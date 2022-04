Rakétaként töri át a falakat a dollár, a romok a forintot is maguk alá temethetik

Sokan évek óta számítanak a dollár erősödésére, elsősorban a két jegybank, a Fed és az EKB monetáris politikájának széttartása miatt. A napokban öt éve nem látott szintre szárnyalt az amerikai deviza, és a befektetők szerint itt még nincs vége. Egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy eléri a paritást az euró-dollár árfolyam, amire húsz éve nem volt példa.

Mi történik a dollárral?

Az utóbbi egy hétben majdnem 3%-kal erősödött a dollár az euróval szemben, az év eleje óta pedig 7,4%-os szárnyalást láttunk az amerikai deviza szempontjából. Csütörtök reggel átmenetileg az 1,05-ös lélektani határt is áttörte a jegyzés, amire több mint öt éve, 2017 elején volt utoljára példa.

Egyszerre több dolog támogatja most a dollárt, ezeknek tudható be a szinte megállíthatatlan erősödés:

Továbbra is megvan az erős széttartás a Fed és az EKB monetáris politikája között. Az amerikai jegybank márciusban már 25 bázisponttal megemelte a kamatot és további intenzív szigorítást jelez előre, eközben az eurózóna központi bankja még csak mostanában mutatja az első jeleit, hogy a kiváró stratégia esetleg hibás lehetett.

A háború kitörése után a piacon kialakult egy általános kockázatkerülés, ami a dollár erősödését hozta. Jelenleg ugyanis az amerikai deviza a legfontosabb menekülőeszköz a befektetők szemében.

A két nagy jegybank közti különbség a jövő héten várhatóan csak tovább nő majd, hiszen szerdán a Fed minden bizonnyal megemeli ismét az irányadó kamatot. A piac most 50 bázispontos szigorítást áraz, de egyes vélemények szerint az sem zárható ki, hogy nyáron 75 bázispontos tempóra kell majd gyorsítani.

Ennek oka pedig az infláció, ami világszerte sújtja a gazdaságot. Amerikában 8,5%-ra emelkedett a pénzromlás üteme, amihez hasonlóra több mint negyven éve nem volt példa. De az eurózóna inflációja is 7,5% már, vagyis

lépéskényszerben vannak a jegybankok

A Fed esetében a piac most azzal számol, hogy az év végére akár 3%-ra is emelkedhet a kamatsáv jelenlegi 0,5%-os teteje, míg az EKB esetében az év második felére kezdenek beárazni nagyjából 70-75 bázispontos emelést.

A következő hónapok legnagyobb kérdése az lesz, hogy tud-e, illetve akar-e valamelyik jegybank bármelyik irányban meglepetést okozni a piacnak. Az ugyanis már benne van a várakozásokban, hogy jelentősen nő majd az amerikai-európai kamatkülönbözet, a jelenlegi 100 bázispontról nagyjából 250 bázispontra.

Nagyrészt ezek a várakozások mozgatják most az euró-dollár árfolyamot, vagyis ezeknek köszönhető az amerikai deviza megállíthatatlannak tűnő erősödése.

De mi okozhat meglepetést? Összeszedtünk pár lehetséges alternatív forgatókönyvet:

Rögtön a jövő szerdán a Fed meglephetné a piacot, ha nem 50 bázispontot emelne . A befektetők ugyanis most 96,5% esélyt adnak ennek. A nagyobb emelés lenne az igazi meglepetés, de egy 25 bázispontos lépés is biztosan letaglózná a piacot.

. A befektetők ugyanis most 96,5% esélyt adnak ennek. A nagyobb emelés lenne az igazi meglepetés, de egy 25 bázispontos lépés is biztosan letaglózná a piacot. Hosszabb távon komoly meglepetés lenne, ha az EKB a vártnál hamarabb kezdené el a kamatemelést . Ehhez azonban előbb le kellene zárni az eszközvásárlási programot (APP), korábban ugyanis ehhez kötötték a kamatemelési ciklus megkezdését. A várakozások egyre közelebb jönnek, ma már egyre erősebb az a várakozás, hogy akár júliusban jöhet az első lépés Frankfurtból. A napokban Christine Lagarde elnök is arra tett utalást, hogy júliusban lezárhatják az APP-t, utána pedig megnyílhat az út a kamat emelkedése felé.

. Ehhez azonban előbb le kellene zárni az eszközvásárlási programot (APP), korábban ugyanis ehhez kötötték a kamatemelési ciklus megkezdését. A várakozások egyre közelebb jönnek, ma már egyre erősebb az a várakozás, hogy akár júliusban jöhet az első lépés Frankfurtból. A napokban Christine Lagarde elnök is arra tett utalást, hogy júliusban lezárhatják az APP-t, utána pedig megnyílhat az út a kamat emelkedése felé. A következő hónapokban a Fed esetében is okozhat meglepetést a kamatpálya. Említettük, hogy nyárra már vannak 75 bázispontos emelésre vonatkozó várakozások, sőt a piaci árazások alapján ennek már júniusban 85% az esélye. Talán itt lehet a legnagyobb meglepetés-faktor, hiszen a jegybank több döntéshozója beszélt arról, hogy nem akarnak sietni. Így a mostani várakozásokkal szemben elképzelhető, hogy kitartanak az 50 bázispontos ütem mellett. Persze az év végére azzal is 3% fölé emelkedhet az irányadó kamat.

