Versenytársat kapnak a magánegészségügyi szolgáltatók - Ez a segítség most jól jöhet

A szabályozói változások, valamint a járványhelyzet együttesen komoly változtatási kényszert helyeznek a szolgáltatókra - vélekedett a Portfolio-nak adott interjújában Varga Gábor, a Microsoft magyarországi stratégiai technológiai tanácsadója. Meglátása szerint a magánszolgáltatók is új helyzetben találhatják magukat, mivel az állami szereplők potenciálisan kifejezetten piaci alapon versenytársként fognak megjelenni.

Mit látnak a Microsoftnál a globális térben, milyen digitalizációs irányok fedezhetőek fel az egészségügyben?

Varga Gábor: Egy nagyon mély átalakulási lehetőség előtt áll az egészségügy, amiben az informatika és különösen a felhőszolgáltatások nagyon gazdag eszközkészletet tudnak nyújtani. Ezzel mind a magánegészségügyi szolgáltatók, mind az állami szereplők a saját hasznukra tudják fordítani a modernizációs nyomást.

Pontosan mire gondol a szabályozói változások alatt? Az idehaza megjelent egészségügyi törvényt?

Így van, az elfogadott törvény leginkább arról szól a mi értelmezésünk szerint, hogy mindenkinek versenyhelyzetben kell éreznie magát. Talán a magánegészségügy számára ez nem annyira meglepő, az viszont számukra is egy új helyzet, hogy

Két fronton bontakozhat ki leginkább ez a versenyhelyzet: egyrészt a megfelelő munkatársakért, másrészt a megfelelő ügyfélkörért. Mindkettő megszerzéséért tud eszközt adni az informatika.

Mit tapasztalnak nemzetközi szinten, még mindig igaz az a megállapítás, hogy a magánszektor befogadóbb az innovációra?

Az a sztereotip megállapítás, hogy mindig a magánszféra az innovatívabb, egyre inkább megkérdőjeleződik.

Elég csak arra gondolni, hogy Magyarországon az állam is egyre nagyobb értéknek tekinti az adatokat. Világossá vált számára ugyanis, hogy idehaza is lehet és érdemes olyan rendszereket bevezetni, amelyek erre az 5-10 éve előtérbe került trendre építenek, miszerint az adatokban rejlő értéket érdemes kihasználni. Az EESZT és sok más kormányzati intézkedés nagyon jól beilleszkedik egy szélesebb trendbe. A következő lépés, szint pedig a mesterséges intelligencia, melynek jelentőségét szintén felismerte a magyar kormány. Az egészségügy az egyik legfontosabb haszonélvezője lehet annak, ha Magyarországon a mesterséges intelligencia fejlődési pályája olyan ambiciózus lesz, mint ahogy ezt a kormányzati stratégia elképzeli.

Mit jelenthet ez az innovációs szintugrás a gyakorlatban az ellátórendszer szereplőinek, a betegeknek, orvosoknak?

Az a feladat, hogy a digitalizációs trendekben rejlő lehetőségeket levigyük a hétköznapi működés szintjére. Ezeknek köszönhetően végül a beteg jobb élményt kap, minőségibb ellátást, kevesebb adminisztráció és időigény mellett. Van egy látens része is az egészségügynek, az élettudományi kutatások, amelyeknek az a feladatuk, hogy kidolgozzák azokat az új módszereket, amelyek segítségével az egészségügyi szolgáltatók jobb és eredményesebb szolgáltatást fognak tudni nyújtani. Mint minden tudományágban, az információtechnológia, a felhőtechnológia és nemsokára valószínűleg a mesterséges intelligencia itt is kritikus feltétele lesz annak, hogy a kutatók eredményeket tudjanak elérni. Ennek az egyik oka az, hogy hatalmas a verseny minden tudományterületen. Ha csak annyit tudok elérni a számítástechnika alkalmazásával, hogy két héttel hamarabb jutok el az eredményig, én fogom learatni a tudományos babérokat, és én indíthatom az eredmények hasznosítását.

