Megvan a 4 millió beoltott: vendégek haragja zúdulhat a most nyitó szállodákra

Újra fogadhatnak turistákat is a hazai szállodák, miután elérte a 4 milliót az oltottak száma. A májusi nyitás aranyat ér a szálláshelyadók számára, mert már a legnagyobb cégek is az anyagi tartalékaik végét járták. A veszteségeket még megbecsülni sem lehet. A legnagyobb kérdés most az, hogy milyen munkaerővel tudnak nekivágni a szállodák az új időszaknak. Sok munkavállaló tart ugyanis attól, hogy szinte megismételjük a tavalyi évet, és a járvány erősödése miatt ősszel újra zárni kell. Higiénia, védettségi igazolvány és bérharc lehetnek a kulcsszavak a főnixmadárként újjáéledő szállodaiparban.

Majdnem 7 hónapnyi ínséges időt hagyhat maga mögött a hazai szállodaipar, miután újra fogadhatnak turistákat a szektorban. Tavaly november 10-e óta csak üzleti utazás vagy oktatási célból fogadhattak vendégeket. Ilyen vendég persze alig volt, de azért találtunk olyan apartmanhotelt, amelyik néha így is ki tudta adni a szobáit.

Harc a védett vendégekért

Olyannyira ráfeküdhetnek a piaci szereplők az idei nyárra, hogy akár gerillamarketinget bevetve is magukhoz próbálják majd csábítani a vendégeket. Van olyan cég, amely árul egyébként ilyen típusú szolgáltatást a piacon, felkészítve arra is a szereplőket, hogy mi a helyzet akkor, ha jön a koronavírus negyedik hulláma. Egyelőre az tűnik ugyanis biztosnak, hogy csak olyan vendégeket fogadhatnak majd a szállodák, akiknek van védettségi igazolványuk. A hotel- és panziótulajdonosok persze megértik a kormányzati döntést, mert ez a turisták számára biztonságot jelent majd, de másrészről ez keresleti korlátozás is.

Mi örülünk, ha a nyitáskor egyáltalán vendéget látunk, és újra lesz árbevételünk, de a vendégek egy részének a haragja ránk zúdul a védettségi igazolvány megkövetelése miatt

– vázolta a helyzetüket Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. A Hévíz közelében, Alsópáhokon maga is hotelt üzemeltető szakember szerint az első napokban a szálláshelyadók 25 százaléka nyithat ki, két héten belül pedig 35 százaléka. „Kinyitunk, és térdre imához!” – próbálta érzékeltetni a vállalkozók hangulatát Baldauf Csaba. Ő a szállodai dolgozóinak 75 százalékát tudta megtartani, csökkentett, 6 órás munkaidőben, alacsonyabb fizetéssel. A Kolping Hotel még az állami bértámogatással együtt is havi 28-35 millió forint költséget jelentett a tulajdonosnak, egyetlen fillér árbevétel nélkül. Az elmúlt 1 év többszöri kényszerű bezárása 1,4 milliárd forint körüli árbevétel-kieséssel járt. „Május 7-én nyitunk újra, ahogy a nyugati országrészben sok szálloda. Nálunk nemcsak a szobákat kell felkészíteni az újraindulásra, hanem a wellness-részlegnél a medencéket is fel kell tölteni és vízmintavételt, illetve laborvizsgálatot követően állunk készen a vendégek fogadására” – magyarázta Baldauf Csaba.

Május 7-től megnyitja tíz szállodáját a Hunguest Hotels, három hotel all inclusive akciót is kínál vendégeinek a következő időszakban. Az egészségügyben dolgozó vendégeket különböző kedvezményekkel csábítják. Ez a szállodalánc a kényszerű üzemszünet alatt számos karbantartási munkát is elvégzett. Újranyitnak a Danubius Hotels és az Ensana vidéki szállodái, a belföldi forgalomban bízva négy vidéki szálloda ismét fogad vendégeket május 13-ától. Emellett továbbra is üzemel – hamarosan a szabadidős céllal érkező vendégek számára is – a győri Danubius Hotel Rába, a budapesti Danubius Hotel Helia, valamint az Ensana Thermal Margitsziget is. Ezekben a szállodákban is voltak felújítási munkák.

A határzárak miatt külföldiekre továbbra sem számíthatunk, így újabb budapesti szállodákat sajnos nem tudunk megnyitni

– nyilatkozta kiadott közleményükben Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója. Budapesten nagyon kevés hotel nyithat ki, mert egyelőre nincsenek turisták. Az Európai Unió lassan halad a védettségi igazolványok összehangolásával, ezért a magyar kormány úgy döntött, hogy kétoldalú megállapodásokat kötnek majd az országokkal egymás vakcinaigazolványainak kölcsönös elfogadásáról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter köthet majd ilyen megállapodásokat. Mivel Magyarország azt vállalta, hogy teltházzal rendezi meg a Futball Európa bajnokság budapesti mérkőzéseit, az ilyen megállapodások már június elején fontossá válhatnak, ha külföldről is érkeznek szurkolók.

