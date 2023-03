Miért zuhant ekkorát hétfőn a forint? – Íme, a magyarázat

Amióta szabadon lebeg a forint árfolyama, a hétfői volt a 18. legnagyobb zuhanása az euróval szemben napon belül, hiszen több, mint 12 egységgel ugrott a jegyzés, de a napon belüli százalékos változás csak a 44. legnagyobb volt – derült ki a Portfolio gyors vizsgálatából. Ezzel együtt is figyelemre méltó az, hogy míg a forint 3% feletti mínuszban is járt, a régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona fél százalék körüli mínusszal megúszta az amerikai bankrendszer felől érkezett piaci vihart. Ez arra utal, hogy magyarspecifikus okok is meghúzódhatnak a hétfői mozgások mögött.