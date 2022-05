Lassíthat a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?

Kedden ismét összeül a Monetáris Tanács és várhatóan csökkent majd az utóbbi hónapok 100 bázispontos kamatemelési tempóján, legalábbis többször utalt már erre Virág Barnabás az elmúlt hetekben. Ez az elemzők szerint nem jelenti majd a kamatpálya csúcsának csökkenését, egyre többen számítanak 8 százalék feletti kamatra idén. A pozitív reálkamattól viszont a tovább emelkedő infláció miatt elbúcsúzhatunk, így a forint sem fog egykönnyen magára találni. Ennek ellenére az elemzők idén már nem várnak 400 feletti történelmi csúcsot az euró árfolyamában.

Óvatosan a fékre léphet az MNB

Az utóbbi hónapok 100 bázispontos kamatemelési tempó felével emelkedhet a jövőben az alapkamat – mondta a múlt héten Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Az nem derült ki egyértelműen, hogy ezt már a keddi kamatdöntésre értette-e, de a piac negatívan reagált a jelzésre, hiszen a forint gyengülésbe kapcsolt. A hét második felében aztán ebben a gyengülésben már szerepe volt a bejelentett különadóknak is.

A Portfolio által megkérdezett szakemberek többsége úgy gondolja, hogy már most fékez a jegybank, a válaszoló nyolc elemzőből öten 50 bázispontos szigorítást várnak és csak egy ember gondolja, hogy maradhat az eddigi 100 bázispontos tempó (Virág Barnabás épp a kamatemelési tempó megfelezését verítette előre). Vagyis a legnagyobb esély arra van, hogy kedden 5,9%-ra emelkedik majd az alapkamat.

A nagyobb kérdés az lehet, hogyan hat majd ez az egyhetes irányadó rátára. Eddig ugyanis a 100 bázispontos szigorítás mellett rendre 30 bázisponttal emelkedett azirányadó kamat, kérdés, hogy az alapkamat emelésének lassítása mit jelent ebből a szempontból. Az elemzők egy kivétellel arra számítanak, hogy marad a 30 bázispontos tempó az effektív kamatemelést tekintve, vagyis

lassulhat a két kamatszint közeledése.

Végeredményben az én olvasatomban az MNB óvatosabb megközelítése összességében nem jelent érdemi eltérést az eddigi monetáris szigorban, sőt inkább megnöveli annak esélyét, hogy akár az általam előre jelzettnél is magasabb szinten álljon meg a kamatemelési ciklus – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank szakembere szerint az óvatosság egyébként teljesen érhető, hiszen másfél-két évre előre kell tekintenie a jegybanknak. Ráadásul egy túlságosan agresszív kamatemelési ciklus fenntartása, amikor már közeledhet az inflációs csúcs és a növekedési kilátásokat negatív kockázatok fenyegetik, megemelik a hibázás valószínűségét és költségét. Az esetlegesen túlhúzott kamatkörnyezet tartós tartása többlet veszteséget okozhat a gazdaság számára, míg egy idejekorán elkezdett kamatvágás a korábbi hiba kiigazítása miatt piaci zavarokat szülhet.

Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője úgy gondolja, hogy az alapkamat-emelés lassulásával párhuzamosan az egyhetes betét esetében is 15-20 bázispontra fékez majd a szigorítás. Ugyanakkor megvan annak kockázata, hogy az MNB ezt az irányt képes lesz-e megvalósítani az egyhetes betétben is, tekintettel a hatalmas nyomásra, ami a forintra nehezedik jelenleg az infláció, geopolitika és az itthoni atipikus fiskális lépések miatt.

Magyarán, ha kedd-szerda magasságában újra zuhanni kezd a forint, akkor kétségessé válik az emelés csökkentett mértéke

- figyelmeztet Halász.

Augusztusban 7,5%-on érhet össze az alapkamat és az egyhetes irányadó ráta, addig előbbi most 60, majd háromszor 50 bázisponttal emelkedhet, az irányadó kamat pedig a mostani 30 után háromszor 25 bázisponttal kerülhet feljebb – vetítette előre Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezet elemzője. Szerinte ezt követően már

több hátránnyal, mint előnnyel járna a kamatciklus folytatása.

Az elemzők közül egyedüliként Regős Gábor szerint folytatódik 100 bázispontos tempóban a szigorítás, a Századvég Gazdaságkutató elemzője szerint ezt mindenképpen indokolja a gyenge forintárfolyam és az emelkedő infláció. Ugyanakkor az is látszik, hogy a jegybank nem akar túlszigorítani, mivel azzal lassítaná a gazdasági növekedést. Így a reálkamat továbbra is negatív marad.

