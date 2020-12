Napelemes rendszerek: Magyarországon alacsonyabb a minőség, mint a szomszéd országokban

Az ősz folyamán magyar fordításban is megjelent a napelemes rendszerek létesítésére vonatkozó, eddig csak angol nyelven elérhető szabvány. A magyar nyelvű szabvány nagy segítséget nyújthat a tervezők számára, azonban a fő probléma eddig sem a tervezéssel, sokkal inkább a kivitelezések színvonalával volt.

A Manap Magyar Napelem Iparági Egyesület finanszírozásával elkészült hiteles szabványleírás a napelemes kiserőmű villamos berendezéseinek kiválasztásával, alkalmazásával és létesítésével foglalkozik. A napelemes kiserőmű a PV-modultól vagy a vezetékeikkel sorba kötött PV-modulok együttesétől kezdődik és a felhasználói berendezés vagy a közcélú hálózat táppontjáig tart.

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén tette közzé honlapján az MSZ HD 60364-7-712:2016 „Kisfeszültségű villamos berendezések, 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények - napelemes (PV-) rendszerek” magyar nyelvű változatát. A dokumentum a napelemes rendszerek villamos berendezésére vonatkozik, amelynek célja egy berendezés egészének vagy egy részének tápellátása, valamint a villamos energia betáplálása a közcélú vagy helyi elosztóhálózatba.

Emelkedhet a minőség

A Manap szándékai szerint a magyar fordításnak köszönhetően sokkal több, a napelemes iparágban tevékenykedő vállalkozás férhet hozzá a szabványhoz, és így a felhasználók részére még jobb minőségű napelemes rendszereket fognak telepíteni

A szabvány 2016-ban jelent meg angolul és 2019 közepétől váltotta le kötelező jelleggel a korábbi szabványt Magyarországon is. Hiánypótló az eddig is használt szabvány magyar nyelvű változata, hiszen így a magyar napelem-iparág azon szereplői számára is hozzáférhető a szabvány, akik nem beszélik mérnöki szinten az angol nyelvet. A Manap célja, hogy az iparág szereplői korszerű és megbízható rendszereket szállítsanak minden felhasználó számára, ebben a szabvány pontos ismerete segíteni fogja őket – fogalmazott Szolnoki Ádám, a Manap elnöke.

A szabvány lefordítása nagyon jó dolog, ugyanakkor nem állítható, hogy eddig Magyarországon szabványtalan tervek készültek volna, azért mert csak angol nyelven volt elérhető az említett szabvány. Igaz, a magyar nyelvű szabvány léte biztosítja a gyorsabb, magabiztosabb tervezést, így a Manap munkája nagy segítséget nyújt a tervezők számára – kommentálták a fejleményt a napelemes rendszerek telepítésével és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Optimum Solarnál.

Szabályozatlan területen

Ezzel együtt a napelemes rendszerek telepítése során előfordulnak hibák, a fő problémát pedig maga a kivitelezés minősége jelenti – számolt be az Elektroinstallateur.hu, mely szerint az elmúlt években számos vizsgálat történt a területen, amelyek alapján a kivitelezés színvonala jelentősen hanyatlott. A TÜV mintegy száz, különféle méretű napelemes rendszert érintő vizsgálatai szerint a hibák többsége a kivitelezésből, így a képzetlen állományból, a „jól van úgyis”, illetve a „hályogkovács” hozzáállásból ered.

A probléma forrása az, hogy Magyarországon egyelőre nincs szabályozva, hogy ki, milyen képesítéssel szerelhet napelemet, napelemes rendszert. A szaklap cikke szerint ehhez az is hozzájárul, hogy a hazai szakoktatás szegényes, színvonala nem igazodik a nemzetközi szinthez.

Mindezen okok miatt a kivitelezések többsége – lényegesen nagyobb előfordulási arányszámban, mint a környező országokban – hiányosságot és akár súlyos hibákat is mutat.

Pedig egy jól tervezett és helyesen kivitelezett rendszer akár 30-40 százalékkal is több energiát szolgáltathat, egy másik, kevéssé tudatosan kivitelezett napelemes rendszerhez képest, vagyis a hiányosságok igencsak húsbavágó következményekkel járhat.