Koronavírus: különutas tesztelési gyakorlatot folytat Magyarország – Hová vezet mindez?

Magyarországon terjed most az egyik leggyorsabban a koronavírus-járvány az egész Európai Unióban még azzal együtt is, hogy két másik hivatalos járványügyi mérőszám szerint kevés tesztet végzünk itthon. Az anekdotikus információk szerint ez egyébként lényegében azért van, mert elérhettük a tesztelési kapacitások határait. Ha ez a különutasnak számító korlátozott tesztelési politika folytatódik, akkor egy friss uniós megállapodás alapján félő, hogy az összes tagállam beutazási korlátozásokat rendel majd el a magyarokkal szemben. Ennél is nagyobb gond lenne azonban az, hogy idővel a halálozások felfutása miatt hirtelen megint az országos szintű kijárási korlátozások témája kerülhetne szóba. Sokkal olcsóbb út lenne tehát a tesztelési kapacitások gyors és jelentős felpörgetése.