Szerintünk – a forint állapotát elnézve – ez a jelenlegi helyzetben nem lenne túl szerencsés az irányadó kamat emelkedését is lassítani – emelte ki Nyeste Orsolya. A piac megnyugvásával, a bejelentett fiskális csomag „megemésztésével” később lehet tere az egyhetes betéti kamat alacsonyabb mértékű emelésének is az Erste Bank elemzője szerint.

A májusi ülés fontos lehet kommunikációs szempontból amiatt is, hogy mennyire fedi fel a jegybank a további menetrendet a kamatpálya kapcsán. Az Erste várakozása az, hogy a kisebb lépésért „cserébe” elhúzódóbb lesz a szigorítási ciklus. Így a korábban gondolttal szemben nem ér véget a nyáron, hanem nagy valószínűséggel az év egészében kitart.

Elbúcsúzhatunk a pozitív reálkamattól

Néhány hónapja még sokan úgy gondolták, hogy valamikor az év végén pozitív lehet a magyar reálkamat, vagyis az aktuális irányadó kamatszint meghaladhatja az inflációt. Most viszont már senki nem számít erre, aminek a fokozatosan egyre feljebb tolódó inflációs pálya az oka.

A jegybank fokozatossága ellenére is azt gondolja Virovácz Péter, hogy valamikor a negyedik negyedévben tetőzhet a kamat, legalább 8,25 százalékon.

A kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak, hiszen a túlkereslet akár hosszabb távon is velünk maradhat, ami fenntartja, táplálja a belső inflációs nyomást

- teszi hozzá.

Az ING elemzője szerint a 8-9 százalék körüli kamatkörnyezet mellett is csak leghamarabb valamikor 2023 első negyedévében várhatunk pozitív reálkamatot, mivel az infláció csak lassan, fokozatosan normalizálódik. Ez különösen igaz lesz akkor, ha jövőre is fennmarad a pozitív reálbér környezet. Ebben az esetben az infláció elleni küzdelemben bizony a forint tartós erősítésére is szükség lehet, amelyet csak pozitív reálkamattal lehet elérni.

Halász Ágnes szerint sem lesz idén pozitív a magyar reálkamat, hiszen már májustól 10% feletti inflációs adat jöhet és utána az év végéig kétszámjegyű maradhat az áremelkedési dinamika. Közben a kamatvárakozások csúcsa most 7-8% körül van, bár egyre több a 8 százalék feletti előrejelzés.

Mi lesz így a forinttal?

Említettük már, hogy a kamatemelési tempó lassítása és a kormány által bejelentett különadók a múlt héten érezhetően gyengítették a forintot, az euró jegyzése ismét 390 fölé emelkedett. Kérdés, hogyan reagál majd a magyar deviza a szigorítás lassítására, mennyire van beárazva, hogy az MNB fékez majd.

A kormány által bejelentett költségvetési kiigazítás tartalmaz kiadás oldali intézkedéseket is, a jegybank számára pedig ez fontos információ, hiszen kisebb lehet az áthárítás mértéke, vagyis mérsékeltebb lehet az inflációs többlet, mint gondoltuk – emelte ki Virovácz Péter. Ráadásul, amennyiben a piaci szereplők a kiigazítás tényére és eredményére fókuszálnak majd, és nem annak mikéntjére, akkor ez még némileg visszaerősítheti a forintot – tette hozzá az ING Bank elemzője.

Érdekesség, hogy a múlt heti gyengüléssel a forint karnyújtásnyira került március elején látott történelmi mélypontjához az euróval szemben, akkor a 400-as szintet érintette meg a jegyzés. Ennek ellenére az elemzők egyike sem számít 400 feletti árfolyamra idén, vagyis

szerintük valahol itt lehet a forintgyengülés vége.

A forint árfolyamán keresztül lehetne mérsékelni az inflációt, de a forint számára jelenleg sokadrangú a kamatszint, a forint árfolyamát elősorban a háborús fejlemények, az olajembargóval kapcsolatos fejlemények, az uniós forrásokkal kapcsolatos fejlemények és a nemzetközi hangulat mozgatják, ezek közül egyikre sincs hatása a hazai monetáris politikának – emelte ki Suppan Gergely.

