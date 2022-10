Hanyatlik a dollár, trendtörés küszöbén a forint – Merre tovább?

A dollár elképesztő erősödési trendjéről szóltak az elmúlt hónapok, részben az orosz-ukrán háború kockázatkerülő piaci hatásai, részben a Fed dinamikus kamatemelései miatt, és amint az alábbi ábrán látjuk: a főbb devizákkal szembeni dollárindex év elejétől az elmúlt napokig csaknem 20%-os szárnyalást produkált. A hetes szinten is túlvettséget mutató RSI (70 feletti érték), illetve a nagy kanócos gyertya a szeptember végi héten már jelezte, hogy fordulat lehet készülőben, aztán a múlt heti dolláresés (amit akár a japán intervenció is kiválthatott, akár egy WSJ-cikk a készülő Fed-fordulatról, illetve a kötvényhozamok csúcsa is jelezhette) után a héten szintén folytatódott a dolláresés.

Amint berajzoltuk: a dollár erősödő trendje még egyértelműen él, ha viszont most folytatódna a dolláresés, akkor a 109 körüli régióban a trendvonal és a támaszszint találkozása lehet az első komolyabb támasz a dollárindexben. Ez tehát rövid távon további 1%-nyi dollárgyengülési mozgásteret jelentene.

Érdemes a jobban figyelt EURUSD árfolyamot is megnézni, ahol már szintén látszott napok óta, hogy fordulat kezd kibontakozni (mivel az EURUSD súlya messze a legnagyobb a dollárindexben, így érthető, hogy a két grafikon nagyon hasonló jeleket mutat). Amint berajzoltuk: a szeptember végén 0,96 alatt kialakult 30 alatti napos RSI már jelezte, hogy túladott a devizapár, azaz túlvett a dollár. Aztán az, hogy október első felében magasabb alj (0,97) körül fordult ismét felfelé a devizapár, már jelezte, hogy kezd valami megváltozni. Ezután az, hogy tegnap az 50 napos mozgóátlag felett zárt a devizapár, amire február óta nem volt példa, már csak ráerősített erre a változásra. Ezután következett be ma az, hogy a berajzolt nyolchavi csökkenő trendvonalat és egyúttal paritást is átlépte nagy lendülettel az EURUSD és 1,005-ig emelkedett, ami egyhavi csúcsot jelent. Amint bekarikáztuk: a következő komolyabb ellenállás a 100 napos mozgóátlagnál (kék vonal) lehet 1,009 körül, azaz nem sok tér van már rövid távon a dollár esése, az euró menetelése előtt.