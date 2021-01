Soha nem látott ábrákon a történelmi deficit

A Pénzügyminisztérium hétfő délelőtt közölte, hogy a 2020-as költségvetés (az önkormányzatok nélkül) 5548,6 milliárd forintos hiányt ért el. Ez úgy jött össze, hogy csak az utolsó hónapban 2250 milliárd forinttal többet költött a központi költségvetés, mint amennyi bevétele befolyt. Mindkét érték a valaha volt legrosszabb egyenleg: sem éves szinten, sem pedig havi szinten nem volt ilyen magas pénzforgalmi deficit még soha. Így néz ki a decemberi hiányadat a korábbi

Ez is azt mutatja, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása miatt rendkívüli időszak köszöntött be a kormány költségvetési politikájában is. Év közben - a kezdeti ódzkodás és a piaci reakcióktól való félelem elmúlta után - fokozatosan látta be a kormány: a hiány elengedése elkerülhetetlen a pandémiával terhelt évben.

Így lett az eredeti 367 milliárd forintos éves pénzforgalmi hiánytervből először áprilisban 1601 milliárdos, majd májusban 1890 milliárdos, augusztusban 3600 milliárdos, végül pedig december 31-én 5400 milliárdos deficit. Ezzel párhuzamosan pedig az uniós módszertan szerint számolt költségvetési hiány 1 százalékról 9 százalékra hízott.