Ismét kapható lesz az egyik legolcsóbb elektromos autó Magyarországon az állami ingyenmilliókkal

Szeptember elején ismét megnyílik a lehetőség idehaza a Volkswagen e-up! rendelésére – tudtuk meg a Porsche Hungariától. Az importőr várakozása szerint azonban ismét gyorsan elfogyhat a 150 darabos készlet, hiszen az állami támogatással rendelkező vásárlók már várják a hazai piacon egyik legolcsóbb új villanyautót.

Több cikkünkben is beszámoltunk arról, hogy mekkora érdeklődés övezte a júniusban kiírt új, akár 2,5 millió forintos állami támogatást elnyerhető elektromos autóvásárlási programot. Arról is írtunk már, hogy július közepén a nyertes pályázók kézhez kapták a támogatói okiratot, ami azt is jelentette, hogy 90 napjuk van kiválasztani az adott modellt és leszerződni a kereskedővel.

A Portfolio gyűjtéséből már korábban is kiderült, hogy az idehaza elérhető, 11 millió forintos beszerzési ár alatt (ebben az esetben jár ugyanis a 2,5 millió forintos állami támogatás) az egyik legkedvezőbb árú modell a VW up elektromos változata, valamint annak testvére a Skoda Citigo elektromos változata. Kövi Róbert, a Porsche Hungaria e-mobilitás és alternatív hajtások projektmenedzsere érdeklődésünkre elárulta, hogy szeptember elsejétől újra rendelhető és konfigurálható lesz idehaza az e-up!. Az idén megrendelhető és várhatóan a jövő év folyamán átvehető elektromos autóból ezúttal 150 darabos a magyarországi kvóta és várakozásaik szerint 2-3 hét alatt el is fogy a készlet.

Az e-up! induló ára 8,3 millió forint lesz, amely állami támogatással így 5,8 millió forintra csökkenthető.

Az új induló ár magasabb, mint tavaly, ennek két oka van Kövi Róbert elmondása szerint. Egyrészt megjelenik a forint euróval szembeni gyengülése (320 helyett 350-es árfolyam), valamint már nem lesz elérhető a kereskedőknél az 1 millió forintos használtautó beszámítási kedvezmény. Ugyanakkor felhívta a figyelmet ara, hogy amikor élt az az importőri kedvezmény, akkor az állami támogatás 1,5 millió forint volt.

Az e-up! új ára azonban még így is kimagaslóan kedvező, amennyiben a többi versenytárshoz viszonyítjuk a kis elektromos autót. Az ennél 1 millió forinttal olcsóbb Smart-ok 115-133 km hatótávval rendelkeznek hivatalosan (WLTP), míg az e-up! 265 km-t tud megtenni. A következő a sorban pedig az egész Európában nagyon népszerű Renault Zoe, amely állami támogatással 7,86 millió forinttól hozható el (nem véletlen ugyanakkor a Zoe népszerűsége, hiszen ár-érték arányban, ha a hatótáv és ár kapcsolatát nézzük, kimagasló a mezőnyben). Vagyis az e-up! 2 millió forinttal veri árban a következő modellt a sorban.

A 11 millió forint alatti árú elektromos autók listája (kezdő listaár) Modell Induló listaár 2,5 millió forintos támogatással WLTP Ft/km smart EQ fortwo 7,3 4,8 133 35 714 smart EQ forfour 7,4 4,9 115 42 957 VW e-Up 8,3 5,8 265 21 887 Renault Kangoo Z.E. 10,3 7,8 201 38 806 Renault Zoe 10,4 7,9 395 20 000 Peugeot e-208 10,49 7,99 340 23 500 Opel Corsa-e 10,49 7,99 337 23 709 Mini Cooper SE 10,5 8,0 234 34 188 Nissan Leaf 10,7 8,2 270 30 370 Kia e-Niro 10,9 8,4 289 29 066 Peugeot e-2008 10,99 8,49 320 26 531 Fiat 500e 10,99 8,49 320 26 531 Hyundai Ioniq 10,99 8,49 311 27 299 Hyundai Kona E 10,99 8,49 289 29 377 Honda e 10,99 8,49 222 38 243 Mazda MX-30 11 8,5 200 42 500 Forrás: Portfolio-gyűjtés

A Porsche Hungaria illetékese érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy az up házon belül testvérének, a Skoda Citigo-nak gyártása megszűnt. Vagyis, akik az egyik legolcsóbb elektromos modellre pályáznak, azoknak nem érdemes más modellre várniuk. Arra is emlékeztetett Kövi Róbert, hogy tavaly összesen 200 e-up!-ot és 200 Citigo-t értékesítettek, 2 hét leforgása alatt.

Azoknak sem kell elkeseredniük, akik lemaradnának a mostani 150 darabról (például azért, mert nem rendelkeznek állami támogatással), ugyanis Kövi Róbert elmondta, hogy az e-up! gyártása nem szűnik meg, de a mostani kvóta kifutása után körülbelül fél évet kellene várni az újabb rendelési lehetőségre. Ezeket a modelleket a konszern pozsonyi gyárában készítik, amelynek a gyártósorairól éves szinten 80 ezer ilyen autó gurul le (ugyanitt készültek az elektromos Skoda Citigo-k és a Seat Mii-k), azonban akkora az európai kereslet, hogy akár 500 ezer darabot is értékesíteni tudnának ebből a modellből.

Ha valamikor a közeljövőben újra megjelenik az állami támogatás Magyarországon (vannak ilyen várakozások a szektorban), arra a VW Csoport is reagálni fog és feltölti a hazai kvótát - fejtette ki a projektmenedzser.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images