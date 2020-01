Mindenki nyugodjon le: nem lesz harmadik világháború!

Napok óta hangos a média és a közösségi média attól, hogy az Egyesült Államok egy dróncsapásban megölte Kasszem Szulejmáni iráni tábornokot, a Forradalmi Gárda tábornokát és a Kudsz-erők parancsnokát. Rengeteg aggódó poszt, mém, bulvárhír és álhír kezdett el terjedni arról, hogy a vezérkari tiszt halála egyenes út a harmadik világháború felé, valójában viszont nem sok esély van arra, hogy globális konfliktus lesz az eredménye az újabb közel-keleti feszültségnek. Reális esély van viszont egy komoly, elhúzódó konfliktusra, amit Magyarországon is megérezhetünk, de nem kell atomtámadásoktól vagy az utcán menetelő katonáktól rettegnünk.

1. Nem lesz atomháború

Iráni Gasedak-rakéta egy parádén. Fotó: Getty Images

Irán egyik első válaszlépése Szulejmáni tábornok halálára az volt, hogy bejelentették a 2015-ös atomalkuból való kilépést. Ez hosszú távon könnyen jelentheti azt, hogy a közel-keleti ország atomfegyverek fejlesztésébe kezd (bár hivatalosan ilyen ambíciójuk soha nem volt), de ha bele is kezdenek egy ilyen projektbe, ennek sikeressége dollármilliárdok és hosszú évek kérdése.

Az Egyesült Államok közben több ezer darab atomfegyverrel rendelkezik, de ezek használata komoly, kontrollálhatatlan diplomáciai, környezetvédelmi és egészségügyi következményekkel járna, ezért nem érdekelt abban az amerikai vezetés, hogy Iránra atomot dobjon. Számos más, nagy hatóerejű, precíziós fegyverrel rendelkezik az Egyesült Államok, mellyel rövid idő alatt likvidálni tud stratégiai jelentőségű célpontokat Iránon belül, így aligha nyúlnak majd egy olyan fegyvernemhez, mellyel régiós szövetségeseikkel való viszonyukat is veszélybe sodorhatják.

2. A ballisztikus rakéták veszélyesek, de…

Az Egyesült Államok volt védelmi minisztere, Chuck Hagel beszél egy Patriot rakétavédelmi rendszer előtt Izraelben. Fotó: Getty Images

Bár atomfegyverrel nem rendelkezik Irán, számos nagy hatótávolságú ballisztikus rakétát tudnak felvonultatni. Több olyan rakétájuk is van, amely állítólag 2000-2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, de rakétáik jelentős többsége rövid- és közepes-hatótávolságú, így nem képes ellőni Európáig sem. Irán állítólag tűzkész állapotba is helyezte a ballisztikus rakétákat Szulejmáni meggyilkolása után.

Ha az Egyesült Államok és Irán közt nyílt konfliktus alakul ki, az iráni vezetés jó eséllyel az Egyesült Államok és szövetségeseinek helyi érdekeltségeit célozza majd meg, hiszen ezekben tudja majd a legkisebb kockázattal a legnagyobb kárt okozni: ilyen lehet többek közt a bahreini amerikai bázis, a szaúdi vagy emírségekbeli olajkitermelési központok vagy Izrael. Ezek a „logikus célpontok” szinte mind fel vannak készítve egy támadásra, többségük a világ legfejlettebb rakétavédelmi rendszereivel is fel van szerelve, a helyi védelmi rendszereket ráadásul az Egyesült Államok is folyamatosan erősíti. Bár ezek a rakétavédelmi rendszerek nem jelentenek tökéletes védelmet, kétség kívül jelentősen csökkentenék a sikeresen leadott találatok számát (az izraeli Vaskupola például 85-90%-át leszedi a rájuk kilőtt rakétáknak).

Szintén fontos szempont, hogy háború esetén az Egyesült Államok és szövetségesei is bevetnék saját légierejüket és cirkálórakétáikat, melyekkel első körben Irán ballisztikus rakétakilövő állomásait likvidálnák, így jó eséllyel még azelőtt megsemmisülne a rakéták egy része, mielőtt ki tudják őket lőni.

Mint ismert, Iraknak is számos ballisztikus rakétája volt az amerikai invázió előtt, ezek nem tudtak jelentős kárt okozni egyik USA-szövetséges országban sem, Irán esetében ez aligha alakulna másképpen.

