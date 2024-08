Miért ütik a forintot, és mi lehet ennek a vége?

Vége a nyugodt időszaknak, a forint gyors gyengüléssel ismét megközelítette a 400-at az euróval szemben. A forint viszonylag nyugodt piaci környezetben is hajlamos ilyen elmozdulásokra, ám az utóbbi napok egyáltalán nem nevezhetők ingerszegénynek: amerikai, magyar, de még a japán fejlemények is mind a forint gyengülésének irányába mutatnak. Rövid távon a technikai szintek állíthatják meg a forint gyengülését, középtávon pedig a piaci hisztéria mérséklődése, valamint a jegybank(ok) rábeszélése okozhat enyhülést.

Vége a nyugalmas időszaknak a piacokon, az augusztus a forint számára sem hozott megnyugvást. Miután júliusban többnyire 392 környékén járt a jegyzés az euróval szemben – megérintve a 396-ot és 390 alá is benézve –, augusztusban gyors leértékelődést mutat a magyar deviza. Újra 400 közelébe gyengült a forint.

Múlt pénteken másfél havi mélypontra esett a magyar deviza az euróval szemben, ma pedig már majdnem 5 havi mélyponton áll a jegyzés. A 400-as euró karnyújtásnyira került, és az elmúlt napok trendje nem sok jót ígér.

A forint gyengülését ugyanis több tényező együttes hatása okozza, amelyek legjobb esetben is még napokig fennállhatnak.

A forint jelentős kilengése tulajdonképpen normális jelenséggé vált

Az okok feltárását érdemes ott kezdeni, hogy a forint árfolyama a viszonylag nyugodt időszakban, a nyár első felében is erősen volatilis volt. Májusban egészen 384 alá tudott erősödni az euróval szemben, majd június elejére nagyon gyorsan elérte a 400 környéki szintet. Ezután júliusban ismét 390 alá erősödött, hogy augusztus elejére ismét fillérekre legyen a 400-tól.

A forint előző években megugrott volatilitása és magas bétája (ami azt jelenti, hogy erőteljesen követi le nemzetközi hangulatban beállt változást) eleve kitágította a kereskedési sávot, azaz a forint különösebb ok nélkül is hajlamos lehet a nagyobb ingadozásra: az elemzők többsége szerint a 385 és 400 közötti tartomány tekinthető normálisnak most a forint számára.

Így ha fontosabb piaci események vannak, akkor komoly elmozdulások történhetnek rövid idő alatt.

Ilyenekből pedig volt bőven. Múlt hét kedden jelent meg az első negyedéves magyar GDP-adat, amely jelentősen alulmúlta a várakozásokat: a magyar gazdaság negyedéves bázison 0,2%-kal esett a várt kis növekedés helyett. A gyengébb gazdasági teljesítmény jellemzően gyengíti az adott ország devizáját.

Felébredt a piaci félelem, ami a forintot sem kíméli

A legfontosabb esemény viszont a múlt heti amerikai munkaerőpiaci adatközlés volt. A szám jelentősen alulmúlta a várakozásokat, a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra nőtt az előző havi 4,1%-ról. A befektetők már eddig is úgy vélték, hogy az amerikai gazdaság lassul, ám mivel a pénteki adatközlés aktiválta az úgynevezett Sahm-szabályt (amely szerint a gazdaság elméletileg már recesszióban van), ez alaposan ráerősített a piac recessziós aggodalomára.

Ha az amerikai gazdaság jelentősen belassul, akkor az infláció nem probléma többé, az amerikai jegybank megkezdheti a kamatcsökkentést. A pénteki munkaerőpiaci adat előtt 25 bázispontos vágásokat áraztak az év hátralevő részére, összesen 75-öt: ez péntek délután gyorsan 125 bázispontra nőtt.

A piaci várakozás nem jelenti azt, hogy ekkora a baj: a befektetők az utóbbi években hajlamosak voltak erősen túlgondolni a makroképben vélt fordulatot. (Mindkét irányba hajlamosak túllendülni egyébként – lásd az év eleji őrült optimizmust a Fed-kamatcsökkentések kapcsán). Ám elég, ha a piac vélekedése változik, az is heves piacmozgásokat hozhat. Mivel az esetleges amerikai recesszió kapcsán általánosan nőtt a bizonytalanság, romlott a hangulat, ez a feltörekvő devizáknak sem tesz jót.

Máris beárazta a piac, hogy nagyot vághat az MNB

Az amerikai kamatvárakozások drasztikus (talán már irreális mértékű) csökkenése értelemszerűen gyengébb dollárt jelentett: a dollárindex négyhavi mélypontra esett, az euróval szemben is gyengülést látunk.

A várt dollárkamatok esése önmagában a forint számára előnyös lenne, hiszen a forint kamatelőnye ezzel nőne a várakozásokban. Csakhogy a piac a Fed-kamatpálya csökkenésével együtt egyből mérsékelte a magyar kamatokra vonatkozó várakozását is: jelenleg a határidős kamatügyletekből (FRA) az olvasható ki, hogy a piac év végén 5,75%-os magyar irányadó kamatot áraz. Az MNB 6,25-6,5%-os irányadó rátát vetített előre év végére, a Portfolio által megkérdezett elemzők júliusban 6,25%-os kamatot vártak év végére.

Vagyis a piac azonnal beárazta, hogy az MNB az eddig kommunikáltnál sokkal lazább monetáris politikát folytat majd.

