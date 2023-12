Jöhetnek az EU-források Magyarországra! Mi vár a forintra?

A csökkenő kamatkülönbözet és a folyó fizetési mérleg javulásának lelassulása miatt a forint nominális árfolyamának tartós, érdemi erősödése kevésbé valószínű, annak ellenére, hogy biztossá vált, hogy Magyarország hozzá fog jutni az európai uniós források érdemi részéhez. Érdemes a tankönyveket újra fellapozni: ha egy ország tartósan nagy inflációs többletet produkál, akkor nem kell túlságosan csodálkozni azon, ha a nominálárfolyam leértékelődik.

Sok tekintetben jól végződik a 2023-as év a magyar gazdaságban. Az infláció éves indexe egyszámjegyűvé zsugorodott és várhatóan néhány hónapig még tovább fog csökkenni, a folyó fizetési mérleg rengeteget javult, idén akár az egész évet tekintve is többletet mutathat, a gazdaság pedig kikerült a recesszióból.

Jövőre már joggal lehet bízni szabad szemmel látható, az euróövezetét érdemben meghaladó gazdasági növekedésben, azaz újraindulhat a reálgazdasági konvergencia.

Eközben a magyar kamatszint, bár ütemesen csökken, de még mindig jelentősen magasabb, mint akár a régiós versenytársaké, miközben a magyar infláció lassan tényleg lecsökken a cseh, lengyel szintekre. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy a Fed és az EKB kamatpályáival kapcsolatban is egyre lejjebb kerültek az elmúlt hetekben a várakozások, joggal adódik a kérdés: miért nem erősödik jobban a forint?

Az iskolában azt tanultuk, hogy hosszú távon az a deviza, ahol tartósan magas az infláció - minden mást változatlannak feltéve - gyengülni fog, amennyiben az egységes ár elvének megfelelő irányba ható erők léteznek (ami lényegében azt jelenti, hogy egy bizonyos terméknek ugyanannyiba kell kerülnie két országban, és ha nem így van, akkor a devizaárfolyam az árkülönbségek kiegyenlítődésének irányába mozdul el).

Természetesen ennyivel nem lehet elintézni a devizaárfolyamok előrejelzését, de érdemes mégis röviden kitérni rá, hogy az elmúlt évek eltérő inflációs pályái Magyarországon és az euróövezetben eszerint az egyszerű elmélet szerint milyen nominális árfolyamot indokolnának. Amennyiben a 2021 végén, 2022 elején jellemző, 350-360 forint körüli nominális euróárfolyamot nagyjából egyensúlyinak tételezzük fel, úgy a 2021 vége óta 2023 őszéig kialakult, a harmonizált fogyasztói árindexek alakulása alapján számolt, 17 százalék körüli magyar inflációs többlet

bőven 400 forint feletti (de inkább 410-420 forintos) nominális euróárfolyamot indokolna.

Persze nagyon sok mindent fel lehet sorolni, amik ettől a szinttől eltéríthetik az árfolyamot, és a forint esetében is elég gyorsan lehet találni ilyeneket. Talán a két legfontosabb faktor ezek közül a továbbra is jelentős kamatkülönbözet a forint javára, illetve a folyó fizetési mérleg 2022 vége óta látott, bődületes mértékű javulása.

Előbbinek a csökkentését ugyanakkor az MNB már hosszú hónapok óta megkezdte, és a vártnál jobb inflációs adatok miatt a kamatcsökkentés ütemes folytatása a következő hónapokra gyakorlatilag borítékolható. És bár az elmúlt hetekben egyre intenzívebbé váltak az euróövezettel kapcsolatos kamatcsökkentési várakozások is, a piaci kamatvárakozások alapján mégis az látszik, hogy ennél lendületesebben jön lefelé a várható magyar kamatszint. Miközben az euróövezetben az elmúlt egy hónapban körülbelül 50 bázisponttal esett a 6 hónap múlvára várható 3 hónapos kamat, addig a magyar esetben a csökkenés mértéke több, mint 120 bázispont. Ez a határidős kamatszint a magyar esetben most már bőven 7 százalék alatt jár, miközben tavasszal még 13 százalék feletti értékek is előfordultak.

Jelentősen csökken tehát a hazai kamatfelár (és az erre vonatkozó piaci várakozás), ami erodálja a forint egyik fontos támaszát.

