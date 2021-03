Így változik az életünk mától az új, szigorúbb koronavírus-korlátozások miatt

Március 8-ától, azaz mától élnek a pénteken kihirdetett újabb korlátozó intézkedések, amivel a kormány célja a járvány lassítása és a kórházi ellátórendszer túlcsordulásának megelőzése. Összefoglaljuk még egyszer, hogy a következő néhány hétben hogyan írják át életünket a szigorúbb védelmi szabályok, amelyek még az utolsó pillanatban is változtak. Egyúttal felvillantjuk, hogy egyáltalán mikor jöhet változás a döntésekben.

Az elmúlt napok a járvány elleni védekezés újabb korlátozó intézkedéseitől voltak hangosak. Csütörtök délelőtt ismerhettük meg a kormány döntéseit, első körben tíz pontból álló csomag érkezett, azonban akkor még sok volt a kérdés a részletszabályok körül. Ezek tisztázására péntek délutánig kellett várni, amikor is megjelent a Magyar Közlöny, benne "A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról" című rendelete.

A részletekből kiderült, hogy az előzetes információkhoz képest még több üzlet és szolgáltatás maradhat nyitva a mai naptól, vagyis távolról sem beszélhetünk az ország totális lezárásáról.

Ezek az üzletek maradhatnak nyitva

Az alapszabály szerint az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletekben tartózkodni. Kivételt képeznek viszont a következő üzletek:

napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet, a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzlet), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet, a mezőgazdasági üzlet, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat a kertészeti áruda, a faiskola, a piac, a helyi termelői piac, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével, a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzlet, az állatgyógyszertár, az üzemanyagtöltő állomás, a nemzeti dohánybolt és az újságos.

Nyitva maradnak tehát a benzinkutak és élelmiszerboltok mellett a dohányboltok, piacok, kisállatboltok is. A rendeletből úgy tűnik, hogy az építőanyagokat árusító üzletek nyitva tarthatnak, a háztartási berendezéseket és elektronikai cikkeket árusító egységek viszont nem.

Ennek megfelelően a napokban voltak is tömegjelenetek még a zárás előtt:

A rendelet emellett tartalmazza a virágüzletek március 8-i nyitva tartását is, vagyis ma a virágüzletek nyitvatartási időben korlátozás nélkül működhetnek, március 9-tól azonban nekik is két hétre be kell zárniuk. Az elvitelre történő ételvásárlás engedélyezett.

A rendelet kitér a kaszinókra, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy "...tilos a kaszinónak, a kártyateremnek, illetve a játékteremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás."

Érdemes azt is felidézni, hogy a novemberi korlátozások is velünk élnek. Vagyis kijárási korlátozás van érvényben továbbra is este 8 és reggel 5 óra között, tilos a gyülekezés, az éttermek nem fogadhatnak vendégeket, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

Ezek a szolgáltatások lesznek továbbra is elérhetőek

Nemcsak egyes üzletek kaptak kivételt a korlátozások alól, hanem bizonyos szolgáltatások is. A rendelet ennek a tételes felsorolását is tartalmazza. Így szól: "a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiség vagy helyszín a köteles zárva tartani, kivéve:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások), a közlekedési és a szállítási szolgáltatás, a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést, a szociális szolgáltatás, a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás, a totózó és lottózó szolgáltatás, a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás, az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, a temetkezési szolgáltatás, az állategészségügyi szolgáltatás, az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás, az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, a közétkeztetési szolgáltatás, az állattenyésztési szolgáltatás, az ügyvédi szolgáltatás, a biztonsági szolgáltatás, az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás, a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és a mosási és tisztítási szolgáltatáscéljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Tehát bőven szélesebb köréről van szó a magánegészségügyi ellátóknál, amiről előzetesen szó volt. Nyitva tarthatnak ugyanis a jogi szolgáltatást nyújtók, a járműszervizek, állatorvosi rendelők, valamint a posták, járműkölcsönzők és egyéb fontos szolgáltatók is. A 19 kivételt képező kategória jelentős körű kivételt jelent, ami azt jelenti, hogy a két hetes lezárás nem lesz kiemelten szigorú. Nyitva tarthatnak a számítógép-szervizek és a lottózók is, azaz

A NYITVA TARTÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE MESSZE NEM KORLÁTOZÓDIK A LÉTFONTOSSÁGÚ EGYSÉGEKRE.

