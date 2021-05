Állami pénzből napelem: cégeket és háztartásokat is érinti a közelgő változás

Amellett, hogy feketén-fehéren kiderült: a jelenlegi kedvező szaldó elszámolást az eddig sokak által véltnél (és reméltnél) szigorúbb feltételekkel vezetik ki az otthonfelújítási támogatással létesülő új lakossági napelemes rendszerek esetében, az is világossá vált, a változás a vissza nem térítendő állami támogatásból a vállalkozások által megvalósított háztartási méretű (azaz az 50 kW-ot nem meghaladó teljesítményű) naperőművekre is vonatkozik.

Eloszlatta az otthonfelújítási támogatásból megvalósuló lakossági napelemes rendszerekre vonatkozó elszámolási rendszerrel kapcsolatos bizonytalanságot és félreértéseket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) péntek reggeli közleménye. Ez, pontosabban az abban foglaltak ugyanakkor nem csupán egy nem túl pozitív hírrel értek fel, hanem kettővel is.

A bejelentés ugyanis egyértelművé tette: az állami támogatással megvalósuló háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek közül kizárólag azokra vonatkozhat a szaldó elszámolás, amelyek esetében az üzembe helyezés (vagyis az óracsere) legkésőbb 2021. június 30-ig megtörténik. Nem csupán a lakossági, de a céges beruházások esetében is.

Több száz cég lehet érintett

Az ITM péntek reggeli bejelentése az EU-s pályázatokon nyertes vállalkozások közül csak azokat érinti, akik vissza nem térítendő támogatást kaptak és nem volt még kellő idejük ahhoz, hogy a projektet befejezzék. Átnézve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programbeli (GINOP) napelemes és megújuló energiás pályázatokat, leginkább a GINOP-4.1.4-19-es kódszámú pályázatbeli nyertesekre vonatkozhat ez, amely kiírás 1,6-100 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kínált 55%-os támogatási intenzitás mellett. Ennél a pályázatnál ugyanis a legutolsó beadási kör tavaly július-október között volt és a nyerteseket idén márciusig hirdették ki, és ezen új nyertes kör egy része valószínűleg nem tudja befejezni június végéig a projektjét (az üzembe helyezés alatt feltehetően az áramszolgáltató általi óracserét kell érteni).

Ez az érintett kör több száz céget is jelenthet, akiket tehát úgy érinthet a mostani kommunikáció, hogy az eddig szaldós elszámolásúnak hitt projektjükből végül a befektetés után bruttó elszámolású lesz, ami a projekt megtérülését fogja rontani (például 4 éves megtérülés kinyúlik 7 évre). A palyazat.gov.hu adatai szerint ebben a pályázatban összesen 2720 hatályos szerződés van, amelyek közül 1497 projektnél történt már kifizetés (ez is mutatja, hogy sok még a friss projekt, amelyben nem történt kifizetés), de azt kívülről nem lehet tudni, hogy ebből a közel 1500-ból konkrétan mennyi az a projekt, amely valóban nagyon friss még és ezért a szaldósból átcsúszhat a bruttó elszámolásba, ha nem tudja felgyorsítani a következő egy hónapban a projektjét. Vállalkozói körben még esetleg két vidékfejlesztési pályázatot érinthet az ITM-közlemény (pl. Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései, kódszám: VP6-7.2.1.4-17, illetve Mezőgazdasági - és feldolgozó üzemek energia - hatékonyságának javítása, kódszám: VP5-4.1.6-4.2.3-17), hiszen azokban is lehetett napelemes fejlesztés, de ezek már szintén évekkel ezelőtti pályázatok, amelyekben valószínűleg már befejeződött a fejlesztések döntő része.

Emellett nyilván lehetnek még egyéb Operatív Programokbeli pályázatok is (pl. TOP, EFOP), amelyekben napelemre is pályáztak az állami/önkormányzati/civil szervezeti projektgazdák és az ő mostanában zajló fejlesztéseiket is érintheti a döntés.

A lakossági körben a GINOP-os és VEKOP-os 0%-os megújuló energiás hitelkonstrukcióra ( GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17) valószínűleg azért nem vonatkozik a mostani ITM-közlemény, mert azokban nincs állami (kamat) támogatás. A 6 milliós Otthonfelújítási Programban viszont utólag 50%-os állami támogatás van, így azokat, akik mostanában fejeznék be a tervezett beruházásukat és jelentenék készre a napelemes fejlesztésüket, nekik valóban nagyon kell sietni, különben szaldóból átcsúszhatnak a bruttó elszámolásba.

