Sok negatív faktor veszélyes elegye hat ki a forintra

A forint koronavírus-járvány előtti többéves leértékelődési trendhez térhet vissza hosszú távon, ha nem jelentkezik valamilyen külső sokkhatás. A Magyar Nemzeti Bank várhatóan az év második felére lassabb kamatvágási ütemre térhet át, de akár tarthatja is a kamatszintet. Részben amiatt, ha a többi feltörekvő piaccal szemben megszűnik a kamatelőny, részben pedig az inflációs szint alakulása is indokolja, hogy lassabban csökkenjen a magyar alapkamat. A forint árfolyamban még benne lehet a jegybank és a kormány közötti konfliktus negatív hatása is – fejtette ki a Portfolio-nak Jobbágy Sándor, a Concorde vezető makroelemzője a magyar deviza kilátásaival kapcsolatban.

Az alapkamat valószínűleg 6-7 százalék közelében lehet az első félév végén. A második negyedévben, de akár már márciustól várhatóan lassít majd a Magyar Nemzeti Bank a lazítás ütemén. A kamatelőnyünk ezzel az első félévben fokozatosan csökkenni fog a többi feltörekvő piachoz képest, még ha csak a piac által vártnál kisebb mértékben – mondta a Portfolio megkeresésére Jobbágy Sándor, a Concorde vezető makroelemzője.

Lengyelországban a piac azt árazza, hogy az 5,75 százalékos alapkamaton csak júniusban lazíthat a helyi központi bank, valamint Csehországban is lassítottak a kamatvágási ütemen. A szakértő úgy látja, hogy pont ezen külső hatások, valamint az infláció is indokolja, hogy lassabban csökkenjen a magyar kamatszint. Felvetésünkre, hogy így akár a befektetők a tágabb feltörekvő piacok fordulhatnak, akár a mexikói és a brazil 11,25-11,25 százalékos kamatszint vonzóbb lehet, azt válaszolta, hogy ennek a teljes feltörekvő piaci univerzumot lefedő befektetési alapok döntéseinél lehet jelentősége, amely akár kihathat a forintárfolyamra is.

Az elmúlt másfél-két hétben ismét felerősödött a konfliktus az MNB és a kormány között a jegybanki törvény módosítása miatt. A nemzetközi sajtóban pedig több, a központi bank függetlenségének kérdésével foglalkozó cikk is megjelent, sőt még az EKB is jelzést küldött az ügyben. A piaci elemzők szerint ez a nyilvánosságban zajló „üzengetés” a felek között a forintárfolyamra is negatívan hatott.

„Már tavaly is volt hasonló vita a jegybank és a kormányzat között, azonban a piaci hatások gyorsan lecsengtek. A mostani konfliktus megemésztése lassabbnak tűnik, ez még jelen lehet a mostani 395-393 közötti forint-euró-árfolyamban is” – ismertette Jobbágy Sándor ezzel kapcsolatos értékelését. Úgy véli, hogy elképzelhető,

hogy a konfliktus elcsitulásával 390 közelébe vagy kissé az alá is visszatérhet a kurzus.

Az export és a gazdasági helyzet alakulását is érintettük. Jobbágy Sándor elmondta, hogy a magyar exportnövekedés nemrég látott visszaesése nem drámai, 2024-ben semleges hatást gyakorolhat a forintra. Az ipari szektor nehézségeit lassú javulás válthatja a közeli jövőben, a kilátásokat új exportkapacitások termelésbe lépése is javíthatja. Főként annak köszönhetően, hogy a tavalyi recessziós év miatt a bázishatás miatt több növekedési mutatónál is javulás valószínű, valamint várhatóan élénkül majd a lakossági fogyasztás is.

„Az is gyengíthette a forintot az elmúlt időszakban, hogy a kormányzat hivatalosan is kommunikálta, hogy a 2,9 százalékos hiánycélt 4,5 százalékra módosítja.

Továbbá negatív üzenet lehet, hogy a hivatalos terv szerint még jövőre sem lesz 3% alatt a deficit” – tette hozzá a gyengülés kapcsán. Úgy látja, az árfolyamra kihathat, hogy még milyen költségvetést érintő, nagyobb intézkedéscsomagok jönnek elő a következő időszakban, amelyeket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már előrevetített.

A cikk zárásaként Jobbágy Sándor megjegyezte, hogy hosszú távon a forintárfolyam valószínűleg egy enyhén leértékelődő trendet követ majd, bár rövid távon bizonyos visszahúzások is lehetnek. Úgy látja, hogy az a hosszútávú trendhez térhet vissza a magyar deviza, amelyet még a Covid-járvány előtti évtizedben megszokhattunk, ha nem jön egy újabb a pandémiához, vagy az orosz-ukrán háborúhoz és az energiaválsághoz hasonló sokkhatás.

