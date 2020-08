Koronavírus Magyarországon: most kell szigorítani egy kicsit, hogy később ne kelljen nagyot

Az elmúlt napokban lendületet vett a koronavírus terjedése Magyarországon, vasárnap olyan sok beteget regisztráltak, amennyit még egy korábbi napon sem a vírus hazai megjelenése óta. Itt az idő, hogy az érvényben lévő szabályok be nem tartását keményen szankcionáljuk és egy kis kényelmetlenséggel járó, belföldi korlátozó intézkedések lépjenek életbe. Itt az idő, hogy több pénzt fordítsunk a járvány megfékezésére, és itt az idő, hogy rugalmas keretrendszert alakítsunk ki, amellyel könnyen reagálhatunk a vírus terjedésére. Ha túl későn lépünk, akkor a gazdaság és az egészségügy egyszerre kerül súlyos nyomás alá.

Napról napra kerül közelebb az a pillanat, amikor a gazdaság óriási bajba kerül. A koronavírusos betegek számának erőteljes emelkedése ugyanis azt mutatja, hogy a vírus újra az ország határain belül terjed, és habár sokan külföldről hozták be a betegséget, már valójában azok is fertőznek, akik idén nem is jártak az Adrián. Vasárnap olyan sok új fertőzöttet regisztráltak (292 fő), amire a koronavírus-járvány kitörése óta egyszer sem volt példa. Ráadásul nagyon valószínű, hogy a diagnosztizált betegeknél legalább tízszer több a valódi fertőzöttek száma, ha pedig az első hullámból indulunk ki (és azt feltételezzük, hogy a magyar járványügy hatékonysága nem változott), akkor 14-15-ször több fertőzött lehet, mint amennyit regisztrálnak.

Az elmúlt egy hét trendje azt mutatja, hogy a betegség egyre gyorsabban terjed, és az ország egyre több pontján alakulnak ki gócpontok. A járványügy a kontaktkutatásokkal igyekszik lefülelni a fertőzötteket, azonban ilyen esetszám mellett már nincs könnyű dolga. Vagyis mindössze egy-két hét alatt juthatott túl a vírus azon az időszakon, amikor még kontaktkutatásokkal még jól meg lehet fogni a terjedést. Ilyen esetszámok mellett azonban már egyre nagyobb az esélye annak, hogy elszabadul a járvány.

Éppen ezért különösen érdekes, hogy eddig mindössze a határok lezárását jelentette be a kormány. Ezzel az intézkedéssel meg lehet akadályozni, hogy külföldről hordják be a vírust az országba, ami lassíthatja a belföldi terjedést, azt azonban nem lehet megakadályozni, hogy az ország határain belül törjön utat magának a vírus. A vírus reprodukciós rátája már valószínűleg elérte azt a szintet, amikor enyhe belföldi korlátozó intézkedésekre is szükség lenne. Mégpedig azért, hogy el tudjuk kerülni a kifejezetten szigorú korlátozásokat.

Addig azonban, ameddig a kormányzat a tanárok és a szülők felelősségét hangsúlyozza a diákok egészségi állapotának ellenőrzése kapcsán, és nem kötelező lázmérést ír elő az iskola kapujában, addig igen komoly hátrányban vagyunk a vírussal vívott harcban. Addig, ameddig fertőzött gyerekek nagy eséllyel mehetnek be az iskolákba (koronavírusos vagy csak kicsit náthás?), ahol a közelmúltban kiadott és jelenleg érvényben lévő intézkedések gyakorlatilag egy fabatkák sem érnek, könnyen berobbanhat a vírus a közösségekben. Nem beszélve arról, hogy rengetegen érnek haza külföldi nyaralásból most is, akik teszt nélkül mehetnek iskolába/dolgozni a következő napokban.

Ideje lenne szigorítani a maszkviselést, ideje lenne elővenni az összes lázmérőt, ideje lenne bevezetni a látogatási tilalmakat egyes szociális és egészségügyi intézményekben. Ideje lenne kötelezően tesztelni az egészségügyi és az iskolai dolgozókat. Ideje lenne kőkemény – akár százezrekben mérhető – büntetést kiszabni azokra, akik nem veszik fel a maszkot vagy lehúzzák azt az orruk alá pl. az üzletekben, esetlegesen más járványügyi intézkedést tagadnak meg. A büntetés éppen eléggé elrettentő lehet ahhoz, hogy a vírustagadókkal ne kelljen szélmalomharcot vívni, hogy vegyék fel a maszkot.

Amennyire csak lehet, meg kell védeni a leginkább veszélyeztetett helyeket (idősotthonok és kórházak), és megelőzni a potenciális nagyobb gócpontok kialakulását (iskolák és óvodák). Előbbi esetében a hatékonyabb és célzott tesztelés lenne megfelelő eszköz. Utóbbi esetében pedig a gyors reagálás és regionális megközelítés. Ezzel elkerülhető a teljes iskolabezárás, ami azonnali gazdasági károkat okozna, és megelőzhető lenne, hogy újra előforduljon a tavaszi helyzet, vagyis az, hogy a koronavírus-fertőzések jó része a kórházi járványokban alakult ki.

A vírus terjedését most kell megállítani, mert saját példánkon tudjuk, hogy milyen gazdasági következményei vannak annak, ha drasztikus korlátozásokat kell érvénybe léptetni, és más országok példáján tudjuk, hogy milyen hatása van az egészségügyi rendszerre a vírus elszabadulásának. Jóllehet, ma még inkább a fiatalok körében terjed a betegség, de ne gondoljuk, hogy idővel nem adják át az időseknek különböző szabályok bevezetése nélkül.

A vírus terjedésének megállítása közös felelősség, azonban egyértelmű, hogy az egyes szereplőknek más és más eszközeik vannak ebben a harcban, és az állam hozhatja a leghatásosabb lépéseket. Olyan egyértelmű szabályok előírására, betartatására, és azok anyagi támogatására lenne szükség (főképp az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ellátásban), amellyel a következő hónapokban biztonságban érezhetik magukat a dolgozók a munkahelyeiken, biztonságban tudhatják a gyerekeiket az iskolákban, és biztonságban tudhatják akár a kórházban, akár idősotthonban lévő családtagjaikat egyaránt. Ha sikerülne rugalmassá tenni a szabályrendszert, akkor a vírus visszaszorulásával akár lazíthatni is lehetne. A kormány rendelkezik kényszerítő eszközzel, pénzzel, és infrastruktúrával, így nem véletlen, hogy a lakosság és a vállalatok a kormánytól várják a szabályokat és azok betartatását. Ezen felül pedig a kormány példamutatással is elől járhat, például azzal, ha a kabinet tagjai is maszkot viselnek.

Az első hullámban a társadalom bizonyította, hogy együtt tud élni szigorú korlátozó intézkedésekkel is, és most is képes lenne együtt élni a korábbinál kevésbé szigorú, kissé kényelmetlen, de a vírus terjedését lassító intézkedésekkel. Ideje bevezetni ezeket, hogy ne kelljen később még nagyobb áldozatot hozni!

Címlapkép: Getty Images