A két magyar magánbefektető, akik a koronavírus elleni küzdelem mögött állnak

A koronavírus elleni nemzetközi kutatások sorába tudott lépni egy magyar kutatócsoport az elmúlt hetekben, amelyben Lantos Csaba és Várkonyi Attila ismert hazai befektetők is részvényesek. Egy másik, hazai, koronavírus elleni terápiás gyógyszerkutatás szintén ígéretesen zajlik, és ebben a cégben is jelen vannak befektetőként. A Portfolio-nak adott exkluzív páros interjúból kiderül, hogy az elmúlt 20 évben létrejött egyfajta klub, amely összefogja a befektetőket és a tudományos közeget a magyarországi élettudományi vállalkozások területén, és ebben a csoportban a két üzletember központi szerepet játszik. Lantos Csabával és Várkonyi Attilával arról is beszélgettünk, hogy egészségügyi befektetéseik során milyen szempontokra figyelnek, milyen hiányosságai vannak a jelenlegi hazai innovációs pályázati rendszernek, milyen reményeket fűznek a hamarosan létrejövő Egészségipari Innovációs Ügynökséghez és hogy milyen tanulságai vannak hosszú távon a jelenlegi járványnak.

A mostani helyzetben az egyetlen valódi tartós megoldásnak a koronavírus elleni szer tűnik, legyen az védőoltás vagy terápia. Hogyan látják a folyamatokat nemzetközi szinten?

Lantos Csaba: Jelen pillanatban még sehol nincs olyan vakcina vagy olyan gyógyszer, amit bizonyítottan alkalmaznának a koronavírusos betegeken. Rengeteg kísérlet zajlik ezzel kapcsolatban a világban, két héttel ezelőtt 60 nemzetközileg jegyzett kutatócsoport dolgozott gyógyszerfejlesztésen, 43 pedig vakcinafejlesztésen. Ez hatalmas szám, és könnyen lehet, hogy ez a szám az elmúlt két hétben még tovább növekedett. Lenyűgöző látni ezt az intellektuális koncentrációt, a korábbi járványokhoz képest is egészen elképesztő tudományos teljesítmény állt össze.

Hogyan helyezhető el ezen a térképen Magyarország?

Lantos Csaba: A nemzetközi sorba illeszkedik bele az egyik befektetésünk, az Orthosera nevű vérszérumkészítményeket fejlesztő és gyártó társaság legújabb kutatása, amely a koronavírushoz köthető. A nemzetközi szinten elsőként jegyzett kutatás keretében

bizonyítottan gyógyult emberek vérplazmájából megfelelő tisztítás után elő lehet állítani olyan szert, ami töményen tartalmazza azokat az antitesteket, amelyek a vírus ellen védekeznek.

Ez a feltételezés a nemzetközi szakirodalomban is igazolt. A cégnek nem vírus elleni készítmények gyártása az eredeti irányultsága. A fejlesztés után előálló szer egy terápiás készítmény lenne, nem oltóanyag. Az a feltételezés, hogy a szérum részben meg tudja gyorsítani az immunválaszt. Hiszen azokat az antitesteket visszük be, amire szüksége van a szervezetnek. Másrészt van a citokinvihar – amikor a szervezet túlzott immunválaszt ad – amely esetén a vérszérum képes szabályozni a citokineket.

Hol tart most ez a folyamat?

Lantos Csaba: A kísérlet már el is kezdődött, a súlyos betegek számára jelenthet ez a későbbiekben megoldást. Gyűjtjük a vérplazmát, és a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján megfelelő tisztítás, besugárzás stb. után kerül beadásra ez a készítmény. Ez egy engedélyezett kutatás, önkéntesekkel, nagyon komoly tudományos háttérrel.

Fantasztikus dolognak tartom, hogy a nemzetközi kutatások sorába tudott lépni egy magyar kutatócsoport is, amiben mi részvényesek vagyunk.

Ez a portfóliójukba tartozó cég is igazolta korábbi döntésüket, amikor az egészségügyi és biotechnológia irányába mozdultak el? Annak idején mi volt az a tényező, ami miatt e mellett döntöttek?

