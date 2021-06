Felkorbácsolta az MNB a kamatemelési várakozásokat, mi lesz a forinttal?

Azóta, hogy a Magyar Nemzeti Bank alelnöke május közepén bemondta: kamatemelésre készül a jegybank júniusban az inflációs kockázatok ellensúlyozása érdekében, szinte folyamatosan és jelentősen erősödtek a piacon a kamatemelési várakozások. Megnéztük a piaci árazásokat és most olyan intenzív a jegybanktól elvárt kamatemelések mértéke, mint amilyenre az utóbbi 5 évben csak egyszer, a tavaly tavaszi koronavírus-válság tetőfokán, a forint beszakadása idején láttunk példát. Sőt, a határidős árazások alapján az utóbbi 5 évben nem is voltak ilyen erősek a kamatemelési várakozások. Egy Nagy kérdés, hogy ilyen intenzív kamatemelési sorozatot valóban végrehajt-e majd az MNB a következő 6-12 hónap során és az is, hogy ettől eltérő pályán halad, akkor az mit okot a forint árfolyamában.

A május közepén közzétett, 8,5 éves csúcsot jelentő magyar inflációs adat után néhány nappal Virág Barnabás MNB-alelnök azt mondta, hogy a megemelkedő inflációs kockázatok ellensúlyozására a jegybanknak proaktívan kell fellépnie és júniusban kamatemelés várható. Mindez akkor a legtöbb piaci szereplőt leforrázva ért, hiszen sok éve az extrém laza monetáris politikáról volt ismert az MNB és sok szereplő 355-360 körüli zónában inkább a forint gyengülésére számító (short) pozíciókat vett fel, illetve azokat tartott.

Virág Barnabás szavaira azonban hirtelen megerősödtek a piacon a kamatemelési várakozások és velük együtt a forint is. Az árfolyam néhány nap leforgása alatt eljutott a 350 alatti zónába, majd 345 körüli szinten megakadt az erősödés, azóta pedig már visszagyengülést látunk.

Ebben a visszagyengülésben annak is szerepe volt, hogy e hét elején a piacon bizonytalanságot okozó újabb jegybanki jelzés is elhangzott, mert kezdetben úgy lehetett érteni Pleschinger Gyula alelnök szavait, hogy az MNB az egy év óta effektív kamatnak számító egyhetes betét kamatát eltörli (ez kamatvágással is felérhetne), de közben azt is jelezte, hogy kamatemelési ciklusra lehet számítani. Néhány órával később Pleschinger a Portfolio-nak is tisztázta, hogy nem az egyhetes betéti kamatot, hanem az 0,75%-os kamat és a 0,6%-os alapkamat közötti különbséget fogják várhatóan eltörölni és ezzel együtt várható kamatemelési ciklus, ami személyes véleménye szerint negyedévente következne be (igazodva az aktuális inflációs jelentés eredményeihez).