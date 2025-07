A megszokott erős szakmai programmal érkezik a jubileumi Portfolio-EOS Követeléskezelési Trendek konferencia

Jubileumi kiadással jön a 10. Portfolio-EOS Követeléskezelési Trendek konferencia, ahol vezető szakértők osztják meg tapasztalataikat a követeléskezelés legújabb trendjeiről, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a digitális megoldások alkalmazására. A program szinte teljes, a dátum (09.16.) és a helyszín ( Radisson Blu Béke Hotel ) adott: mire vár még? Regisztráljon most, éljen a kedvezményes árral!

A Portfolio és EOS közös szervezésű konferenciáján tizedik alkalommal is a követeléskezelési trendek, a hatékonyságnövelés és a versenyképesség irányait keressük vezető szakértők segítségével, főképp a kintlévőség-kezelésben alkalmazott mesterséges intelligencia és friss digitális megoldások jogi- technológiai- és pénzügyi aspektusaira fókuszálva.

Követeléskezelési trendek 2025 A digitalizáció és az AI itt is mindent visz. Tudjon meg többet első kézből!

Mindenekelőtt azonban perspektívába helyezünk mindent, méghozzá Madár István, a Portfolio Csoport Magyarország vezető elemzőjének segítségével, aki hazánk gazdasági kilátásait veszi górcső alá.

De vajon hogy alakulnak a követeléskezelési trendek felügyeleti szemmel? Erre ad választ Izer Norbert, a Magyar Nemzeti Bank pénzpiacokért és digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója.

Kulcsfontosságú információkat kaphatnak a résztvevők ezután Dr. Keller Péter, az EOS Faktor Zrt. csoportvezetőjétől arról, hogy alakul az NPL direktíva átültetése a magyar jogrendbe, míg Lencsés Tamás, az EOS Faktor ügyvezető igazgatója saját legfrissebb adós ügyfélkutatásukat ismerteti.

A mesterséges intelligencia nem meglepő módon a követeléskezelés területére is betette a lábát, ezért is lényeges áttekinti az általa kínálta lehetőségeket, különös tekintettel az AI-ügynökök színre lépésére. Győrfi Gábor, a QUALCO üzletfejlesztési igazgatója segít eligazodni az újdonságok rengetegében.

Követeléskezelési trendek 2025 Jubileumi tizedik kiadással jelentkezik a szakma zászlóshajó eseménye, ne szalassza el ezt a kiváló alkalmat!

A szakmai program vállalati panelbeszélgetéssel zárul, ahol a követeléskezelés kihívásai és aktualitásai kerülnek terítékre, amelyet Dr. Varga Dávid, az EOS Magyarország fedezetlen követeléskezelési igazgatóságának igazgatója moderál.

A beszélgetés résztvevői:

A fentieken túl még számos egyéb témával is foglalkozunk. Ne késlekedjen, biztosítsa be helyét most!

