Zuhanás után a forint – Milyen szinteket érdemes most figyelni?

A szerdai magyar munkaszüneti nap melletti újabb forintzuhanás 400 feletti euróárfolyamot is hozott átmenetileg, így megnéztük, hogy mit üzen most a technikai elemzés és milyen árfolyam szintekre érdemes rövid távon figyelni. Azt is rögtön hozzá kell persze tenni, hogy az ilyen ideges piaci időszakokban, amikor a hangulati tényezők és az amerikai, illetve európai bankrendszer aktuális hírei rángatják leginkább az árfolyamokat, a technikai elemzés befolyása az árfolyam alakítására gyengül.

A hétfői, közel 13 egységnyi, forintzuhanás után kedden átmenetileg tovább esett a forint, az euró jegyzések 396 felett is jártak, majd jött a fordulat 388-ig. A szerdai magyar munkaszüneti nap mellett reggel 390 körül kezdett a forint, majd a Credit Suisse svájci bankház körüli nagyfokú piaci aggodalmak miatt zuhantak az európai bankrészvények (is), velük együtt az euró a dollárral szemben, illetve a forint is zuhant mindkét nagy devizával szemben. Emellett az is hozzájárulhatott a forint zuhanásához a magyar munkaszüneti nap alacsonyabb piaci likviditásán túl, hogy amint megírtuk: a BNP Paribas kiadott egy 415-ös EURHUF célárat a negatív piaci hangulatra és arra hivatkozva, hogy az EU-pénzek folyósításában nagyobb csúszás is lehet, hiszen a március végi indikatív határidőig a jelek szerint nem mutat fel a magyar kormány olyan változtatásokat itthon, ami kinyitná a pénzek folyósítását.

A fentiek miatt az euró jegyzése a szerda reggeli 390 körülről egészen 402-ig emelkedett, majd hirtelen visszaerősödés mellett este 395-398 körül járt a kereskedés, innen történt ma reggel a 394 körülig erősödés, aztán a visszaemelkedés 396-ig. Ebből is látszik, hogy nagyon nagy a volatilitás, percek alatt is képes 2-3 egységet változni az árfolyam, így nehéz bármit előre jelezni.

Az is jól látszik, hogy a forint jóval nagyobb eséseket (és visszaerősödéseket) produkál ebben a változékony piaci hangulatban, mint a régiós devizák, noha jóval magasabb a forint kamattartalma. Ez is jelzi, hogy a forint jóval sérülékenyebb a piac szerint mostanában, illetve ahogy hétfői elemzésünkben rámutattunk: a magasabb bétájú feltörekvő piaci devizák közé tartozik.

A fentiek mellett kellő óvatossággal érdemes most csak a technikai elemzés eszköztárához nyúlni, mert az elsősorban hangulat alapú, hírek által dominált kereskedésben a technikai szintek jelentőse gyengül, befolyásuk háttérbe szorul. Ezzel együtt azt azért megjegyezzük, hogy ha tovább erősödik a forint, akkor rövid távon a berajzolt alábbi emelkedő trendvonalakra érdemes figyelni, amelyek most éppen 392 körül, illetve 383,5 körül húzódnak, illetve a kettő között 387,5-nél a vízszintes támaszra.

Átváltva a napos grafikonra, az utóbbi napok heves forintesése láthatóan áttört több fontos technikai szintet is: így például a tavaly ősztől idén februárig tartó forinterősödés 38,2%-os Fibonacci korrekciós szintjét 396,2-nél, illetve 397-nél a 100 napos mozgóátlagot és a vastag piros vonallal berajzolt csökkenő trendvonalat is, valamint a 401-nél húzó 200 napos mozgóátlagot is. Innen aztán megtörtént a korrekció (forinterősödés) a 394-395-ös zónába, és most azt kell figyelni, hogy a 397-es erősebb ellenállási zónán átjut-e újra az EURHUF felfelé, vagy sem. Ha igen, akkor a 401-es 200 napos mozgóátlagra kell figyelni, ha nem, akkor a fent már jelzett 392-es támaszra, majd alatta a 387,5-ös támaszra.

Címlapkép forrása: Getty Images