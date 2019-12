A könyv, amely alapján megérthető, mit miért tesz a kormány

A sikernek nincs általános receptje, a sajátos problémákra igenis sajátos, egyedi válaszokat kell adni – hangzott el Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára részéről az „Ezer éve Európa közepén. A magyar állam karaktere” című könyv bemutatóján a Magyar Tudományos Akadémián. A miniszterhelyettes, valamint Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető igazgatója által szerkesztett kötet kimondott célja, hogy bemutassa, az elmúlt ezer évben hogyan gondolkodtak a magyar államról, és ezt a filozófiát hogyan lehet alkalmazni, amikor a mai magyar politikai és gazdaságpolitikai döntések hátterét akarjuk megérteni.

A sajátos magyar stratégia

Szalai Zoltán és Orbán Balázs megnyitójával vette kezdetét a mintegy 30 tanulmányt felvonultató könyv bemutatása. Ezt egy kerekasztal-beszélgetés követte, amelynek résztvevői azt a kérdést próbálták meg körüljárni, hogy valóban van-e sajátos karaktere a magyar államnak. A tanulmányok szerzői között van Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, Horváth Attila és Varga Zs. András alkotmánybíró, Szájer József fideszes EP-képviselő, valamint György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

Szalai Zoltán megnyitójában a könyv születésének hátteréről beszélt. A szerzők arra tettek kísérletet, hogy a jelen problémáinak szem előtt tartásával mutassák be a magyar állam kialakulásának történetét. Szó van a kötetben a magyarok múltjáról, a más népekhez fűződő történelmi viszonyáról, társadalmáról, gazdasági életéről – mondta el az MCC ügyvezető igazgatója, aki azt is kiemelte, hogy a könyvhöz Orbán Viktor miniszterelnök írt ajánlót.

Orbán Balázs történelmi visszaemlékezéssel kezdte beszédét. Szerinte a magyar állam évszázadokon keresztül kényszerpályán mozgott az ország korlátozott szuverenitása miatt. Az iskolában azt tanuljuk, hogy e hányattatás 1990-ben ért véget, és innentől kezdve a szuverenitásunk adott volt – mutatott rá az államtitkár, és azt is rögtön hozzátette, hogy nem feltétlenül ért egyet ezzel a felfogással. Az 1990-es évek politikai gondolkodását ugyanis az határozta meg szerinte, hogy a magyarság minél előbb visszatérjen a Nyugathoz. Viszont ha egy nemzet csupán ennyit tűz ki célul maga elé, akkor nincs igazán szüksége stratégiai gondolkodásra. Ezért nem is volt lehetőség egy sajátos magyar stratégia kialakítására – vélekedett a miniszterhelyettes.

A 2001-es fejlemények, a 2008-2009-es pénzügyi válság és a 2015-ös migrációs válság azonban bebizonyították, hogy a sikernek nincs általános receptje, és az egyes nemzetek nem mondhatnak le önálló stratégia kidolgozásáról

- mondta.

Fotó: Gyurkovits Tamás, MCC

Mi a magyar?

Orbán Balázs a kötetben található tanulmányok alapján több megállapítást is tett arra vonatkozóan, hogy mi is a magyar. Ezek szerint:

A magyarok végletesen szabadságszeretők.

A magyarokra a hódítás nélküli vitézség jellemző, és ez mindig a haza és Európa védelmében nyilvánult meg.

A magyar az idegen eszmékkel szemben alapvetően mindig kritikus.

A magyar ember egyszerre keleti és nyugati, osztozunk Európa sorsában, de önállóan, sajátos nemzeti formában éljük meg a nyugati értékeket.

A magyarok egyszerre megosztottak és egységesek.

A kereszténység a magyar gondolkodás korszakokon átívelő alapértéke. A magyar nemzet akkor lehet sikeres, ha társadalom alapjait a nemzetre és a kereszténységre építjük.

Arra a kérdésre, hogy miért fontos egyáltalán a fenti jellegzetességek ismerete, Orbán szerint az a válasz, hogy ez a gondolkodásmód segít megérteni a jelen politikai eseményeit, valamint a döntések mögött húzódó mélyebb szándékokat.

Beszédében azt is kiemelte, hogy jelenleg olyan

magyarok élnek a Kárpát-medencében, akik teljes szuverenitással rendelkeznek, és ez a privilégium 15 generáció óta most adatott meg először.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a beszélgetés során kitért arra, hogy a magyarok a gazdaságstratégiájukban egyszerre patrióták és pragmatikusak. Az államtitkár nemrég érkezett haza az Egyesült Államokból (könyve amerikai megjelenése apropóján volt a tengerentúlon), ahol elmondása szerint mindig ezt a két üzenetet adta át a hallgatóságnak. Példákat is említett, hogy az említett két jelző hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban:

Az állam mindenkit támogat, aki hozzájárul a magyar gazdaság és társadalom fenntarthatóságához. Példaként idézhető a bérből és fizetésből élő, gyermeket nevelő családok támogatása.

De közben az állam figyel arra is, hogy vannak olyan külföldi vállalkozások, amelyek a világ élvonalába tartoznak, és számukra kedvező környezetet teremtett.