Azóta folyamatosan érkeztek a hírek, hogy mely szolgáltatások nem lesznek elérhetőek mától:

Felnőttképzésében az oktatást digitális vagy elektronikusan, távoktatás keretében kell megszervezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Továbbá felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

A FELNŐTTKÉPZÉS KORLÁTOZÁSA EGY OLYAN ELEM, AMIRŐL KORÁBBAN NEM VOLT SZÓ A SZIGORÍTÁSOK KAPCSÁN.

A közigazgatásban foglalkoztatottak pedig otthonról végzik a munkájukat. A rendelet szerint emellett is elrendelhető irodai munkavégzés: "munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el a koronavírus világjárvány elleni védekezésben résztvevők, valamint azok számára akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé."

Az is eldőlt, hogy a közlekedési szolgáltatók kezelési költség nélkül visszaváltják a márciusi helyközi utazási bérleteket, amennyiben az utasok ezt március 10-ig kezdeményezik.

Leállnak a közlekedési vizsgák

Pénteken jelentette be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., hogy a kormány által hozott új védelmi intézkedésekkel összhangban 2021. március 8-tól határozatlan ideig felfüggeszti a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit.

Az intézkedés a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi (drón) területet egyaránt érinti, és kiterjed a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésére is.

A befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el. Az érintettek a vészhelyzet elhárítását követően – a korábbi jelentkezésnek megfelelően és a megfizetett díj szerint – vehetnek majd részt a most lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken. A vizsgák új időpontjáról a vizsgázók elsődlegesen a képző szervek útján kapnak tájékoztatást. A felhalmozódó ügyhátralék gyors ledolgozása érdekében a tervek szerint a Vizsgaközpont hivatali időn túli és hétvégi időpontokat is biztosít majd ügyfelei számára.

A társaság ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyintézés átmenetileg szintén szünetel, az egyéb ügyfélszolgálati csatornák (telefon, e-mail, posta) elérhetőek maradnak. A Vizsgaközpont tavaly a tavaszi leállástól eltekintve a járványügyi korlátozások mellett is biztosította a közlekedési vizsgáztatás zavartalan működését. Munkatársai 2020-ban közel 680 ezer közlekedési vizsga, vizsgálat és utánképzés lebonyolításában vettek részt.

Jöttek még rendeletek

Pénteken megjelent még egy Magyar Közlöny, amiben újabb fontos kormányrendeleteket olvashattunk.

A kormány csütörtöki bejelentésével összhangban péntek este megjelent a közlemény arról, hogy pontosan mely ágazatokra terjeszti ki az állami bértámogatást a március 8-án életbe lépő kényszerű bezárás miatt. Pénteken éjfél előtt néhány perccel pedig megjelent a közlöny újabb száma, benne az ígért rendelettel.

Szombattól a kormány határozattal berendelheti egészségügyi szolgálat teljesítésére azokat a dolgozókat, akik a magánegészségügyben tevékenykednek. A rendelet ezen része összhangban van Orbán Viktor korábbi jelzésével, a dokumentum azonban új kormánydöntést is tartalmaz. A péntek késő este megjelent rendelet értelmében az országos kórház-főigazgató kártalanításért cserébe kijelölheti magánegészségügyi szolgáltató ingatlanát is a koronavírus elleni védekezés keretében. Erről részletesen ezekben a cikkeinkben írtunk:

Oktatás

Az is eldőlt, hogy a korlátozások keretében a kormány március 8-tól a köznevelési intézményekben is új intézkedéseket vezet be.

Az óvodákban rendkívüli szünet lesz, az ez utáni első munkanap április 7. Az iskolákban március 31-éig a nevelés-oktatást tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik majd, az ezt követő tavaszi szünet utáni első tanítási nap ugyancsak április 7. Az intézkedésekről minden köznevelési intézmény tájékoztatást kapott.

