Kik lesznek az egészségügy legújabb átalakításának nyertesei?

A parlament által kedden elfogadott új egészségügyi törvény komoly folyamatokat fog elindítani a magyar egészségügyben - értettek egyet egy csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen az egészségügyben érdekelt szakértők, akik arról is beszéltek, hogy kik lehetnek az új jogszabály nyertesei.

Átalakulóban az egészségügy

Straub Fanni, a Foglaljorvost.hu magánegészségügyi portál alapítója Kunetz Zsombor szakorvossal, egészségügyi szakértővel, Kirschner Andrással, a Swiss Medical alapító-ügyvezetőjével és Kóka Jánossal, a Doktor24 Csoport tulajdonosával beszélgetett csütörtökön a héten megszavazott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről, annak szolgáltatókra, orvosokra gyakorolt következményeiről, és az egész magyar egészségügyi rendszerre kifejtett, távolba mutató hatásairól.

Kóka János leszögezte: az új törvényt és szabályokat a politika teljes egésze elfogadta, ezért nem az a dolgunk, hogy minősítsük azt, hanem az, hogy mi az, amivel ki lehet hozni a maximumot a betegek érdekében.

Kirschner András a törvény kapcsán kifejtette, hogy nem szabad megijedniük az orvosoknak, nyugodtan és megfontoltan kell cselekedniük, és arra biztatta az állami intézményben dolgozó kollégáit, hogy érjenek el jó alkut az ottani vezetőikkel. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogszabály nem kezel egy fontos kérdést: az önkéntes segítségnyújtás visszás helyzetét, amikor az orvos egy intézményben díjazás nélkül műt és/vagy ügyel.

Ami elbizonytalanítja az orvosokat, az a vezényelhetőség - vélekedett a Swiss Medical alapítója. Emlékeztetett arra, hogy az orvosok tudósoknak, művészeknek tartják magukat, nem pedig katonáknak.

Kirschner András azt is előrevetítette, hogy a még nem tisztázott fontos részletek, kormányrendeletek még puhíthatják ezt a jogszabályt januárig (Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már a csütörtöki Kormányinfón tett arra utalást, hogy a magánpraxist nem fogják általánosságban tiltani az orvosoknak). Ha mégsem ez következik be, akkor a kollégák kihúzhatják magukat és átmennek a stabil magánszolgáltatókhoz. Ez további hiányt keletkeztet az államiban, és a betegek a magánszektort fogják választani, mert nem lesz kapacitás. A kormánynak sem ez a szándéka - mondta.

Kunetz Zsombor úgy vélekedett, hogy a kormány a Magyar Orvosi Kamarával kötött hétvégi megállapodást néhány nappal később felrúgta. Ezt a mentalitásában is elfogadhatatlannak tartom - mondta. Azt elismerte, hogy szükséges hozzányúlni az 50-70 éves fundamentumokhoz az egészségügyben, és ez el is indult a hálapénz, valamint az állami és magánrendszer szétválasztásával. Azt feltételezte, hogy ahogyan eddig sem volt párbeszéd, mivel az új jogviszony nem egy széles orvostársadalmi konszenzuson alapult, úgy ezután sem várható, a kormányrendeletek esetében. Szerinte a finanszírozáshoz is hozzá kell nyúlni, mert például azok a szolgáltatók, amelyek állami feladatokat vállalnak át, miért ne lehetnének jogosultak a plusz pénzre. Határozott igennel felelt a szakértő arra a kérdésre, hogy ez a jogszabály strukturális mély változásokat indíthat el az egészségügyben.

Kik lesznek a nyertesek?

Kóka János azt feltételezte az eseményen, hogy a folyamat eredményeképp a tőkeerős és integrált szolgáltatók kerülnek előnybe. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a folyamat már most is tart, a betegek a nagyobb szolgáltatókat keresik. Ez már végbement a kiskereskedelemben, most zajlik le az egészségügyben - mondta. Szerinte azok az orvosok, amelyeknek el kell dönteniük, hogy az állami vagy a magánrendszert választják, a nagy szolgáltatók hiteles ajánlatait fogják elfogadni, ezek az intézmények tudnak olyan biztosítékot adni, mint az állami intézmények. Megemlítette a Doktor24 Csoportot, mint komplex, méretes ellátót, amelynek már 400 kollégája van.

A kiváló szakorvosoknak már nemcsak állásajánlatot, hanem újfajta, az államéval versengő életpálya modellt tudunk nyújtani

- vélekedett a tulajdonos, aki arra is kitért, hogy a szolgáltatóknak feladata, hogy nekik is jó ajánlatot adjanak.

Fontos kihívás az is, hogy a külföldre vándorolt orvosokat haza tudja csábítani Magyarország. Ekkor tudjuk gazdagítani az egészségügyet. Fontos cél, hogy akik megijednek az új jogszabálytól, nehogy elmenjenek külföldre. Az államnak és a magánszektornak is az a feladata, hogy világos üzenetet küldjön:

az állam és magán együttműködése tisztességes betegellátást tud nyújtani.

Később azt is hozzátette: ha az átalakítások nyomán beáll egy új egyensúly az egészségügyben, akkor nagyon fontos, hogy az állami és magánellátó intézmények rendezzék egymással a viszonyukat.

Kirschner András szerint a mostani béremeléssel a kormány fontos üzenetet küldött a fiatal szakorvosoknak: a megbecsültséget. Az orvosegyetemisták felé pedig azt közvetíti, hogy itthon is el lehet kezdeni az életet és érdemes is.

A Swiss Medical vezetője szerint erős üzenet a külföldön dolgozó kollégáknak is, hiszen legálisan lehet magas jövedelmet szerezni. Arra is kitért, hogy a Swiss Medical november 1-jétől egységesen bruttó 100 ezer forinttal emeli meg a szakdolgozói béreket.

Kunetz Zsombor felvetette a beszélgetésben, hogy nagyon gyorsan eljöhet az az idő, amikor a kiválóságokat kimazsolázzák a nagy magánegészségügyi szolgáltatók, mert képesek lesznek elcsábítani az állami kórházakból. Ez szöges ellentéte lenne a jelenlegi rendszernek - mondta. Ez a magánszolgáltatóknak sem jó, hiszen a gyakorlatot és a tudást el fogja veszíteni az adott szakember - figyelmeztetett.

