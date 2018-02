Küszöbön az e-szerződések tömege, de erre a kockázatra senki sem gondol

A fintech világ elképesztő mértékben kiterjeszti a szerződéskötés földrajzi határait, sőt, az elektronikusan kötött szerződések esetében egyre kevésbé értelmezhető már a "határon átnyúló szerződés" fogalma is, hiszen a kibertérben lényegében nincsenek határok, egyetlen globális térről beszélünk, globális szabályozás nélkül

A modern technológia soha nem látott mértékben könnyítheti a szerződéskötést és támogatja a termékek, szolgáltatások eladását, az eladás nagy földrajzi régiókra való kiterjesztését.

a komplexebb jogviszonyok jelentősen növelik a jogérvényesítés kockázatát is, mert bár az elektronikus azonosítási lehetőségek és a smart szerződések remekül működnek a kibertérben, de lényegében elszakadnak az adós/partner valódi, fizikai személyétől, vagyonától, gazdasági és jogi környezetétől.

a vállalatoknak, hitelezőknek egyre több határon átnyúló szerződéses kapcsolatuk lesz, adósaiknak pedig egyre több hitelezőjük,

a szerződő feleknek (adósoknak, szállítóknak) mind a vagyonuk mind a személyük vonatkozásában sokkal nagyobb a földrajzi mozgástere van,

úgy finanszírozhatunk adósokat, hogy a többi adós és hitelező nem tud róla - egyre több befektetőcég lép be például a cégfinanszírozásba és nem ritka a baráti cégek vagy tulajdonosok által eszközölt finanszírozás sem.

A hitelezők versenyét az fogja megnyerni, aki a többieknél gyorsabban, lehetőleg per nélkül képes érvényesíteni a követeléseit nem csupán a hazai, hanem nemzetközi környezetben is. Ebből a szempontból nézve tehát nem az a kérdés, hogy tudunk-e érvényesen szerződni - terméket, szolgáltatást eladni -, hanem az, hogy tudjuk-e eredményesen érvényesíteni a jogainkat

A SZAKMAI NAP TÉMÁI Nyakunkon a kiberszerződések - a modern jogviszonyok kihívásai

Határon átnyúló szerződések - Mit tehetünk, ha külföldre költözött a partnerünk?

Elektronikus jogérvényesítés - hiteles e-dokumentumok Európában

Végrehajtás országhatáron túl - XXI. századi jogi megoldások az EU-ban

A PSD2 irányelv januári bevezetése lényegében szabad utat adott a fintech cégek számára, és ha nem is kezd el azonnal tömegével terjedni az online szerződéskötés a világban, de határozottan nőni fog az interneten kötött, határon átnyúló, elektronikus szerződések száma. Az újfajta jogviszonyok korábbinál sokkal több és összetettebb gazdasági kockázatot, kiszámíthatatlanabb következményeket hordoznak magukban. Egyszóval a környezetünk növekvő komplexitása közvetlenül megmutatkozik a jogviszonyok területén is.- hívja fel a figyelmetelnöke.Mindez két dolgot jelent:Ezért nő valószínűsége annak, hogy olyan kockázatok lépnek fel, amelyeket nem lehet előre megjósolni - figyelmeztet a BKK elnöke. A vállalatoknak lényegesen kisebb esélyük és idejük lesz arra, hogy felkészüljenek a kockázatokra, miközben a szerződések életciklusaiban a teljesítési kockázat folyamatosan nőni fog.Az adós áttelepülése vagy vagyonának átmentése egy másik uniós államba, önmagában is megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a követelések érvényesítését.A jogviszonyok - például a finanszírozási jogviszonyok - komplexitásának növekedése megmutatkozik abban, hogy aBelföldön és külföldön tehát egyaránt bővülő hitelezői körrel, erősödő hitelezői versennyel és bizonytalanabb követelésérvényesítéssel kell számolni.- hangsúlyozta Parti Tamás.Ennek megfelelően a jogalkalmazásban, jogszolgáltatásban is át kell értékelni a feladatokat és a lehetőségeket. Szükség van olyan jogi megoldásokra, amelyek az ilyen kockázatok kezelésére megfelelő segítséget nyújthatnak, egyben képesek kezelni a komplexebb szerződési és jogérvényesítési gyakorlatot. A korábbiakhoz képest sokkal komplexebb ugyanakkor könnyebben hozzáférhető eszközök kellenek ahhoz, hogy biztosítsuk szerződéses kapcsolatainkból fakadó gazdasági érdekeinket.De hogyan lehet hatékonyabb és gyorsabb a jogérvényesítés ebben az egyre komplexebbé váló világban? Hogyan tudunk biztonságosan szerződni akár az online térben is? Mit kell tennünk, ha a határon átnyúló jogviszonyainkat szeretnénk biztonságosabbá tenni? Ezekre a kérdésekre keresi a választ és kínál megoldást a Portfolio és a MOKK szervezésében február 12-én megrendezett Jogérvényesítés 2.0 szeminárium.