A hódítás nélküli vitézségre pedig gyakorlati példát említett: 2010 után megvalósult a kritikus infrastruktúra visszavétele, de közben a magyar gazdaság megőrizte a nyitottságát, amelynek köszönhetően egész Európában a magyar ipar az egyik leginkább high-tech ipar.

A magyar recept is lehet tankönyvi

A kötet segít a jelenlegi gazdasági és társadalompolitikai döntések, de még inkább a döntések mögött húzódó filozófia megértésében

– ezt már Orbán Balázs fejtette ki kérdésünkre válaszolva. Ezeknek a döntéseknek megvan a sajátos logikája, aminek lényege, hogy a 21. századi körülményei között is megveszekedett módon magyarnak kell maradnunk. „Csak akkor tudunk sikeresek lenni, ha saját sikerreceptet írunk”. "Nincs univerzális sikerrecept, olyan gazdasági, társadalmi, kulturális rendszert kell kitalálnunk, amely a magyarok rendszere, illik hozzánk, és valahogy reagál a minket körülvevő globalizált körülményekre" – hangsúlyozta újból a miniszterhelyettes.

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy nemcsak a gazdaságpolitika, hanem a magyar külpolitikai gondolkodás alapjai is megérthetők az új könyvnek köszönhetően. „A magyar külpolitikai gondolkodás alapjai ezer éve ugyanazok. Ez pedig az arra vonatkozó törekvés, hogy a külpolitika szuverenitást teremtsen, vagyis a magyar állam mozgásterét fenntartsa” – vélekedett. A magyar államnak arra kell felhasználnia ezt a mozgásteret, hogy a magyar területen élőknek biztonságot és fejlődést hozzon, valamint gazdasági értelemben megpróbáljon expanzív lenni. „Ez ráadásul a 21. században könnyebben megy, ugyanis nem unipoláris, hanem többszereplős világrendben élünk, ahol nagy tektonikus mozgásokat látunk, és egy ilyen közegben egy jól szervezett, hatékony és kicsi állam jobban tudja az érdekeit érvényesíteni” – magyarázta.

Arra a felvetésünkre, hogy a kötetben megfogalmazott állításoknak köszönhetően lehet-e a politikai szándékokat előre jelezni, Orbán Balázs kifejtette: több ilyen erre vonatkozó megfontolás is kiolvasható a könyvből. Egyrészt az egyik tanulság, hogy nem szabad semmilyen külső szereplő felé eladósodni, a pénzügyi stabilitást fenn kell tartani. Másrészt szerinte nincs értelme annak a vitának, hogy a kicsi vagy nagy állam-e a jó. „Hatékony államra van szükség, ami azokon a területeken, ahol beavatkozásra van szükség, cselekszik” – emelte ki. Szerinte az a feladat, hogy az állam megfelelően azonosítsa a területeket, így például az oligopol-monopol piacokat, ahol indokolt a beavatkozás, a stratégiai üzletágakat, ahol szintén, de a versengő piacokat is, ahol a magánérdeknek és az innovációnak kell teret adni. „Általánosságban olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, amely nem lenyomja az embereket, hanem felelős középosztálybeli állampolgárokat teremt.

Ebből olvasható ki az adócsökkentés politikája, amely kilenc éve tart, és terveink szerint tovább fog folytatódni, valamint ebből olvasható ki a magyar tulajdonú kkv- és nagyvállalati szektor speciális támogatást jelentő politikája” – fejtette ki az államtitkár.

Fotó: Gyurkovits Tamás, MCC

Szerinte a sajátos magyar problémákra sajátos magyar megoldást kell kitalálni, amit nevezhetünk unortodox gazdaságpolitikának, és ez annyiban igaz is, hogy nem valamilyen külső recept átvételéről szól. „Az üzenetünk: attól még, hogy egy módszer egyedi, és nem már létező tankönyvi recepteket követ, később még maga is tankönyvivé válhat” – vonta le a tanulságot Orbán Balázs.

A miniszterhelyettes azt is kifejtette, hogy mire gondolt, amikor a teljes Kárpát-medencei magyarság teljes szuverenitásáról beszélt. „A magyar államnak az egész Kárpát-medencéért felelősséget kell vállalnia, de ez nem etnikai, hanem földrajzi alapú felelősségvállalás. A magyar az elmúlt ezer évben mindig is a Kárpát-medence legerősebb népe volt, miközben a terület multietnikumú volt, felelőssége így az egész medencére kiterjed. Ezért a magyar államnak olyan politikát kell, amely a határon túliakat is bekapcsolja például a gazdasági vérkeringésbe, illetve olyan gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési stratégiát kell követnie, amely gazdasági értelemben egyesíti az egész térséget. Ezzel pedig minden érintett ország jól jár, ezért e cél megvalósítása az ő érdekük is” – magyarázta. A Miniszterelnökség államtitkára azt is hangsúlyozta, hogy ez a politika nem valaki ellen irányul, hanem valaki mellett. „Így tudjuk érdekeltté tenni a szomszédos országokat is” – zárta gondolatait.

Címlapkép: György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, Karácsony András jogász, filozófus, egyetemi tanár, Varga Zs. András alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár, Orbán Balázs miniszterhelyettes, Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető igazgatója. Forrás: Gyurkovits Tamás, MCC