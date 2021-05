Máris megmutatta a magyar-szlovák távvezeték, miért jók a hasonló fejlesztések

Egyértelműen kedvezőnek tűnnek az április elején átadott új magyar-szlovák távvezetéki összeköttetések üzembe állításának első tapasztalatai, piaci hatásai. A fejlesztés a magyar áramtőzsdei árak csökkenését eredményezte, egyúttal a szlovák és német nagykereskedelmi árral szembeni spread is mérséklődött.

A három új 400 kilovoltos magyar-szlovák távvezeték belépésének számos hatása van nem csak a magyar, illetve az úgynevezett 4MMC piac-összekapcsolásban részt vevő (cseh-szlovák-magyar-román) piaci területekre, de az európai villamosenergia-piac szempontjából is előrelépést jelent. Magyar szempontból az új távvezetékek legnagyobb hozadékai, hogy javítják az ország ellátásbiztonságát, csökkentik a magyar-szlovák viszonylatban fennálló strukturális szűkületet, és elősegítik a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia észak-déli irányú áramlását a közép-kelet-európai régióban.

Magyarország villamosenergia-igényének mintegy 30 százalékát importból fedezi, ami jelentős mértékben Szlovákia irányából érkezik. A két ország közötti határkeresztező kapacitás azonban az igényekhez mérten már szűkösnek bizonyult, ez pedig árnövelő hatást gyakorolt a magyar piacra. A határkeresztező kapacitások és a szűkületek ugyanis alapvetően befolyásolják a szomszédos országok, térségek villamosenergia-árai közti különbségeket is. Az új összeköttetésekkel a leghosszabb határszakaszunkon és a legforgalmasabb, észak-déli villamosenergia-áramlási irányban bővült - ideális esetben 2021-ben 800 megawattal - a kereskedők számára elérhető határkeresztező kapacitás. Vagyis az új kapcsolattal kétszeresére nő a két ország közti villamosenergia-szállítás kapacitása.

Forrás: Mavir

Emelkedő forgalom, csökkenő árak

Ez a piaci kereskedési lehetőségeket is javította, miután az új távvezetékekkel a másnapi időtávra felajánlott többlet határkeresztező kapacitás a két ország közti határkeresztező áramlást, illetve annak átlagos kihasználtságát is megnövelte. Ennek, illetve annak köszönhetően, hogy április 5-én elindulhatott a villamosenergia-kereskedelem az új határkeresztező távvezetékeken, csökkentek a magyar áramtőzsde (HUPX) másnapi piaci (day-ahead market – DAM) árai. A megnövekedett import miatt emelkedtek a HUPX másnapi piaci volumenei, egyúttal a magyar áramtőzsde súlya is nőtt az összekapcsolt cseh-szlovák-magyar-román piacon belül. Márciusban az átlagos kereskedett mennyiség a HUPX DAM-on 67,6 GWh-volt, április 10. és 30. között 78,3 GWh, ami 15,8 %-os növekedést jelent.

Azzal, hogy a megnövekedett kapacitás hatására a HUPX DAM árak csökkentek, a magyar-szlovák nagykereskedelmi piaci árak közti különbség (spread) is mérséklődött. Míg márciusban az átlagos magyar-szlovák spread még 1,30 EUR/MWh volt a napi zsinórárak közt, addig az április 10-től 30-ig tartó időszakban ez 0,43-ra esett vissza. Közben némileg a magyar-német spread is mérséklődni látszik: márciusban az átlagos magyar piaci „felár” 8,33 EUR/MWh volt a német árakhoz képest a napi zsinórtermék esetében, majd április 10. és 30. között ez 6,86-ra csökkent.

Forrás: Mavir

Ugyanakkor az eddigiekkel szemben a cseh-szlovák határon várhatóan gyakrabban alakul majd ki szűk keresztmetszet, mint a szlovák-magyar határon, tehát a cseh és szlovák árak várhatóan többször elszakadnak majd egymástól. Márciusban az átlagos cseh-szlovák spread 0,01 EUR/MWh volt a napi zsinórárak közt, az április 10-től 30-ig tartó időszakban ez 0,56-ra növekedett.

A HUPX árakat nagyban befolyásolja a német-cseh és a cseh-szlovák határkeresztező kapacitás, melyek bővítése nélkül a magyar-német spread nem csökkenhet jelentősen. A megnövekedett szlovák-magyar kapacitás hatására a korábbi SEE (Délkelet-Európa) és HUPX regionális árkockázata a cseh piacra tolódik ki, így a cseh árak közelítenek a SEE régió áraihoz és távolodnak a német áraktól. Kérdés, hogy a várhatóan 2021 júniusában elinduló, a 4MMC és a nyugat-európai piacokat összekötő piac-összekapcsolás, amiben már az osztrák-magyar határ is benne lesz, milyen hatással lesz az árakra. Ezzel a lépéssel a másnapi piacok tekintetében létrejön az egységes európai villamosenergia-piac. A most külön egységként működő nyugat-európai és a cseh-szlovák-magyar-román piacok összekapcsolásával várhatóan tovább csökken a két piac, illetve a magyar és a domináns német piac közötti jelen lévő árkülönbözet.