Várkonyi Attila: Számomra az első ilyen típusú befektetés Solvo Biotechnology volt még 2001-ben. Sokáig nem is volt más befektetésem ezen a területen, aztán 2008-tól fordultam határozottan ebbe az irányba. Egyre inkább elkezdett érdekelni ez a terület, tudományos vonalon is. Csaba volt az, aki majdnem 20 évvel ezelőtt beszervezett a Bolyai-díjba, ezen keresztül ismerkedtem meg több olyan tudóssal, akik az élettudományokkal foglalkoznak. Ezt megelőzően a 90-es években több mint 10 éven keresztül inkább informatikai területén voltam aktív, de mostanra a két terület, az orvostudományok és a szoftver- és egyéb technológiák között nagyon erős szinerigia kezdett kialakulni, elindult egyfajta multidiszciplináris együttlét. Az első befektetésem így ezen a területen a MediMass volt 2008-ban (ez intelligens sebészeti kést fejlesztett – a szerk.), a cég akkor a SOTE spinoff cége volt és az egyetemhez kapcsolódó spinoff cégekkel azóta is intenzíven együtt dolgozunk. A MediMassból – melybe időközben Csaba is beszállt – 2014-ben sikeresen kiszálltunk, eladtuk egy nagy amerikai stratégiai partnerünknek. 2011-ben szálltam be az Omixon bioinformatikai cégbe, amely mára már komplett genetikai diagnosztikai szolgáltatást nyújt, transzplantáció előtti diagnosztikára.

Van egyfajta fókusza a befektetéseinek a széles értelemben vett egészségügyi területen belül?

Várkonyi Attila: Mivel kis ország vagyunk, a kiválóságokra lehet és kell építeni, így ebben a tekintetben nincs fókusz. A széles értelemben vett bioinformatika, biotechnológia, medtech a célterületünk.

Az ígéretes és emellett nagy üzleti potenciállal bíró tudományos kutatásokra érdemes összpontosítani.

A Csaba által említett, a mostani koronavírus-járvány alatti időszakban aktív Orthosera szintén a biotech-portfóliónkba tartozik, de ide tartozik egy másik, a vírus kapcsán szintén az aktuális hírekbe került vállalkozásunk is, a SigmaDrugs, amely szintén a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódik. Ennek a vállalkozásnak én voltam az első befektetője és a második körben már csatlakozott hozzám Csaba is, valamint Duda Ernő is, aki a Solvo Biotechnology alapítója. Befektetési stratégiánk egyik alapja, hogy olyan, egymást jól kiegészítő és akár globális összehasonlításban is jó befektetői csapatot rakunk össze, ami a lehető legjobban tudja segíteni egy-egy cég előrehaladását. A meglévő portfóliócégeinkbe is megpróbálunk szakembereket bevonni, olyanokat is, akik már adtak el céget és rendelkeznek befektethető forrással.

Ezek szerint sikerült egy olyan befektetői csapatot összehozni, akik gyakorlatilag vonzzák idehaza az új és ígéretes kutatásokat és maguknak csak válogatniuk kell.

Lantos Csaba: Az elmúlt húsz évben

létrejött egyfajta klub, amely összefogja a befektetőket és a tudományos közeget, ami egyébként idehaza meglehetősen szűk.

Ide tartozik a négy orvostudományi egyetem és az akadémiai kutatóhálózat bizonyos része. Minden esetben ugyanarról van szó: valami olyan szellemi alkotás, innovációs termék jöjjön létre, ami nemzetközileg levédhető. Minden ilyen kutatásnál óriási a másolás veszélye, és

ne felejtsük el, hogy Magyarországról egy startup cég esélye, hogy világterméket állítson elő, és azt sikerre vigye, rettenetesen csekély.

Lantos Csaba Lantos Vagyonkezelő, tulajdonos Lantos Csaba (sz. 1962) 1986-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően a Budapest Bank Rt-hez ment dolgozni kötvénykereskedelmi munkakörbe. 1989-tól tizenegy éven át,

Beszéljünk a másik befektetésről, amely most szintén a figyelem középpontjába került idehaza a koronavírushoz köthető aktualitással. Miről szól a SigmaDrugs?