Támogatás és szaldó: csak június 30-ig üzembe helyezett rendszerekre

Az otthonfelújítási támogatással megvalósuló lakossági beruházásokkal kapcsolatban mindeddig nagyrészt az okozta a bizonytalanságot, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján annak, aki június 30-ig kérelmezi a támogatást a Magyar Államkincstárnál (MÁK), a beüzemelés időpontjával és az elszámolással kapcsolatos dokumentumot nem kell benyújtania. E szerint csak a június 30. után benyújtandó dokumentumokhoz kell csatolni az áramszolgáltató nyilatkozatát a napelemes rendszer üzembe helyezése időpontjára vonatkozóan, valamint a 2021. június 30-át követően üzembe helyezett napelemes rendszerek esetén a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott helyszínen nem alkalmaz szaldó elszámolást. Maga az ezt előíró, április 16-i kormányrendelet vonatkozó része is csak 2021. július 1-jén lép hatályba (183/2021. (IV. 16.) kormányrendelet a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról).

Eddig a napelemes rendszereket telepítő iparág jó része is úgy értelmezte az április 16-án megjelenteket, hogy a június 30-ig benyújtott támogatási kérelmek esetében a napelemes rendszerre akkor is a szaldó elszámolás fog vonatkozni, ha az üzembe helyezés csak valamikor június 30. után történik meg. Ezt most egyértelműen megcáfolta az ITM közleménye, mely szerint az otthonfelújítási támogatás igénybevétele esetén napelemes rendszer telepítésénél szaldó elszámolással szerződni kizárólag a 2021. június 30. napjáig üzembe helyezett rendszerek esetén van lehetőség. Attól függetlenül, hogy az illető mikor nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz a 2022 végéig igényelhető támogatáshoz szükséges dokumentációt. A határidő tehát a rendszer üzembe helyezésének időpontjához kötött.

Az április 16-i módosítás megjelenése előtti szabályozás szerint azok az otthonfelújítási támogatást igénylő háztartások tartozhattak a szaldó elszámoláshoz, akik június 30-ig meg tudják kötni a villamosenergia-vásárlási szerződést az elosztó társasággal. E mozzanat, valamint az új követelményként kijelölt üzembe helyezés (azaz, az óracsere vagy az óra átprogramozása) között normál esetben két-három hét különbség van, de a telepítő és elosztó társaságok éppen az otthonfelújítási támogatás miatti leterheltsége következtében ez a különbség jóval hosszabb is lehet. Vagyis a változással gyakorlatilag menet közben rövidítették le a szaldó elszámoláshoz való csatlakozás határidejét, ami iparági becslés szerint sok ezer olyan családot érinthet, akik a beruházás elindításakor érvényes szabályozás alapján még joggal bízhattak benne, időben léptek ahhoz, hogy szaldó elszámolás vonatkozzon támogatással megvalósuló napelemeikre.

Szaldó vagy bruttó



Míg a jelenlegi szaldó elszámolás keretében az évente a napelemekkel megtermelt és a háztartás által elfogyasztott energia különbségét kell rendezni a szolgáltató felé, az új szisztémában áttérnek a bruttó elszámolásra, melyben a napelemes termelő a hálózatból vásárolt és az általa termelt, azonnal el nem fogyasztott energia egységárát külön határozzák meg. Az új, bruttó elszámolás részletei továbbra sem ismertek, ám a hírek, illetve az általános trendek alapján arra lehet számítani, hogy ez kevésbé lesz nagyvonalú, mint a jelenlegi rendszer, vagyis a napelemek által termelt áramért fizetett átvételi ár érdemben alacsonyabb lesz, mint amennyiért a háztartás a hálózatból vételezi a villamos energiát.



A bruttó elszámolás bevezetésének célja, hogy racionalizálja a napelemes rendszerek működésének következtében felmerülő költségeket. A szaldó elszámolás keretében ugyanis a HMKE-k díjmentesen részesülnek a hálózati szolgáltatásokból, a hálózatot gyakorlatilag egyfajta ingyenes energiatárolóként használva, a felmerülő költségeket pedig nem a napelemes rendszerek üzemeltetői fizetik meg, hanem az összes fogyasztó. A bruttó elszámolás alkalmazásával ezért felértékelődik a helyben termelt villamos energia helyben történő azonnali elfogyasztásának jelentősége - amint a tárca is hangsúlyozta. A vonatkozó európai uniós irányelv szerint a szaldó elszámolás teljes körű kivezetésének kötelezettsége 2023. december 31. után terheli Magyarországot, eddig a határidőig azonban a tisztán önerőből megvalósuló fejlesztések esetében még lehet szerződni szaldó elszámolásban az áramhálózati cégekkel.

Címlapkép: Getty Images