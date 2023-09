Kiszivárgott az infó? Furcsa dolgok történtek a nagy napelemes bejelentés előtt

Major András 2023. szeptember 18. 10:00

Az újonnan létesítendő háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerekre vonatkozóan 2022 őszén bevezett hálózati betáplálási stop életbe lépése óta a korábbi töredékére esett vissza a HMKE-igénybejelentések száma, egészen idén szeptember elejéig, amikor is értesüléseink szerint rövid idő alatt hirtelen több ezer új igényt nyújtottak be. Akkor, amikor még épp időben voltak ahhoz, hogy az igények alapján megvalósítandó HMKE-k még a kedvező éves szaldó elszámolásba kerülhessenek, viszont amikor ezt elvileg még nem is lehetett tudni.