlemények láttak napvilágot, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy a sztori messze nem futott még ki, sőt. Lássuk, miről van szó! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az elmúlt hónapokban több olyan elemzést is közöltünk, amelyek utólag egyértelműen visszaigazolták piaci várakozásainkat. Olyan befektetési helyzeteket azonosítottunk, amelyeknél a korai felismerés kézzelfogható előnyt és számottevő hozamot jelenthetett az olvasóink számára. Elég csak néhány friss példát felidézni: időben hívtuk fel a figyelmet a lítiumpiac kínálta lehetőségekre, a most már a csapból is folyó arany esetében még bőven a rali elején mutattunk rá a vonzó beszállási pontra, míg az ezüstnél már a trendforduló kezdetén jeleztük a lehetőséget.

Most ismét egy olyan elemzéssel jelentkezünk, amely joggal sorolható a „mi szóltunk előre” kategóriába. Január 10-én megjelent cikkünkben egy különösen izgalmas befektetési lehetőségre hívtuk fel a figyelmet, amely azóta több mint 30 százalékos emelkedést produkált. És ami talán még fontosabb: a történet ezzel korántsem ért véget,

a sztoriban továbbra is nagy fantázia van.