Idén végre eljön a rég emlegetett paritás?

A fentiekből látszik, hogy egyelőre a fundamentumok egyértelműen a dollár mellett szólnak a következő hónapokra. Persze épp csütörtökön jelent meg egy vártnál lényegesen gyengébb amerikai GDP-adat, ami óvatosságra ösztönözheti a Fedet, így kicsi az esélye a 75 bázispontos emelésnek a következő hónapokban.

A Fednek nem nagyon van más választása, mint agresszíven emelni a kamatokat, hogy felvegye a harcot az infláció ellen. Főleg azért, mert az USA-ban nem csak az energiaáremelkedés okozta óriási költségsokk hatása, hanem a belső kereslet okozta inflációs nyomás látszik, Európával ellentétben nem tényező például az orosz-ukrán háború, illetve az orosz energiahordozók kiváltása – emelik ki friss elemzésükben az ING Bank szakemberei.

A szakértők szerint egyelőre nem látszik, mitől változna meg a jelenlegi helyzet a következő fél évben, ami arra utalhat, hogy a dollár erősödése folytatódik majd. Az erősödés Achilles-sarka az amerikai külkereskedelmi egyenleg, márciusban korábban sosem látott 125 milliárd dolláros hiányt ért el az egyenleg. Az ING elemzői szerint egyre inkább terjed a piacon az a nézet, hogy az amerikai jegybank 2022-ben megpróbálja megfékezni az inflációt, ezzel rakétára ülteti a dollárt, majd éles fordulat jön és 2023 végére már kamatot vághatnak, ha sikeres lesz a művelet. Ez azt jelentheti, hogy

az idei év még a dollár szárnyalásának jegyében telhet, aztán 2023-ban az árfolyamban is éles fordulat jöhet, akkor pedig a külkereskedelmi mérleg is javulhat.

A határidős piac is érzi a dollár melletti erőket, az árazások alapján 35%-ra emelkedett annak esélye, hogy idén valamikor eléri a paritást az euró-dollár árfolyam. Néhány hete ez az esély még csak 15% volt.

Azt pedig az elmúlt hetekben is láthattuk, hogy a dollár erősödése kifejezetten rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. Azzal párhuzamosan, hogy az amerikai deviza 1,05 alá erősödött, a forint is a 380-as szintet kerülgette. Elemzők szerint a régióban a magyar devizára a leginkább igaz, hogy úgynavazatt magas bétájú, vagyis az euró-forint többnyire leköveti ellentétesen az euró-dollár mozgását.

Így a dollár esetleges további erősödése a forint szempontjából is rossz hír, hiszen így nehéz lesz a jelenlegi relatíve gyenge szintekről visszakapaszkodni.

Mit mond a technika?

Közép és hosszútávon szinte megállíthatatlannak tűnik a dollár erősödő trendje hónapok óta, ezt januárban és két héttel ezelőtt is jeleztük, azóta az euró kisebb megszakítások mellett folyamatosan gyengült is. Az 1,0850-nél lévő akkori támaszról való letöréssel a kurzus újabb lendületet kapott és az aktiválódó stoppok mellett a zöldhasú intézményi vásárlói is tovább hajtották az EURUSD árfolyamot dél felé. A momentum gyorsulását az ROC indikátor is jelzi, ami fokozatosan egyre erősebb hullámokat mutat, vagyis

az euró fejében dollárt vevő piaci szereplők hónapról hónapra, sőt: immáron hétről hétre határozottabbak.

Rövidtávon azonban a tegnapi nappal változott a kép. Egyrészt az RSI belépett a túladott területre, ami a fontosabb devizaárfolyamoknál viszonylag megbízható jelzés a pár napos, pár hetes technikai korrekció időzítésére. A kurzus a kiszélesedő Bollinger-szalag területét is elhagyta lefelé, így a magasabb volatilitás lassan elérkező csökkenő ciklusa is némi megnyugvást, enyhe visszarendeződést valószínűsít. Ennek komoly jelentősége mindaddig nincs, amíg a mostanra ellenállássá változott, már említett 1,0850-es szintet sikeresen teszteli vissza a piac. Ha pedig bőven alatta marad, az még inkább megerősíti a dollár hosszabb időtávokon látható trendjét.

Támasz: 1,0470

Ellenállás: 1,0850; 1,1200; 1,1450; 1,1620; 1,1900;

Kockázat: átlag alatti

Rövidtávú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszútávú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