A folyó fizetési mérleg örvendetesen jelentős javulása eközben várhatóan egyre kevésbé fog tudni folytatódni. Az energiaárak további esetleges csökkenése – ami elsődlegesen hozzájárult a 2023-as javuláshoz – már kevésbé tudna hozzátenni a javuláshoz egy ekkora esést követően, miközben a belső kereslet várható lassú élénkülése az import oldaláról mérsékelheti a fizetési mérleg esetleges további javulását. Az exportot persze támogathatja az, ha az elmúlt évek ezermilliárdos nagyságrendben bejelentett, akkumulátoriparra koncentrálódó beruházásai termőre fordulnak, ugyanakkor az európai konjunktúra továbbra is elég gyenge, annak jelentősebb felpörgése jövőre sem igazán várható.

A fenti faktorok mellett a költségvetés pozíciója is kihívásokat rejt magában. Bár a hazai büdzsé helyzete régiós szinten nem kirívó, de jelentősebb élénkítésre egyáltalán nem kínál teret. Máshogy fogalmazva:

ha ilyen költségvetés mellett tenne kísérletet a kormány a hiány növelésére, az a piaci szereplők számára valószínűleg nem lenne könnyen megemészthető.

Találhatunk persze ellentétes irányú, a forint erősödését kiváltó tényezőket. Azonnal itt van a már említett EU források ügye: Magyarország hosszú vajúdás után 10 milliárd euróhoz hozzájutott, ami azonnali forinterősödést váltott ki. Ugyanakkor az EU-s pénzek megérkezése a piaci várakozásokba már legalább részben beépülhetett korábban. Erre utal például az, hogy legutóbb az S&P hitelminősítői döntésekor úgy nyilatkozott, hogy számít az EU-s források megérkezésére. Így a pozitív döntés okozhat ugyan átmeneti forinterősödést, de tartós felértékelődést vélhetően nem.

Jelen pillanatban javítja a forint megítélését az is, hogy a Fed eléggé alágyújtott a piacoknak azzal, hogy már ő maga is 75 bázispontos kamatcsökkentést lát a következő évre, miközben a piacok várakozása ennél is vérmesebb. Ha a piac elmúlt időben felerősödött kamatcsökkentési várakozásai a Feddel kapcsolatban helyesnek bizonyulnának, az a dollár további gyengülésében ölthetne testet, ami segítene a forintnak is. Ennek mértéke ugyanakkor kérdéses, mivel a világon máshol is az inflációs nyomás csökkenését árazzák a piacok, így a dollárnak a többi devizával szembeni gyengülése mérsékelt maradhat ebben a forgatókönyvben.

Van egy harmadik kockázat is, ami, megvalósulása esetén, a forint felértékelődését okozhatja, ugyanakkor ez valószínűleg nem lenne örvendetes fejlemény.

Amennyiben ugyanis érdemben cél fölött ragadna be a magyar infláció és a piac is úgy látná, hogy ez tartós (bőven 2025-re, akár annak második felére is átnyúlik), úgy az MNB kénytelen lenne a most vártnál szigorúbb kamatpályára állni. Amennyiben eközben a nemzetközi kamatszintek a jelenlegi piaci várakozások szerint alakulnának, az valóban a forint nominális felértékelődését okozhatná jövőre. Ugyanakkor a magas infláció és még magasabb kamat kombinációja egyáltalán nem lenne szerencsés, hasonlítana a 2000-es években látott, kedvezőtlen gazdaságpolitikai mixhez, aminek a visszatérése nem lenne kívánatos.

A fentieket összegezve jövőre inkább némi forintgyengülés valószínűsíthető. Nagy dráma egyébként nincs: ha nem következnek be jelentősebb negatív kockázati forgatókönyvek, úgy a 400 forintos euróárfolyam tartós meghaladása sem tűnik valószínűnek.

A fenti elemzés nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült. A benne foglalt számszerű adatok kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, csak a szerző adott időpontban készített véleményét tükrözik. Az EQUILOR Zrt. nem vállal felelősséget arra, hogy a dokumentumban megfogalmazott előrejelzések és kockázatok a piaci várakozásokat tükrözik és a valóságban is beigazolódnak.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images