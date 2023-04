Ezt is kevesen hitték: világbajnok lett a forint

Idei csúcsára erősödött hétfőn a forint az euróval szemben, lassan a 370-es szintet támadja a magyar deviza. De meddig tarthat ez a diadalmenet? Az elemzők szerint nem biztos, hogy sok erő van még a forintban, arra viszont van esély, hogy tartósan a jelenlegi erős szinteken vesse meg a lábát.

Nem csillapodik a forint menetelése

Hónapok óta nehéz szavakat találni a forint erősödésére, a magyar deviza sorra viszi át a korábban legyőzhetetlennek hitt akadályokat is. Hétfőn már új idei csúcsára erősödött az euróval szemben, lassan a 370-es szintet közelíti a jegyzés.

Így 2023-ban az euró-forint jegyzés már 7 százalékkal került lejjebb, a dollárral szemben pedig majdnem 10 százalékos eddig a forint erősödése. Ha pedig a fordulat kezdetétől nézzük, akkor ennél is nagyobb a magyar deviza menetelése. Az MNB ugyanis majdnem pont fél éve, október közepén döntött az irányadó kamat 500 bázispontos emeléséről, akkor az euró jegyzése még 430 felett volt, a dollár pedig 450 forintnál is járt.

A legerősebb forint melletti tényező változatlanul a 18 százalékos irányadó kamat, ami mellett szinte öngyilkosság a magyar fizetőeszköz ellen fogadni. Emellett a nemzetközi hangulat is a forintot támogatja hónapok óta, a dollár erősödése egyrészt jó hír a feltörekvő piaci devizáknak, másrészt a forint úgynevezett magas bétájú devizaként kifejezetten érzékenyen reagál a dollár mozgására.

Maradtak persze még kockázatok, hiszen több mint egy éve folyamatosan arról írunk, hogy bizonytalan az uniós források sorsa, ami a forint szempontjából negatív tényező. Emellett az energiaárak alakulása okozhat még kellemetlen meglepetést, hiszen a földgáz világpiaci árának zuhanása is hozzájárult a forint erősödéséhez a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg egyenlegének javulásán keresztül.

Már világbajnok a forint

Bő két hete, az első negyedév végén még arról írtunk, hogy a forint idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája, csak a mexikói és a chilei fizetőeszköz tudott nagyobbat erősödni. Azóta pedig tovább javult a forint relatív pozíciója,

idén a dollárral szemben még egyetlen deviza sem erősödött annyit, mint a forint.

A dollár jegyzése majdnem 9,5 százalékkal került már lejjebb 2023-ban, ezt követi most a mexikói peso 7,5 százalékos és a brazil reál 6,7 százalékos szárnyalása. Ebből rögtön látszik az is, hogy alapvetően a nyersanyagdevizák számára kedvező az év eddig, közéjük kakukktojásként került be az extrém magas kamatával a forint. A régióban a cseh korona 5,7 százalékkal, a lengyel zloty 3,8 százalékkal, a román lej pedig 2,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben az év eleje óta.

Vagyis a régióban egyértelműen felülteljesítő a forint, de ehhez több mint kétszeres kamatszintre van szüksége.

Meddig tarthat az erősödés?

A legfontosabb kérdés persze az, meddig tarthat a forint erősödése, meddig lehet még szufla a magyar devizában, illetve mik azok az esetleges kockázatok, melyek megakaszthatják a jelenlegi pozitív tendenciát.

Rövidtávon egyértelműen a kamatkülönbözet határozza meg egy deviza teljesítményét, ez most egy óriási pozitív carryt jelent a forint számára – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank vezető elemzője szerint az is volt a jegybank célja tavaly októberben a kamat emelésével, hogy megtörje a forint gyengülő spirálját, elfeledtesse a gazdasági szereplőkkel a 400 feletti árfolyamvárakozásokat.

Önmagában a 18 százalékos kamat nem elég. Ahhoz, hogy a forint ekkorát erősödjön, egy sor egyéb körülményre is szükség volt, elsősorban az energiaárak zuhanására gondolok – tette hozzá Török Zoltán. Szerinte márciusban az amerikai bankcsődök után is látszott, hogy bármilyen globális probléma esetén az extrém magas kamatszint sem tudja megtartani a forint árfolyamát. Ez lehet az egyik kockázat is a forint szempontjából, bármikor jöhetnek olyan külső sokkok, melyek még a jelenlegi kamatszint mellett is gyengítik a forintot – tette hozzá a Raiffeisen Bank vezető elemzője.

Rövidtávon szerintem még láthatunk erősebb forintot, kérdés, hogy mennyivel. Szerintem a 350-es szintet azért várhatóan nem éri majd el a jegyzés, talán 370 körül, kicsivel alatta lehet az erősödés vége - mondta Török Zoltán. Szerinte az energiaárak várható alakulásával kapcsolatban egyelőre inkább negatív hírek érkeznek, az esetleges magasabb energiaárak pedig megakaszthatják a forint diadalmenetét.

Néhány hónapos időtávon én már gyengébb forintra számítok

- foglalta össze a Raiffeisen Bank elemzője. Azt ugyanakkor szerinte nehéz megmondani, hol lesz az év végén az euróárfolyam, a 380-400-as sávot tartja valószínűnek.

Hasonlóan vélekednek más elemzők is, Nyeste Orsolya 370-390 közé várja az év végére az euró-forint árfolyamot, ami persze rövidtávon nem zárja ki az ennél erősebb forintárfolyamot sem. Ugyanakkor a mostani 370 körüli szinten lehet szerinte is az „alja” a jelenlegi erősödésnek.

Az Erste Bank elemzője szerint tartósan a magyar gazdaság nem tud együttélni a 18 százalékos kamatszinttel, már most látszanak ennek negatív hatásai a reálgazdaságban. Szerinte, ha fokozódik az infláció csökkenése, akkor előbb-utóbb az MNB-nek is engednie kell majd a jelenlegi óvatosságból.

Szerintem akár még hónapokig kitarthat a forint lendülete

- mondta Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője. Szerinte a kamatkülönbözetre játszó forró tőke tovább hajthatja az árfolyamot lefelé, ha pedig megindul a kamatcsökkentés, akkor az akár új lendületet is adhatna ennek a spekulációnak, még gyorsan igyekeznének meglovagolni a magas kamatokat a befektetők.

A 350-es euró talán túl nagy falat, de szerintem rövidtávon leszünk még közelebb a 350-hez, mint a 370-hez

- emelte ki Buró Szilárd.

Címlapkép: Getty Images