Ehhez alighanem hozzájárult az is, hogy a jegybank júniusban még új szakasz eljövetelét hirdette, amelyből mindenki a kamatcsökkentések szüneteltetését olvasta ki. Ám júliusban a javuló nemzetközi hangulatban az MNB kihasználta a lehetőséget, és folytatta a kamatcsökkentést. Ez utóbbi lépés megerősíthette a piacokat abban, hogy a jegybank, ha tud, lazít, a gyenge GDP-adatokat és a várhatóan csökkenő kamatokat látva ez a vélekedés erősödhetett a piacokban.

Mi jöhet most?

A fentieket látva nem tekinthető meglepőnek a forint gyengülése, sőt: hasonló leértékelődést viszonylag nyugodt időszakban is látunk, így a mainál nagyobb árfolyamesés sem lenne meglepő. Magas bétájának köszönhetően a forint ezúttal is felülmúlja esésben a régiós devizákat (piros vonal), a zlotyt és a cseh koronát.

A legfontosabb kérdés természetesen az, hogy meddig tarthat a forint gyengülése.

Rövid távon erre a technikai elemzés is adhat némi támaszt, de előbb nézzük meg a fundmantális oldalt. Először is úgy tűnik, hogy a piaci aggodalom az amerikai kilátásokkal kapcsolatosan némileg túlzó: tény, hogy a munkaerőpiac lassul, ám még mindig meglepő lenne egy olyan helyzet, amelyben a Fednek szeptemberre máris 50 bázisponttal kell csökkentenie. Ha jönnek megszólalók a Fed részéről a héten, amelyben nyugtatni próbálják a piacokat (erre elég nagy esélyt látunk), akkor a hangulat némileg javulhat.

Az MNB-vel kapcsolatos várakozások is gyorsan változhatnak, ha érkezik a jegybank részéről egy megszólalás. Az utóbbi időben látszott, hogy az MNB üzeneteivel igyekezett hatni a piacra, és többször elmondták, hogy a pénzpiaci helyzet meghatározó a jegybanki döntések során. Mivel a forint gyenge, nem lenne nagy meglepetés egy verbális intervenció a jegybank részéről, amellyel az esetleg túlszaladó várakozásokat akarják mérsékelni.

Még egy tényezőt meg kell említeni: ez pedig a japán jen. A japán deviza erőteljes erősödésen ment keresztül, mivel a csökkenő dollárkamatok mellett a jenkamatok épp emelkednek. A jen rövid idő leforgása alatt a 160-as szintről 140 környékére erősödött a dollárral szemben. A jen az alacsony kamatok miatt carry devizává vált, a befektetők jenhitelekből finanszírozták a befektetéseiket. Most, hogy a jenkamatok emelkednek, sokan zárják le a pozícióikat egyszerre: ahogy nő a jen iránti kereslet, úgy mennek ki a források más eszközökből. Amint véget ér az átpozicionálás, enyhül a nyomás a nyugati piacokon, és ez kedvezően hathat a forintra is.

Mit mutat a technika?

A rövid távú mozgásokban a technikai elemzés lehet a segítségünkre. A hétfő reggeli tőzsdei pánik mellett kritikus szintig esett a forint az euróval szemben 399-nél, ugyanis amint láthatjuk, éppen itt húzódik egy háromszög felső szára, amely tavaly márciustól többször is megállította, majd megfordította a forint esési hullámait.

Az EURHUF-nál tehát elsősorban azt érdemes figyelni, hogy ez a 399-es ellenállás most is megállót jelent-e, vagy sem.

Ha igen, azaz újra erősödésbe kapcsolna a forint, akkor elvileg akár a háromszög alsó száráig is erősödhetne. Ez az alsó szár 2019 óta ráhúzható a grafikonra, és most éppen 386 körül tart, tehát mintegy 4%-ra a mostani árfolyamtól.

Amennyiben a forint tovább esne, azaz átlépné a 399-es ellenállást az EURHUF, akkor első körben az idén márciusban megjárt 399,8-as, majd a tavaly márciusban megjárt 402,5-ös ellenállási szintekre kell figyelni. Köztük húzódik a 401-es szintnél egy másik nagyon erős ellenállás: a 2022. októberi csúcspontra és a tavaly júniusi mélypontra húzott Fibonacci korrekciós szintek között az 50%-os szint. Mindez tehát azt jelenti, hogy

ha a 399-es szinten felfelé átlépne tartósan az EURHUF, akkor 1%-os távolságon belül további 3 komolyabb ellenállás is húzódik.

Ha viszont 402,5 fölé lépne az árfolyam, akkor technikai alapon a következő érdemi ellenállás 409-nél húzódik, a 61,8%-os Fibonacci korrekciós szint, afelett pedig 420-nál mutatkozik egy erősebb vízszintes ellenállás.

Az USDHUF esetén szintén azt látjuk, hogy egy háromszögben halad az árfolyam, amelynek 3 éve tartó alsó szárát májusban 352-nél, és júliusban is tesztelte 356,5 körül, majd felfelé pattant el róla. Közben a háromszög felső szára enyhén csökken, és most 373-nál tart.

Így tehát egyrészt a 357 körüli zónát, másrészt a 373-es szintet érdemes figyelni, hogy melyiket közelíti majd meg előbb az USDHUF.

Ha lefelé közelíti meg előbb, akkor elsőre onnan emelkedhet az USDHUF (gyengülhet a forint), ha felfelé, akkor onnan süllyedhet (erősödhet a forint), és ez befolyásolhatja majd azt is, hogy ezzel párhuzamosan mit látunk majd az EURHUF-ban.