Lantos Csaba: A SigmaDrugs egy gyógyszerfejlesztés, melynek kapcsán fontos megjegyezni, hogy ez általában nem a startupok világa, hiszen nagyon sokba kerül, mire egy gyógyszer eljut a forgalmazásig, és utána is rengeteg marketing-erőforrást kell mozgósítani. Itt az bátorít minket, azért álltunk a kutatás mögé, mert egy ismert, már lejárt szabadalmú, eredetileg nem magyar hatóanyagról van szó. Ez egy antidepresszáns, receptköteles, de generikumok formájában van jelen a piacon, többen is gyártják. Azt derítette ki Fekete Andrea, az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa, hogy ez az anyag, amit úgy hívnak, hogy fluvoxamin, nagyon biztató eredményeket mutat a szöveti hegesedés kivédésében. A vesével indult, most már a szemnél is ígéretes eredmények vannak. De kiderült, hogy a tüdőgyulladást követően, ami a koronavírussal együtt jár, is hegesedés fordulhat elő, és erre vonatkozóan tervezünk kb. 100 fő bevonásával egy klinikai vizsgálatot. Esetünkben nem kérdés, hogy a szer nem káros, hiszen más indikációval már forgalomban van, így rögtön a 2. számú fázissal kezdhetünk, ahol kis létszámú betegcsoporton vizsgálják, hogy az adott szer koronavírus okozta tüdőkárosodásban is hatásos-e. Állatoknál a preklinikai kísérletek azt mutatják, hogy igen. Ez sem vakcina, hanem egy terápiás kezelés.

Várkonyi Attila: Ez a projekt angol kifejezéssel élve drug repurposing, vagyis egy más meglévő gyógyszer újbóli alkalmazása.

Komoly hírnek tartjuk a kutatás szempontjából, hogy egy amerikai versenytárs is ezzel az anyaggal folytat kutatásokat a koronavírus elleni hatékony szert keresve.

Várkonyi Attila alapító, kockázati tõkebefektetõ és szakértõ, a Kutatási és Innovációs Tanács volt elnöke, a Bolyai-díj alapítvány sajtótájékoztatóján az Ybl Palotában 2011-ben. Forrás: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Hogy került a képbe az a kutatás először Önöknél?

Lantos Csaba: Ez még akkor alakult így, amikor Tulassay Tivadar volt a Semmelweis Egyetem rektora, aki körül kialakult egy szellemi holdudvar.

Várkonyi Attila: A korábbi befektetésem, a MediMass alapítója Takács Zoltán, aki az Egyesült Államokból tért haza akkor és Tulassay Tivadar alatt dolgozott a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján, tehát már itt megvolt a kapcsolat. Érdekes kutatásokról rendszeresen beszélgettünk, ez esetben is így történt.

Azóta pedig még jobban kiszélesedett ez a fajta együttműködés a Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia vonatkozásában.

Minden élettudományi befektetésnek tehát az alapja a kutatói kiválóság, amire büszkék lehetünk Magyarországgal kapcsolatban. Miután az elmúlt években aktívak voltak befektetőként ezen a területen, milyen fontos trendet látnak? Van-e valahol beavatkozási pont?

Lantos Csaba: Egy nagyon komoly hiányosságra szeretném felhívni a figyelmet egy konkrét hazai kiválósági kutatás példáján keresztül. A szegedi egyetemen dolgozik Berényi Antal agykutató, aki a Lendület programmal jött haza, korábban a New York-i egyetemen dolgozott. Egy közös céget alapítottunk, a Neunos Zrt-t, ami az epilepsziaroham-gátló orvosi eszköz fejlesztésére jött létre. Ezt az eszközt úgy kell elképzelni, mint egy úszósapkát. Két irányba indult el a fejlesztés, az egyik nem is látszik, mert a bőr alá ültetnénk be, a koponyacsonton kívül, ez lenne a végső cél, a közbenső termék pedig az úszósapka. Ma az epilepsziás betegek 30 százaléka ugyanis semmilyen gyógyszerrel nem ellátható. Az epilepszia egy krónikus betegség, nincs rá terápiás megoldás. Berényi Antal egy olyan automata eszközt fejlesztene, ami detektálja, hogy pontosan honnan indult el a roham és a biofizika segítségével ingerelné egy idegsejtnek a szinapszisát, megfelelő ingerületbevitellel, és akkor negatív hatást ki tudná oltani az eszköz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy követ dobsz a tóba, és utána dobsz egy másikat, ha megfelelő pillanatban teszed, akkor az interferencia kioltja az eredeti hullámot. Ha ez működik, akkor egy epilepsziás beteg teljes mértékben visszanyeri az életminőségét, ami pedig gyakorlatilag egy óriási tudományos áttörést jelentene. És ez a projekt nagyon jó példa arra, hogy ennek a kutatásnak a kezdeti szakaszát néhány őrült magánbefektető meg tudja finanszírozni.