Elkerülhető kockázatos helyzetek

Az új távvezetékek már üzembe helyezésük másnapján bizonyították a piac-összekapcsolások és a hálózatfejlesztés jelentőségét a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt. szerint. Ugyanis míg a HUPX másnapi piacára felkínált, 800 megawattra becsült határkeresztező-kapacitástöbblet április 5-én, hajnalban még összesen 2100 MW elérhető határkeresztező kapacitást jelentett, az aznap, a 8. órától kezdődően egy szlovák oldali, más vezetékszakaszon végzett tervezett karbantartás miatt átmenetileg 1100 MW-ra csökkent. A vezetékek belépése nélkül a kiosztható határkeresztező kapacitás csupán néhány száz MW (az aktuálisan felkínált mennyiség kevesebb, mint fele) lehetett volna, így a szlovák-magyar árkülönbözet valószínűleg nőtt volna.

Forrás: Mavir

A szokásosnál jóval hidegebb időt, ennek következtében megugró áramfogyasztást hozó 2017 januárjában részben a szűkös határkeresztező kapacitások eredményezték azt a rendkívüli helyzetet, amikor a magyar árampiacon időszakosan kialakult árak többszörösen meghaladták a szokásos hazai, sőt a nyugat-európai áramárakat is. A magyar-szlovák határkeresztező kapacitások megduplázása egyúttal a hasonló kockázatos helyzetek kialakulásának esélyét is csökkenti.

Azzal, hogy az infrastrukturális összeköttetések és a piac-összekapcsolások javítják a piaci kereskedési lehetőségek kiaknázhatóságát, hozzájárulnak a villamosenergia-rendszerben jelentkező felhasználás és ellátás előzetes menetrendtől való eltéréseinek, illetve az ebből eredő kiegyenlítetlenség mérsékléséhez is.

Miközben az időjárásfüggő megújuló források dinamikus bővülnek a hazai rendszerben, a szabályozható, hagyományos erőművi kapacitások mennyisége hosszabb távon azok elöregedésével csökkenő tendenciát fog mutatni. Így minden fejlesztés alapvető fontosságú a rendszeregyensúly, az ellátásbiztonság fenntartása szempontjából, amely fenntartható módon növeli a piaci likviditást és a kereskedési lehetőségeket. A rendszeregyensúly fenntartásához a Mavir szerint elengedhetetlen a jelenlegi szabályozható kapacitások rendszerben tartása, de szükséges volna további ilyen kapacitások létesítése is, valamint a közel valós idejű piaci kereskedés feltételeinek kialakítása is, ami viszont nagyon komoly informatikai hátteret feltételez.

Legutóbb az 1980-as években volt hasonló fejlesztés



A Magyarország és a Szlovák Köztársaság villamosenergia-rendszereit összekötő új határkeresztező távvezetékeket több évtizedes előkészítés után 2021. április 5-én adták át a kereskedelmi forgalomnak. Üzembehelyezésüket több mint húsz éven át tartó kutatás és tervezés előzte meg, a megvalósításra vonatkozó tárgyalások pedig több mint tíz éve indultak újra az észak-kelet magyarországi Sajóivánka–Rimaszombat (Rimavská Sobota) összeköttetést kibővítve két 400 kV-os nyugat-magyarországi összeköttetés létrehozásával, Gönyű–Bős (Gabcikovo) és Gönyű- Nagygyőröd (Veľký Ďur) között.



A vezetékek szerepeltek az EU PCI, vagyis közösségi érdekű projekteket tartalmazó listáján is, és a beruházások finanszírozása is részben közösségi forrásból történt. A Gönyű és az országhatár közötti, 1750 méteres vezetékszakasz 4,2, a Sajóivánka és az országhatár közötti, 23,2 kilométeres szakasz 8,8 milliárd forintba került, mindkét esetben szükség volt az adott alállomások fejlesztésére is. Az egyebek mellett Szlovákia területén összesen 46 kilométer hosszúságú új szakasznak,, illetve az üzembe helyezett átviteli rendszerelemeknek köszönhetően szlovák oldalon lehetőség nyílik újabb megújuló energiaforrások rendszerbe kapcsolására és a mohi atomerőmű megbízható exportjának növelésére, egyúttal javul villamosenergia-rendszerük biztonsága is.



A beruházás leglátványosabb szakasza a távvezeték átfeszítése volt az adott szakaszán közel 600 méter széles Duna felett. Hasonló folyamkeresztező távvezeték építésére utoljára az 1980-as években került sor Magyarországon. A kivitelezés érdekessége, hogy a Duna hazai oldalán egy 103 méter magas tartóoszlopot és egy 57 méter magas végfeszítő oszlopot is felállítottak. A vezetéksodronyok kifeszítéséhez szükséges elő-előkötelet drón segítségével juttatták át a folyam felett a február derekán. A távvezeték magyarországi szakaszának létesítését és Duna feletti átvezetését a Mavir megbízásából az MVM XPert Zrt. végezte.

