Most derül ki, mekkora bajban van a dollár

A kereskedelmi háború kitörése óta megváltozott a dollár viselkedése, hiszen korábban amikor a részvénypiacok estek, a dollár erősödött. Most azonban gyengül. Korábban megmutattuk, hogy ez annak köszönhető, mert menekül a tőke az USA-ból. Az elmúlt héten viszont Trump enyhülni kezdett a vámháború és az amerikai jegybankelnök elleni támadásokban is, de ennek ellenére nagyon furcsán viselkedik a dollár. Ez az az üzenet, ami az elmúlt hetek eseményei közül a legfontosabb a befektetéseink szempontjából.

Az év eleje óta minden összejátszik a dollárral szemben. Sokáig az Egyesült Államokban volt a világ legjobban teljesítő részvénypiaca, magas kamatot fizettek az államkötvények, miközben az amerikai fogyasztó töretlen bizalommal hajtotta előre az amerikai gazdaságot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Aztán jött Donald Trump és a kereskedelmi háború, valamint az amerikai jegybank eltávolítására tett verbális kísérletek hatására az év eleje óta több mint 10%-ot gyengült a dollár. De a legnagyobb probléma, hogy teljesen megváltozott a dollár–részvény és a dollár–kötvény kapcsolat. Erre a nemzetközi sajtót is megelőzve mi hívtuk fel először a figyelmet:

Ilyet nem szoktunk meg az USA-tól, sokkal inkább valamely rossz útra tévedt fejlődő országtól. Bár Trump elnök az elmúlt napokban látványos hátraarcot csinált, és mintha az enyhülés jeleit látnánk az elnök gazdaságpolitikájában, a dollár mégis nagyon furcsán viselkedik. Ha ez nem csak valami rövid ideig tartó anomália, akkor óriási lehet a baj.

Megváltozott a kapcsolat

Korábban írtunk arról, hogy a dollár szerepe nagyon fontos VOLT a kockázati hangulat megítélésében. Amikor a világban valami rossz dolog történt, és a befektetők a biztonságos eszközöket keresték, akkor az amerikai kötvénypiacon találtak menedéket, és a beáramló tőke a dollárt is erősítette, miközben a kockázatos eszközök árfolyama esett. Amikor viszont a világban minden rendben volt, és a befektetők kockázatos eszközbe akarták tenni a pénzüket, akkor a dollár gyengült, és az olyan kockázatos eszközök, mint a feltörekvőpiaci részvények vagy a forint, emelkedtek.

Donald Trump elnökségével azonban ez az összefüggés eltört:

A kereskedelmi háború, de általában véve is az új elnök olyan gazdaságpolitikai bizonytalanságot vitt a rendszerbe, ami elvette a befektetők kedvét a zöldhasútól.

Eközben az amerikai gazdaság növekedési kilátásai romlottak, miközben az európai növekedési kilátások az öreg kontinens ciklikus helyzete, valamint a fiskális programok által is sokkal ellenállóbbak, mint az amerikai. Ez pedig szintén a dollár ellen szól.

Ráadásul a nagy alapkezelők rengeteg amerikai eszközzel rendelkeznek, de a drasztikusan megváltozott helyzet hatására a tőke elkezdett hazamenekülni. Ezek a tőkeoldali mozgások pedig a dollár további gyengülését okozták.

A fentieknek köszönhetően számos olyan napot láttunk, amikor a dollár gyengült, a kötvényhozamok emelkedtek, a részvénypiacok estek.

Érintőlegesen tartozik csak ide, de most képzeljük magunkat szegény európai nyugdíjalap helyébe, aki az év elején amerikai részvény felülsúllyal indította az évet a benchmarkhoz képest, és mivel a dollár úgyis mindig jó, ezért nem fedezte le a dollárkitettségét. Három hónap alatt 40%-os alulteljesítést sikerült összehozni. A lenti cikkünkben Jürgennek hívtuk szegényeket:

A dollár viselkedése a héten viszont még minket is megijeszt

Az elmúlt napokban Donald Trump éles fordulatot vett. Kijelentette, hogy nem tervezi kirúgni a jegybank elnökét, ráadásul Kínával szemben is sokkal békülékenyebb hangot ütött meg. A reakció nem is maradt el: több mint 5%-ot emelkedtek a tőzsdék. Igen ám, de a dollár alig erősödött vissza, és a kötvényhozamokban sem látszik Trump éles irányváltása.

Ez pedig egyszerre több dolgot is jelenthet, de semelyik sem megnyugtató:

Hiába enyhül Trump, a piac azt mondja, hogy a baj már megtörtént, ezt ennyivel nem lehet visszacsinálni. Ha ez a helyzet lenne, akkor a befektetők szemében az USA egy tartósan kockázatosabb kategóriába kerülne. Azaz az USA hitelessége sérült , és nem a reálgazdasági károk azok, amelyek mozgatják a dollárt.

, és nem a reálgazdasági károk azok, amelyek mozgatják a dollárt. A másik lehetőség, hogy valójában nem is a kereskedelmi háború zavarja a dollárt és a kötvénypiacot , hanem a gazdaságpolitikai bizonytalanság, ami feltehetőleg itt lesz még 1366 napig (de ki számolja). Ha ez az eset áll fenn, akkor még egyáltalán nem biztos, hogy befejeződött a dollár gyengülése.

, hanem a gazdaságpolitikai bizonytalanság, ami feltehetőleg itt lesz még 1366 napig (de ki számolja). Ha ez az eset áll fenn, akkor még egyáltalán nem biztos, hogy befejeződött a dollár gyengülése. Az utolsó lehetőség, hogy hiába az enyhülés, a vámok továbbra is nagyon magasak, aminek továbbra is súlyosak lesznek a gazdasági hatásai. 10%-os vámot alapból mindenki kapott a nyakába, és nagy kérdés, hogy sikerül-e megállapodni az EU-val és Japánnal. Kínával szemben meg lehet, az lesz a siker, ha 145%-ról 50%-ra esnek a vámok, ami továbbra is sokkal magasabb, mint az év eleji szint.

Bármelyik is legyen a három közül, az üzenete nem jó a dollár további irányára nézve.

Merre tovább dollár?

A dollár idén több mint 10%-ot gyengült a vezető devizákkal szemben, és a dollárindex a bűvös 100 alatt van, ami technikai alapon elég lehet arra, hogy itt egy kicsit elidőzzön a dollár. Az EURUSD pedig 1,15 fölé szúrt, amivel végre átvitte az 1,128 körül húzódó ellenállást. Egy ilyen fontos szint áttörése és ekkora mozgás után elő szokott fordulni, hogy egy alacsonyabb volatilitású, oldalazó időszak jön, mielőtt a trend folytatódna.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez pedig egybevág azzal, amit fundamentális oldalról gondolunk. Már év eleje óta mondjuk, hogy Trump elnöksége olyan trendeket indított el a dollárban, amelyek nem 1-2 hónap alatt fognak kifutni, hanem akár évekig is. Emiatt hosszabb távon az 1,2 feletti EURUSD egyáltalán nem az ördögtől való.

Amennyiben a dollár mostani viselkedése tényleg azt jelenti, amit beleolvasunk, akkor akár hamarabb eljöhet az 1,2, mint hinnénk.

Másik oldalról viszont a kereskedelmi háború és Trump is az alkudozás és az enyhülés időszakába lépett, és a helyzet továbbra is nagyon képlékeny. Emiatt az is elképzelhető, hogy a dollár piacán is hamarosan a kivárás lesz az uralkodó egy ideig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