Mik lehetnek azok a konkrét digitális megoldások, amelyeket egy egészségügyi szolgáltató bevethet?

Romániából az egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatót, a Regina Mariát említeném, amelynek 45 klinikája van és 5500 munkatársa. Ők például az információtechnológia (Microsoft-rendszerek tudatos alkalmazásával) következetes használatával teremtették meg részben a versenyelőnyüket. Egy olyan vezetői kommunikációs rendszert is bevezetett ez az egészségügyi csoport, valamint egy belső használatú chatbotot is fejlesztettek, amelyeknek az a céluk, hogy a belső információ, ami megvan valahol az informatikai rendszerekben, minél hamarabb kinyerhető legyen a vezetők, illetve az orvosok számára is. Ez pedig azért is fontos, mert ha egy jó informatikai rendszert tud összerakni az adott vállalat, az a legjobb munkatársakért folyó versenyben is előnyös lehet.

A jól kidolgozott és felépített informatikai rendszer adminisztratív terhet képes levenni a szakdolgozók válláról.

Hogyan tudta az Önök megoldása javítani a belső folyamatokat ennél a szolgáltató cégnél?

A felhőmegoldásunknak köszönhetően a tárolt adatok minősége 20%-kal javult, melynek következtében gyorsult a belső működés. És itt kiemelnék egy lényeges szempontot a felhőmegoldásokkal kapcsolatban: ha növekszik a terhelés az informatikai rendszeren, az soha nem fog törést okozni, mert a felhőben lévő számítástechnikai erőforrások gyakorlatilag kimeríthetetlenek.

Az adatok hasznosításában is tud segíteni a cégeknek a Microsoft?

A Microsofton belül az egyik kiemelt fejlesztési irány az, hogy hogyan tudjuk támogatni az ügyfeleinket az adataik összegyűjtésében és elemzésében az üzleti céljaiknak megfelelően. Fontos említést tennünk ennek az innovációnak az adatvédelmi vonatkozásáról, Fontos szempont, hogy csak olyan eszközöket adunk az ügyfeleink kezébe, amelyekkel meg tudják védeni a saját adataikat, valamint azokat a személyeket, akikről ezek az adatok szólnak.

Ez talán a legnagyobb veszélyforrás az ilyen rendszerek használatakor.

Így van. Itt megint csak rátaláltunk egy olyan pontra, ahol a felhőnek megkerülhetetlen, nagyon fontos szerepe van.

Nem csak elemezhetővé kell tenni ezeket az adatokat, hanem védeni is kell.

Egyre többen ébrednek rá, hogy a rólunk gyűjtött adatok veszélyesek is lehetnek, számunkra káros módon is használhatják azokat. Örvendetes dolog, hogy ez tudatosul a társadalomban. Azzal viszont csak kevesek vannak tisztában, hogy milyen hatalmas eszközkészlet van arra, hogy megakadályozzuk az illetéktelen felhasználást. Azt is kijelenthetem: a felhőben lévő biztonságtechnikai fejlesztések már annyira előrehaladottak, hogy a felhőben lévő adatok sokszor nagyobb védelemben részesülnek, mint azok az adatok, amelyek nem a felhőben, hanem egy hagyományos informatikai rendszerben laknak.

Vannak-e már konkrét tapasztalataik a hazai piacon?

Több ügyfelünknél elkezdtünk pilot projekteket, amelyeknek az a céljuk, hogy a digitális munkakörnyezet ugorjon egy nagyságrendet. Emellett a kutatások terén van több együttműködésünk kutatóintézetekkel, egyetemekkel, illetve magáncégekkel, amelyekben a mi felhőalapú rendszerünket bocsátjuk a rendelkezésükre annak érdekében, hogy a szakmai kutatásukhoz szükséges adatelemző lépéseket gyorsan és hatékonyan el tudják végezni.

