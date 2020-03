Már közel 100 ezer magyar biztosította be magát a Brexit utánra is

Februárban további 5500 magyar kért a Brexit utáni tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban, így már 94 ezren regisztráltak magukat összesen – derül ki a brit belügyminisztérium csütörtökön megjelent havi adataiból. A regisztrációra még van majdnem másfél évük az érintetteknek, de kérdés, hogy a jelenlegi koronavírus-járvány hogyan befolyásolja majd a külföldi magyarok sorsát és az egész Brexit-folyamatot.

Még 5500 magyar jelentkezett be, hogy maradna

A brit kormány rendelkezései szerint minden uniós állampolgár, aki 2020 januárja előtt érkezett az országba regisztráltathatja magát a belügyminisztérium (Home Office) hivatalos irodáiban. Erre tavaly tavasz óta van lehetőség elvileg 2021 júliusáig. A Home Office havi rendszerességgel számol be a regisztrációk számáról tagállamonkénti bontásban.

A most megjelent februári adatok szerint 5500 magyar kérte a tartós letelepedési engedélyt, amit egy egyszerűsített regisztrációt követően automatikusan meg is kapnak. Ez a januári kimagaslónak mondható 9100-as adat után inkább most átlagosnak számított.

Ezzel február végéig már 94 ezer magyar folyamodott az egyszerűsített regisztrációhoz, vagyis a számuk egy-két hónapon belül meghaladhatja a százezret, ha a koronavírus miatt nem lassul le nagyon a regisztráció.

Mindez azért érdekes, mert ahogy egy hónapja a januári adatok kapcsán írtuk, a brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint 2019 közepén 88 ezer magyar ált az országban, vagyis most a Brexit miatti regisztráció ismét rávilágít a statisztika hibáira. A Portfolio régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a hivatalosnál jóval több, 220-230 ezer magyar élhet valójában a szigetországban.

Véleményünket egyébként osztja a budapesti brit nagykövetség is, ahol a Portfolio kérdésére korábban azt válaszolták, hogy az ONS által közölt 88 ezres szám csak azokat tartalmazza, akik regisztráltan élnek az országban. Az EU-n belüli munkavállalás miatt viszont nem kötelező regisztrálni, ezért a valós szám ennél sokkal magasabb lehet, a nagykövetség szerint is reálisabb 200-250 ezer magyarról beszélni.

A többi kelet-európai munkavállaló is lassított

Az adatok szerint nem csak a magyaroknál volt megfigyelhető lassulás a regisztrációban, a legtöbb kelet-európai ország esetében hasonlót tapasztaltak a brit hatóságok. Ugyanígy nem csak a magyarok esetében lépte már át a hivatalos számot a Brexit miatti regisztrációk száma, ugyanez látszik a bolgárok és a románok esetében is.

Vagyis nem tűnik egyedi jelenségnek, hogy az ONS esetleg alulbecsüli a szigetországban élők számát. Ráadásul a fenti számok 2021 júliusáig még biztosan emelkedni fognak, kérdés, hogy ezt a statisztikai hivatal is leköveti-e az adataiban.

A koronavírus még bekavarhat

A legnagyobb kérdés az, hogy most rövidtávon milyen hatással lesz a Nagy-Britanniában élő magyarokra a koronavírus-járvány. Egyelőre két potenciális hatás látszik:

Egyrészt a regisztrációs pontok is átmenetileg bezárhatnak, ami megakasztja a regisztrációt. Ezt persze később bepótolhatják az érintettek, aki maradni akar, az a rendkívüli helyzet után is tud majd regisztrálni. A másik, ennél talán komolyabb hatás, hogy ha az Egyesült Királyságban beindulnak az elbocsátások, akkor sok magyar lehet, aki inkább a hazatérés mellett dönt. Főleg úgy, hogy a kelet-európaiak elsősorban a mostani válság által leginkább sújtott turizmusban és vendéglátásban dolgoznak az országban.

VAGYIS A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN IS ÉRDEMES LESZ KÖVETNI A REGISZTRÁCIÓK SZÁMÁT, DE NEM LENNE MEGLEPŐ, HA ÁTMENETILEG, VAGY AKÁR TARTÓSABBAN MEGCSAPPANNA A JELENTKEZŐK SZÁMA.