Járványharcosok és balatoni erőnyerők

Tanács-Simon Ágnes, a XIII. kerületi Adina Apartment Hotel szobafoglalási menedzsere Portfolio megkeresésére azt írta, hogy a járványügyi zárlat alatt is végig nyitva voltak. Ők jelenleg is meglehetősen magas kihasználtsággal működnek, így külön felkészülést nem igényel részükről a nyitás. A dolgozóikat a járvány ideje alatt végig megtartották és az üzemelés mellett folyamatos a készleteik töltése. Ez a szálloda nem vett fel hitelt.

Bazsó Ildikó, a zuglói Amadeus Hotel igazgatója közölte, hogy ők az elmúlt hónapokban is végig nyitva voltak, csak minimális létszámban tudtak üzleti célú vendégeket fogadni. Azzal, hogy újra fogadhatnak majd turistákat, tervezik a személyzet bővítését. Extra takarításokkal, fertőtlenítéssel készülnek, illetve a személyzet beoltásával építik a vendégek bizalmát. Az éttermük még zárva van, ennek az újranyitásáshoz lesz szükségük plusz munkaerőre, illetve a raktárkészletek feltöltése miatt. Ezt a határnyitás után tervezik. Ez majd 4-5 millió forint pluszköltséget jelent majd számukra. Az Amadeus az MFB újraindítási gyorskölcsönét vette fel, 10 millió forint értékben.

Szombati Károly, az I. kerületi Hotel Charles tulajdonosa pontos összeget nem említve azt mondta, hogy ők több tízmillió forint hitel felvételére kényszerültek, amihez a Széchenyi Turisztikai Kártya programon keresztül jutottak hozzá. Ők sem zártak be. Volt, hogy 2-3 üzleti utazójuk volt naponta, de olyan is előfordult, hogy ilyen vendégek egyáltalán nem voltak. A 65 apartmanlakásukból 47-et tudtak kiadni albérlet formájában. A tulajdonosnak 50 alkalmazottja volt a koronavírus kirobbanása előtt, még tavaly márciusban. Most 30-an vannak.

Alacsonyabb bérrel, kevesebb munkával tudtuk megtartani a dolgozóinkat. Egyelőre nem gondolkodunk újabb emberek felvételén. A tavalyi évből kiindulva, nyár közepére várható egyáltalán, hogy Budapesten megjelenhet néhány külföldi turista

– mondta el várakozásait Szombati Károly. A Hotel Charles néhány apartmanjának bérlője havonta hosszabbítgatja az albérletét, a többi szerződés pedig július 15-ig szól. Akkorra várható, hogy valamelyest beindul a szezon.

Az iparági várakozás az, hogy az újranyitásban inkább a vidéki szállodák fognak jeleskedni. Csider Gábor, aki üzlettársával egy 26 szobás panziót üzemeltet Vonyarcvashegyen, tulajdonképpen szerencsésnek mondhatja magát. Ők ugyanis időszakosan üzemelnek, és a koronavírus-járvány első, illetve második-harmadik hulláma sem befolyásolta a működésüket, mert májustól szeptemberig tartanak nyitva. Tavaly nagyon erős volt a forgalmuk és idén is erre számítanak, ha beindul a balatoni szezon. Mivel a szállodaiparban nagyjából a járvány előtti létszám fele maradhatott meg, ezért ez a panzió a szokottnál könnyebben talált munkaerőt az időszakos nyitvatartásra is.

A hotel és panziótulajdonosok egyelőre Sopronban és környékén is könnyebben tudnak most új embereket felvenni. A kérdés az, hogy ez az előny 1-2 hónapig tart csak, amíg az osztrák turizmus be nem indul, vagy a most felvett emberek tartósabban is Magyarországon akarnak majd dolgozni. A balatoni szezon beindulása is feszültséget okozhat a turizmus-vendéglátásban, mert információink szerint a Balatonon és környékén az étteremtulajdonosok magasabb fizetésért próbálják átcsábítani a hoteldolgozókat.

Hitelbőség van a piacon

A Magyar Fejlesztés Bankhoz e hét közepéig 38,2 milliárd forint értékben nyújtott be hitelkérelmet, összesen 4848 vállalkozás. Ezek közül 43 százalék a vendéglátás, 14 százalék a turisztika területén működik. A vendéglátásból érkezett hitelkérelmek a teljes igényelt hitelösszeg 44,8 százalékát, a turisztika területéről érkezett kérelmek összege pedig a 15,1 százalékot teszi ki. Ebből is érzékelhető, hogy az Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forintos összege csak a kisebb cégek számára jelent alternatívát. A hitel bevezetése óta eltelt időszakban az átlagos hitelösszeg a vendéglátás esetében 9,1 millió forint, a turisztika területéről érkezett hitelkérelmek esetében 9,3 millió forint volt. A kölcsön előnye ugyanakkor, hogy a szerződéskötés maximum 3 hét, a folyósítás pedig akár néhány nap alatt megtörténhet.