Péntek délután még úgy tűnt, nem lesz gyermekfelügyelet az óvodák és iskolák esetében, azonban ez szombatra megváltozott. Gulyás Gergely aztán szombat délután közölte, hogy az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Ennek megfelelően a szombati közlöny tartalmazza "A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről" című rendeletet. Ez kimondja többek között azt is, hohgy "a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe". A gyermekek nap közbeni felügyeletről szóló kormánydöntés érthető és indokolt lépés, főleg annak fényében, hogy sok, a védekezésben résztvevő munkavállaló (például az egészségügyi dolgozók) másképp nem tudná megoldani gyermeke elhelyezését az óvodák és iskolák bezárása idején.

A napokban azt is megtudtuk, hogy az idei érettségi egyértelműen a járványhelyzet alakulásától függ, a jelenlegi terv szerint azonban mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgákat megtartják.

Maszkviselési szabályok

A rendelet előírja az általános szabályokat is. Eszerint:

A közterületen, illetve a nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén az épületeket elhagyva az utcán, közterületen (néhány kivétellel) mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Elegendőek lesznek tehát a hagyományos, eddig is viselt maszkok. A maszkviselési kötelezettség alól kivételt képeznek a hat évnél fiatalabbak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek.

Eddig a maszkviselés kérdését az önkormányzatok szabályozták, így területileg eltérő, hogy mennyire jelent ez szigorítást, de eddig is jellemző volt a maszkhasználat általános előírása.

Rendben, de meddig?

Az iskolák bezárásán és a jogkövetkezményekről szóló részen kívül minden egyéb rendelkezés március 22-ig alkalmazható a rendelet szerint. Vagyis a legtöbb intézkedés két héten keresztül maradhat velünk, legalább. Azért írjuk, hogy legalább, mert bár a mostani szabályok szerint két hétre zárnak be az üzletek és bizonyos szolgáltatások, ez nem jelenti azt, hogy amennyiben a járványhelyzet indokolja, akkor nem hosszabbítható meg a későbbiekben.

Az új korlátozó intézkedések jövőjéről a kormány a március 17-i ülésén fog dönteni, vagyis 9 nappal azok után, hogy életbe léptek a szigorúbb járványügyi lépések. Érdemes ennek kapcsán megjegyezni, hogy a korlátozó intézkedések hatásai a járványügyi számokban jellemzően 7-10 nap után kezdik éreztetni hatásukat (a novemberben bejelentett korlátozások után kb. 6-8 nappal kezdtek csökkenni a napi fertőzésszámok trendszerűen, most azonban más a helyzet két szempontból is: a brit variáns átírja a járványügyi modelleket, valamint nem korlátozásmentes állapotra szigorít a kormány, hanem már a meglévő intézkedések körét bővíti).

A kormány a különböző Facebook-bejegyzéseiben azt ígéri (lásd a lenti kép alját), hogy március 17-én már arról tud dönteni, hogy március 22-én ütemezetten indul az újranyitás. De közben többször is elhangzott a kormány részéről az az állítás, hogy most azért kellett zárni, hogy húsvétkor el tudják indítani a nyitást Magyarországon, ami pedig április 4-5.

A 9 nap múlva esedékes kormányülésen azonban jobb esetben is csupán néhány napi enyhülést fog látni a kormány a járványügyi adatokban, ezért érdekes lesz látni, hogy március közepén mekkora mozgástere lesz a kormánynak, ezt mire használja ki és hogyan kommunikálja (épp addigra jár le az újraindításról szóló konzultáció is). A kormány döntését emellett természetesen befolyásolni fogja az átoltottság alakulása is. A mostani tervek szerint március közepére 1,5 millió ember lesz beoltva a koronavírus elleni vakcinával.

Már korábbi cikkünkben előrevetítettük, hogy március 17-én a kormány nagy valószínűséggel nem fog tudni érdemi feloldásokról dönteni. Vagyis az első negyedév hátralévő része a mainál szigorúbb lezárások mellett fog eltelni.

Címlapkép forrása: Getty Images