3. Iránnak nincsenek érdemi szövetségesei

Szír katona Asszad-elnök képével, még a polgárháború előtt. Fotó: Getty Images

Annak érdekében, hogy valódi világháborúról lehessen beszélni, hatalmas nemzetközi szövetségeknek kellene egymással szemben állnia, ahogy ez az előző két globális konfliktus esetén is megfigyelhető volt, Iránnak viszont nincsenek érdemi súlyt képviselő szövetségesei. Irán támogatja a húszi felkelőket Jemenben, a Hezbollahot Libanonban és kisebb milíciákat Irakban és a Gázai-övezetben is, valamint a polgárháborúval lassan egy évtizede küzdő szír kormányt is, de e szövetségesek közül egyik sem alkalmas arra, hogy globális méretűvé eszkaláljon egy közel-keleti konfliktust, de még arra sem, hogy érdemben segítse Iránt egy konvencionális háborúban.

Irán gazdasági kapcsolatokat ápol Kínával és Oroszországgal, sőt, még közös hadgyakorlatokat is beterveztek, de egyik országnak sincs semmilyen kötelezettsége arra, hogy fegyveres beavatkozással is segítsék Iránt, ha támadás éri. Irán és Oroszország közt 2019-ben mindössze körülbelül 2,5 milliárd dollárnyi, Irán és Kína közt körülbelül 15-20 milliárd dollárnyi kereskedelmi forgalom zajlott le. Csak összehasonlításképpen az Egyesült Államokkal a szankciók ellenére is közel 30 milliárd dollárt, Kína pedig kb. 500 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított le a kereskedelmi háború közepette.

Egy amerikai-kínai háború esetén szinte biztos hogy az oroszok és a kínaiak is kiadnak majd elítélő nyilatkozatokat, szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy orosz zsoldosok és kínai fegyverek is megjelennek majd a (várhatóan elhúzódó) konfliktusban, de szinte kizárt, hogy Oroszország és / vagy Kína beavatkozásával globális konfliktussá eszkalálódjon egy iráni háború.

4. Irán a világ legütőképesebb haderőivel néz szembe

Iráni katonák egy parádén. Fotó: Getty Images

Bár számos saját fejlesztésbe kezdett Irán, haderejük még mindig javarészt 80-as, 90-es évekbeli technológiával rendelkezik, míg Izrael, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok a világ legmodernebb haditechnikai eszközeit tudja felvonultatni ellenük, melyeket jelentős harctéri tapasztalattal rendelkező alakulatok kezelnének. Az Egyesült Államok oldalán beavatkozhat ráadásul Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és talán még Törökország is, ez az öt ország mind megtalálható a top 10-ben a legütőképesebb haderővel rendelkező országok listáján (Irán a tizennegyedik).

katonai és politikai vezérkarát, reguláris haderejét, ballisztikus rakétáit és légierejét egy ilyen koalíciós erő valószínűleg nagyon gyorsan legyőzné, ettől független persze jó eséllyel a gyors győzelmet a reguláris haderő felett nagyon hosszú és véres aszimmetrikus háború követheti. Erről részletesen itt írtunk:

5. A világháborút megúszhatjuk, de sok minden változhat





Olajtorony Kuvaitban. Fotó: Getty Images

Összességében elmondható, hogy valóban a küszöbön lehet egy újabb háború a Közel-Keleten, de túlzás világvége és egy újabb világháború miatt aggódni, hiszen Irán lényegében magára maradt a világ legütőképesebb hadseregeivel szemben.

Hosszú, véres és globális konfliktus jöhet viszont, ami azért nem lesz teljesen hatástalan a hétköznapi magyar emberek életére. Ha atomfelhők és az utcákon menetelő katonák miatt nem is kell aggódnunk, jobb, ha felkészülünk arra, hogy

rövidtávon elszállhat az olaj ára , visszatérhet a bizonytalanság a piacokra,

, visszatérhet a bizonytalanság a piacokra, újabb menekültválság és terrorhullám jöhet Európában,

jöhet Európában, növekedhet az Irán által levezényelt, potenciálisan akár hazánkat is célzó hackertámadások száma,

száma, újabb éveken, évtizedeken át elhúzódó NATO-missziók sorozata indulhat majd egy újabb közel-keleti országban, melyek során magyar katonák is elláthatnak feladatokat.

De aligha fognak atombombák hullani az égből.