Mégis mit művelnek az amerikai dollárral? És ez a forintnak is jó lesz?

Az elmúlt hetekben, de különösen az elmúlt napokban felgyorsult az amerikai fizetőeszköz gyengülése. Csak augusztusban több mint 3%-ot veszített értékéből az euróval szemben, a dollárindex (ami a főbb fejlett devizákkal szembeni teljesítményét mutatja) január óta nem látott mélypontjára esett. Beindultak az amerikai kamatcsökkentési várakozások, és közben hatalmas várakozás előzi meg a Fed elnökének pénteki beszédét. Mindez pedig a feltörekvő piaci devizák számára is kedvező előjel, a forint is profitál a dollár szenvedéséből. Nagyon úgy tűnik, hogy a devizapiacokon új sztori kezd kibontakozni, ami meghatározhatja a következő hónapok mozgását.

Idei leggyengébb szintjén van a dollár, a dollárindex értéke például kedd estére a 101,50-es szinten is járt, amire idén január eleje óta nem volt példa. Az euróval szembeni árfolyama közben az 1,111-es szint fölé emelkedett, amivel tavaly december óta nem látott mélypontjára esett a zöldhasú.

A dollár elmúlt napokban mutatott mozgását itt követtük nyomon korábban:

Az EUR/USD chartján jól látható, hogy az elmúlt napokban gyorsult be igazán a dollár leértékelődése, de már augusztus legelején indult ez a gyengülési hullám.

Most dől el, hogy egy újabb hosszabb dollárgyengülő szakaszba lépünk-e - értékelik a helyzetet a nemzetközi lapokban a legkülönbözőbb devizapiaci szereplők. A dollár erejét rövid távon a Fed kamatpolitikájának kilátásai határozták és határozzák meg.

Mitől függ a dollár ereje? Gyengülésre felkészülni?

A jelenlegi piaci várakozás szerint az amerikai jegybank szeptemberben 25 bázispontos kamatcsökkentéssel kezdi meg a lazítási ciklusát és az év végéig összesen 3 vagy 4 vágást áraztak be a piacok, ezek a dollárkamat-kilátások pedig alapvetően nem támogatják a dollár felértékelődését. Érdemes felidézni azt is, hogy néhány héttel ezelőtt, a hirtelen kedvezőtlen amerikai makrogazdasági adatok után voltak olyan azonnali pánik reakciók, miszerint az 50 bázispontos vágás sem kizárt. Mostanra viszont normalizálódtak az árazások, de ami még inkább kedvező, hogy a recessziós félelmek is alábbhagytak az USA gazdaságával kapcsolatosan. A CME Group FedWatch jelzése szerint a szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentés valószínűsége 75%-os. A kereskedők 2025 végéig mintegy 220 bázispontos kamatcsökkentést áraznak be - írja a Reuters.

Legutóbbi elemzésünkben épp arra mutattunk rá, hogy megváltozott a piac narratívája: a gyorsan recesszióba süllyedő amerikai gazdaság narratíváját felváltotta a csökkenő infláció, egyensúlyban lévő gazdaság narratívája. Vagyis a gazdasági kilátások is kedvezőbbek, ami pozitív a befektetők kockázati étvágyát illetően.

A befektetők most a Fed elnökének, Jerome Powellnek a pénteki Jackson Hole-i szimpóziumon elhangzó, várva várt beszédére figyelnek, amikor várhatóan támpontokat fog adni az amerikai kamatlábakkal kapcsolatos további útról. Nagyon érdekes lesz azt látni, és ez fogja meghatározni a piacok mozgását a pénteki eseményt követő napokban, hogy az amerikai jegybankárok milyen jelzéseket adnak az USA gazdasági kilátásairól, mennyire jeleznek előre tartós kamatvágási időszakot, amit már elkezdtek árazni a dollár gyengélkedésében.

"Ha az amerikai növekedés lassul, a globális növekedés pedig viszonylag stabilan tartja magát, az alacsonyabb dollárhoz kell, hogy vezessen" - mondta Vasileios Gkionakis, az Aviva Investors európai gazdasági és stratégiai vezetője a Bloombergnek.