Várkonyi Attila: Tegyük hozzá, hogy Berényi Antal professzora New Yorkban Buzsáki György magyar agykutató volt, aki megosztva Freund Tamás neurobiológussal és az Oxfordban dolgozó Somogyi Péter agykutatóval kapta az első agy Nobel-díjat.

Lantos Csaba: Egy ilyen induló vállalkozásba a magánbefektetők általában 1-2 millió dollárt bele tudnak tenni. Ott jön a probléma, hogy ahhoz, hogy az amerikai piacon egy FDA hatóság által jóváhagyott orvostechnikai eszköz megjelenjen, az már a 10 millió dollár feletti kategória.

A jelenlegi hazai innovációs pályázati rendszer viszont az ilyen cégeket kizárja a lehetőségekből, mivel csak olyan vállalkozások pályázhatnak, amelynek már van árbevétele, stabilitása.

Bizonyos értelemben ez érthető, azonban időközben kialakult egy minőségi csoport, befektetőkkel, kutatókkal, és ez a csoport ma ki van zárva ezekből az innovációs pályázatokból. Az tehát a legnagyobb probléma ma, hogy a kutatás elején, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, nincs meg az a struktúra Magyarországon, hogy a kutatás új szakaszba léphessen. A portfóliószemléletű innovációfinanszírozásnak hiányzik ma az intézményes lába.

Azt reméljük, hogy a létrejövő új Egészségipari Innovációs Ügynökség majd lehetőséget ad arra, hogy ilyen típusú kooperációk létrejöjjenek az állam és a magánszféra között.

Egyfajta tartós kezdeti finanszírozási rendszer hiányzik ha jól értelmezem. Van-e hasonló helyzetekre akár jó nemzetközi példa?

Várkonyi Attila: Jelenleg van egy hiányosság a kutatás-fejlesztés-innováció hazai rendszerében, ami miatt

a nagyon korai biotech, medtech cégeink, amelyek jellemzően egyetemekhez és kutatóintézetekhez kapcsolódnak, komoly nemzetközi versenyhátrányban vannak finanszírozási szempontból.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a magyar innovációpolitika az elmúlt 20 évben kormányoktól függetlenül kicsit ide-oda ugráló volt. A jelenlegi helyzet az, hogy a korai, fejlesztési fázisban lévő, árbevétel előtti cégeknek nincsenek pályázati finanszírozási lehetőségek. Bízunk benne, hogy ebben a tekintetben hamarosan lesz előrelépés. Azt is látni kell, hogy az együttműködések további lábai erősödnek: a Merkely Béla rektor által vezetett Semmelweis Egyetemnek már innovációs tanácsa van, itt ugyanis cél, hogy minél több, potenciális spinoff cég alakuljon a Semmelweis Egyetemen és ezeknek a projekteknek van a legnagyobb szükségük a kezdeti finanszírozásra. A rektort is arra kérjük, hogy lobbizzon a kormánynál annak érdekében, hogy legyen erre a helyzetre egy megoldás.

Várkonyi Attila



Várkonyi Attila IT, biotech és medtech területeken Magyarország egyik legmeghatározóbb üzleti angyal befektetője a magyarországi FastVentures tőkebefektetési alap társalapítója, az igazgatótanács elnöke, melynek keretében növekedésük korai fázisában járó technológiai cégek sikerében és nemzetközi növekedésében játszik meghatározó szerepet. Várkonyi Attila a Szilícium-völgyi SAP America-nál több igazgatói funkciót töltött be. 2000 óta a Fast Venures alap fő tulajdonosaként Magyarország egyik meghatározó angel befektetőjévé vált ICT és élettudományi területeken. Portfóliócégei nemzetközi piacokon értékesítik termékeiket, szolgáltatásiakat és közülük számos eljutott európai, vagy amerikai exitig. Attila alapítója a civil kezdeményezésre létrehozott, tudományos elismerést megítélő Bolyai-Díjnak.

Hogyan látják, a koronavírus-járvány egyik hosszú távú következménye, tanulsága lehet az, hogy felértékelődik a tudományos munka, a kutatás szerepe?