Közben az sem mellékes, hogy mi történik a japán jenre épülő carry trade pozíciókkal. Miután a jenre épülő carry trade kezdett leépülni (ennek során a befektetők jent vettek fel kölcsön a magasabb hozamú dollár vásárlásának finanszírozására), ez a dollárnak sem kedvezett. Mostanra ugyanakkor ez a folyamat megállt, ezért kérdés, hogy erről az oldalról fog-e még újabb ütéseket kapni az amerikai fizetőeszköz. (A japán jen egy hónap alatt közel 10%-ot erősödött, ami egyben azt is jelenti, hogy ezen a ponton a japán jegybank már talán közelebb került a céljához és nem akar a továbbiakban olyan vehemensen szigorítani.)

Az sem mellékes, hogy a legnagyobb befektetők hogyan pozícionálják magukat a dollárral kapcsolatban. A State Street, a világ egyik legnagyobb letétkezelő bankja szerint a vagyonkezelők az elmúlt két évben a dollárral kapcsolatos nagyon pozitív és a semleges hangulat között ingadoztak, és még mindig kényelmesen a semleges szint felett vannak. "Az amerikai dollár megítélése még nem fordult meg teljesen, és nem is fog, amíg nem kapunk tisztább képet a Fed enyhítési ciklusának üteméről és mélységéről" - mondta Michael Metcalfe, a State Street globális makro-stratégiáért felelős vezetője.

Vannak olyan piaci vélemények, hogy a novemberi amerikai elnökválasztás is befolyásolja a dollár kilátásait. Egy relatív inkább inflációt erősítő Donald Trump féle gazdaságpolitika ugyanis arra kényszerítené a Fedet, hogy inkább szigorítson, ami akadálya lehet a későbbi kamatcsökkentések folytatásának. Ezért az sem kizárt ezen értelmezések szerint, hogy Kamala Harris demokrata elnökjelölt esélyének felemelkedése tett rá még egy lapáttal a dollár gyengülésére (részben ugyanis kiárazták a piacok a Trump-politika inflációs hatását).

Nekünk sem mellékes, mit csinál a dollár

A dollár árfolyamának alakulása számtalan közvetlen piaci hatással jár a világban. Ami a mi szempontunkból releváns, az az a kapcsolat, hogy a befektetők kockázati étvágya (amit sokszor kifejez a dollár ereje) meghatározza a feltörekvő piaci devizák, így a forint erejét is.

Alapvetően tehát a dollár gyengülése a forintnak is kedvez, ad egyfajta támaszt a hazai fizetőeszköz számára, kevésbé tud ilyen időszakokban gyengülni, sőt. A dollár ellenében a forint 4%-ot tudott erősödni augusztus elején látott mélypontja óta, az USD/HUF jegyzések már a 353-as szint környékén járnak.

A forint ezzel közel 3 hónapos csúcsára ért a dollár ellenében.

A dollár szenvedése általánosságban hozzájárult a forint erejéhez, jól mutatja ezt az euró-forint árfolyam alakulása az elmúlt hetekben. Vagyis megint érvényesült a szokásos képlet: a dollár gyengülése nyomán a hazai fizetőeszköz támaszt kap. A forint a 393-as szint alatt is járt már, ami közel egyhavi csúcsnak felel meg az euróval szemben.

Egy ilyen, alapvetően kedvező nemzetközi környezet (erősödő kockázati étvágy a befektetők részéről, és csökkenő amerikai kamatok) viszont

egy másik következménnyel is jár. Kedvezőbbé teszi a Magyar Nemzeti Bank aktuális monetáris politikájának környezetét,

vagyis támogatólag hat a jövőbeni esetleges magyar kamatcsökkentések irányába. A magyar kamatfelár megőrzése mellett a fejlett piaci hozamok csökkenésével párhuzamosan bátrabban jöhetnek lejjebb a magyar kamatok is. Legközelebb augusztus 27-én ülésezik a jegybank Monetáris Tanácsa, így már tekintettel tudnak lenni a Fed elnök most pénteki beszédének piaci következményeire és akár be is tudják építeni döntésükbe.

Ha pedig a magyar jegybank folytatja a kamatcsökkentését, akkor gondolhatnánk, hogy az automatikusan gyengíteni fogja a forintot. Elképzelhető ugyanakkor, hogy ez a hatás mérsékeltebb lesz, mint a javuló piaci környezetből fakadó forintfelértékelődő hatás.

Mindenesetre érdekes lesz látni, hogy mi történik az amerikai kamatpályával, ezzel kapcsolatban milyen utalásokat kapnak a befektetők a Fed elnökétől pénteken, és mindezek mit okoznak a dollár megítélésében.

Ezek az események, vagyis a következő napok meghatározóak lesznek a forint, és így a magyar gazdaságpolitika számára is.