Lantos Csaba: Az Orthosera állami támogatásának esete épp azt mutatta meg, hogy Palkovics László innovációs miniszter személyében most egy olyan ember van döntési helyzetben, aki azonnal képes reagálni. A probléma abban van, hogy

normál időben nem így működik a magyar állami bürokrácia.

Ha lesz ez az új ügynökség, bízunk abban, hogy változást hoz ezen a téren is.

A portfóliójukban van-e még olyan egészségügyi befektetés, amely képes volt lereagálni a járvány okozta helyzetet?

Várkonyi Attila: A Kinepictet, szintén egy spinoff céget említeném, amely két kutatóhoz köthető a Semmelweis Egyetemen. Ez egy olyan szoftver, ami bizonyos típusú röntgeneknél nagyon nagy mértékben javítja a képminőséget, de talán még fontosabb, hogy nagyban hozzájárul a röntgendózis csökkentéséhez, illetve a kontrasztanyag csökkentéséhez, amit a röntgennél használnak. Ezt jelenleg számos helyen a napi diagnosztikai gyakorlatban használják Európában, illetve a technológia nemrég kapott hatósági jóváhagyást az Egyesült Államokban is. Idehaza jelenleg a Semmelweis Egyetemen klinikai tesztelés alatt áll. Az ilyen típusú a dózis- és kontrasztanyagcsökkentés még fontosabb lesz a vírusfertőzésen átesett páciensek esetében a jövőben.

Lantos Csaba: Igen, amiről még nem beszéltünk, de meg kell említenem, az a Neumann Medical, ami szintén egy Semmelweis Egyetemhez köthető spinoff cégnek tekinthető. Egy standardizált leletezési folyamatot alakított ki a cég először szív-CT-re, és most a tüdő-CT-felvételek leletezésére, ez utóbbi pedig kifejezetten a pandémiás helyzetre adott válasz. A magyar radiológus társaság egyedül ezt ajánlja, mint leletező szoftver. Abban bízunk, hogy a négy orvosi egyetemen ezt gyorsan bevezetik, ami azt jelenti, hogy teljesen digitalizálttá válik a leletezés. Ennek óriási jelentősége lenne, nem csak ebben a vírushelyzetben. Ha a teljes egészségügyi ellátásban standarddá válik, hogy a folyamat digitalizált, ez azt jelenti, hogy onnantól nem sejtések, intuíciók, sok évtizednyi tapasztalatra – nyilván ez is kell, az embert nem lehet kiiktatni – épül a kiértékelés, hanem jól összehasonlítható adatokra.

Minden ilyen nagy változás, mint most ez a vírus, tulajdonképpen olyan, mint a kapitalizmus teremtve rombolása.

Mindenki ugyanis féltve őrzi az adatokat, hogy más ne férjen hozzá, azonban a vírus felgyorsítja az áttörést. A másik példa szintén a Norma nevű hematológiai eszközt fejlesztő cég. Kínában megjelentek tanulmányok, hogy a betegség korai fázisában előre lehet vetíteni, hogy mennyire lesz súlyos az adott betegnél a fertőzés, egyetlen mutató segítségével, az NLR-rel (neutrophil-lymphocyta részarány). Ezt az értéket minden hematológiai eszközzel meg lehet mérni, azonban amelyik azonnal kiadja automatikusan ennek a mutatónak az értékét, abból az egyik egy kínai termék, a másik pedig a miénk. Ez is egy lehetőség, ez sem volt benne eddig a kutatócsapat gondolkodásában, de a járvány miatt ez hirtelen előkerült.

Az biztos, hogy a vírus egyik legnagyobb tanulsága, hogy az egészségügynek felkészültnek kell lennie arra, hogy tömegesen teszteljen.

Azok az országok mutatják be a legsikeresebb védekezést, ahol korán elkezdtek tömegesen tesztelni.

A vírus hosszú távú következményeként pedig azt várom nemcsak itthon, hanem az egész világon, hogy

sokkal nagyobb diagnosztikai kapacitást fognak kiépíteni az országok.

Azt gondolom, hogy az egészségügyben fel fognak halmozni jelentős mértékű diagnosztikai eszközt, ami egy újabb ilyen helyzetben gyorsan lehetővé teszi, hogy elkezdődjenek a tesztek.

